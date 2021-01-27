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Мартін Лютер - християнський теолог. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Лютер".
Мартін Лютер (1483 - 1546) - християнський теолог, ініціатор Реформації в 16-му столітті. У своїх 95 тезах він розкритикував роль католицької церкви. Як наслідок - утворення лютеранських громад й розкол церкви.
Саме завдяки Мартіну Лютеру Кінгу темношкірі американці мають рівні права зі світлошкірими. А його промова "У мене є мрія" і досі надихає активістів в усьому світі боротися за громадянські права. Рівно 50 років тому Кінга застрелили у готелі в Мемфісі. А ви знаєте ці факти з його життя?
Німеччина довго мала проблему зі звеличенням героїв, крім спортивних. 50-річчя з дня вбивства Мартіна Лютера Кінга - нагода замислитись над тим, чому в нинішні часи герої потрібні, вважає головна редакторка DW Інес Поль.