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Мартін Лютер

Мартін Лютер - християнський теолог. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мартін Лютер".

Мартін Лютер (1483 - 1546) - християнський теолог, ініціатор Реформації в 16-му столітті. У своїх 95 тезах він розкритикував роль католицької церкви. Як наслідок - утворення лютеранських громад й розкол церкви.

Марія і Йосип ще не спали разом. У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою

"Марія і Йосип ще не спали разом". У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою 27.01.2021

Теологи з пересторогою ставляться до модернізації Біблії. Попри це, німецький переклад Святого Письма з'явився і зрозумілою для покоління Z мовою.
Вибори в Джорджії: на кону майбутнє США

Вибори в Джорджії: на кону майбутнє США 05.01.2021

Вибори в штаті Джорджія до Сенату США стануть визначальними для того, чи зможе обраний президент Джо Байден втілити свою програму. Тріумф чи провал? Репортаж DW з Атланти.
Десятки тисяч людей у Вашингтоні протестували проти расизму

Десятки тисяч людей у Вашингтоні протестували проти расизму 29.08.2020

Десятки тисяч людей протестували проти расизму у Вашингтоні. Вони зібралися перед Меморіалом Лінкольна, де 57 років тому активіст, борець за громадянські права, Мартін Лютер Кінг виголосив свою промову "У мене є мрія".
Коротка історія німецької мови: Гете сьогодні ніхто б не зрозумів

Коротка історія німецької мови: Гете сьогодні ніхто б не зрозумів 11.08.2020

Від індогерманської до сучасної німецької мови - чималий шлях. Історія мови дуже складна та цікавила вже Лютера та Гете.
50 років як вбили Кінга: як йому вдалося змінити Америку? (відео)

50 років як вбили Кінга: як йому вдалося змінити Америку? (відео) 04.04.2018

Саме завдяки Мартіну Лютеру Кінгу темношкірі американці мають рівні права зі світлошкірими. А його промова "У мене є мрія" і досі надихає активістів в усьому світі боротися за громадянські права.

Як Мартін Лютер Кінг змінив Америку, Або на що здатна мрія (04.04.2018) 04.04.2018

Саме завдяки Мартіну Лютеру Кінгу темношкірі американці мають рівні права зі світлошкірими. А його промова "У мене є мрія" і досі надихає активістів в усьому світі боротися за громадянські права. Рівно 50 років тому Кінга застрелили у готелі в Мемфісі. А ви знаєте ці факти з його життя?

Ким був Мартін Лютер Кінг

Ким був Мартін Лютер Кінг 04.04.2018

Рівно 50 років тому на балконі мотелю у Мемфісі був застрелений відомий борець за права темношкірих Мартін Лютер Кінг. Багато людей в усьому світі донині дотримуються його ідей.

Коментар: 50 років після смерті Мартіна Лютера Кінга - чому нам потрібні герої

Коментар: 50 років після смерті Мартіна Лютера Кінга - чому нам потрібні герої 04.04.2018

Німеччина довго мала проблему зі звеличенням героїв, крім спортивних. 50-річчя з дня вбивства Мартіна Лютера Кінга - нагода замислитись над тим, чому в нинішні часи герої потрібні, вважає головна редакторка DW Інес Поль.
На святкуванні 500-річчя Реформації Меркель закликала відстоювати толерантність

На святкуванні 500-річчя Реформації Меркель закликала відстоювати толерантність 31.10.2017

На урочистостях у Віттенберзі Анґела Меркель пояснила, чому і як слід захищати свободу віросповідання. Канцлерка також розповіла, де закінчується європейська толерантність.
500 років Реформації: якими були б тези Лютера сьогодні?

500 років Реформації: якими були б тези Лютера сьогодні? 31.10.2017

Мартін Лютер зразка 2017 року: борець проти глобального потепління та за свободу віросповідання? Психотерапевт? Чи й далі ганебний антисеміт? DW розмірковує разом із експертами.
500 років Реформації: як студенти богослов’я співають реп про Мартіна Лютера (відео)

500 років Реформації: як студенти богослов’я співають реп про Мартіна Лютера (відео) 31.10.2017

500 років тому Мартін Лютер прибив до дверей собору у Віттенберзі свої 95 тез. Критику торгівлі індульгенціями - відпущенням гріхів за гроші - вдалося розпочати церковну Реформацію.

У Німеччині розпочалися святкування з нагоди 500-річчя Реформації

У Німеччині розпочалися святкування з нагоди 500-річчя Реформації 31.10.2017

Святкові заходи відбудуться й у місті Віттенберг, де Лютер оприлюднив свої 95 тез. В урочистостях візьме участь і канцлерка Німеччини Анґела Меркель.
Фотогалерея: 500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

Фотогалерея: 500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера 31.10.2017

Він, власне, прагнув лише справедливої Церкви для всіх, але 500 років тому це прагнення Мартіна Лютера змінило світ. Сьогодні про найважливіші етапи життя великого реформатора Церкви повідують місця, де він жив.
95 тез Мартіна Лютера: боротьба зі зловживаннями у XVI столітті

95 тез Мартіна Лютера: боротьба зі зловживаннями у XVI столітті 31.10.2017

Мартін Лютер прагнув лише реформ всередині Церкви, але став борцем зі зловживаннями католицької церкви, заснував нову християнську конфесію та змінив розвиток політичної думки в Європі.
500 років з Мартіном Лютером

500 років з Мартіном Лютером 31.10.2017

Навряд чи Мартін Лютер розумів, який резонанс викличуть його тези. 31 жовтня в Німеччині відзначають 500 років Реформації. Але вже цілий рік у країні відбуваються найрізноманітніші заходи присвячені цій події.
Коментар: 500 років протестантизму - неждана Реформація

Коментар: 500 років протестантизму - неждана Реформація 31.10.2017

Німеччина - країна Реформації? Це - в минулому. Більшість протестантів нині живе на інших континентах. Туди варто перенести й дискусії про спадщину Мартіна Лютера та святкування наступного ювілею, вважає Астрід Пранґе.
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