Як Мартін Лютер Кінг змінив Америку, Або на що здатна мрія (04.04.2018)

Саме завдяки Мартіну Лютеру Кінгу темношкірі американці мають рівні права зі світлошкірими. А його промова "У мене є мрія" і досі надихає активістів в усьому світі боротися за громадянські права. Рівно 50 років тому Кінга застрелили у готелі в Мемфісі. А ви знаєте ці факти з його життя?