"Марія і Йосип ще не спали разом". У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою

"Коли учні побачили, як він іде по воді, вони закричали від страху: "Це - привид". Але Ісус одразу їм сказав: "Не бійтеся! Це - я". Проєкт BasisBibel, що можна перекласти як "Базова Біблія", вийшов на фінішну пряму. Ця титанічна праця тепер доступна читачам.

Біблія для молодої аудиторії: приклади

Біблія XXI століття - так називають цей переклад тексту Святого Письма ініціатори проєкту. 40 перекладачів працювали з текстами на івриті та грецькою. І перед очима у них був сучасний читач: покоління Z, яке виросло із сучасними технологіями в добу інтернету. Спілкування в чатах, месенджерах - звична справа, а ось інтенсивне читання і робота з текстом - скоріше рідкість. Тому автори проєкту вирішили створити Біблію для сучасного інтернет-користувача.

Як з'явився на світ Син Божий? "До народження Ісуса Христа дійшло так: його мати Марія була заручена з Йосипом. Вони ще не спали разом. І тут з'ясувалося, що Марія була вагітна - від Святого Духа. Її чоловік Йосип жив Волею Бога, але він не хотів її зганьбити. Тому він хотів розлучитися з нею, не привертаючи уваги..." - читач має справу із сучасною мовою.

Наведемо тут один приклад для тих, хто вивчає німецьку. У Біблії Мартіна Лютера ця знаменита фраза Ісуса звучить так: "Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?" У новому перекладі - так: "Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert?" В українському перекладі це звучить приблизно так: "Яка користь людині від того, що вона отримає весь світ, якщо своїй душі вона при цьому зашкодить?"

Є і ще одна істотна відмінність від "старих" перекладів. "Базова Біблія" супроводжується безліччю приміток. У них пояснюються як географічні назви (наприклад, Віфлеєм), так і, наприклад, значення дарів мудреців: золота, ладану і смирни. Приміток у тексті дуже багато: мабуть, автори проєкту виходять з того, що читачеві багато понять ще ніколи не зустрічалися.

Стиль і мова нової Біблії

Речення у цьому виданні короткі - не більше 16 слів. "Дійсно, найскладнішим моментом у підготовці "Базової Біблії" було знайти стиль - з короткими реченнями, невеликою кількістю підрядних речень і з такими поняттями, які будуть зрозумілі сучасному читачеві", - пояснює Крістоф Резель (Christoph Rösel), генеральний секретар Німецького біблійного товариства (Deutsche Bibelgesellschaft). Уся команда, яка працювала над проєктом, налічує понад 1100 осіб. Текст Біблії не просто перекладали сучасною німецькою мовою, а й перевіряли його на "засвоюваність" аудиторією, проводячи спеціальні опитування.

Видавці враховували і сучасні тенденції: Біблію має бути зручно читати і на смартфоні, і на планшеті, словом - з екрану. Потреба адаптувати текст для сучасного користувача інтернету виникла ще на початку 2000-х. У 2010 році був оприлюднений Новий Заповіт. 200 тисяч примірників швидко знайшли свою аудиторію. І ось тепер завершилася робота над Старим Заповітом. Команда, яка працювала тепер над новим виданням, ще раз оцінила перший етап роботи: було ухвалено рішення спростити текст ще більше. Зрештою, текст Нового Заповіту "Базової Біблії" було скорочено ще на 15 відсотків.

Друкована версія нового видання "Базової Біблії"

Довгий шлях і камені спотикання

Міхаель Шмідель (Michael Schmiedel), релігієзнавець з Білефельдського університету, наголошує, що у модернізації релігійних текстів немає нічого нового: "Це - необхідність. Мета будь-якого перекладу Святого Письма у всіх релігіях - достукатися до сучасного читача".

Так і нове видання адресоване молодій аудиторії і рекомендоване для використання в роботі з молоддю Об'єднанням лютеранських і реформатських земельних церков Німеччини (EKD). Для проєкту це важливий знак. Адже ще зовсім недавно провідні протестантські теологи і германісти, готуючись до святкування 500-річного ювілею Реформації, висловлювалися проти чергової модернізації перекладу Біблії, зробленого в 1521-1545 роках Мартіном Лютером (Martin Luther). Однак до 500-річного ювілею Реформації у 2017 році на Франкфуртському книжковому ярмарку була все ж ​​оновлена ​​Біблія Лютера.

Над перекладом Біблії і його вдосконаленням Лютер працював практично до своєї смерті. Переклад Нового Заповіту, над яким він працював у Вартбурзькому замку, був виданий у вересні 1522 року, а повний переклад Святого Письма, складений Лютером і його найближчими сподвижниками-протестантами (Lutherbibel), був надрукований 1534 року.

"Базова Біблія" може слугувати доповненням. Вона призначена передовсім для дітей і молоді, а також для сімейного читання. Як відзначають у Німецькому біблійному товаристві, "Базова Біблія" доступна у друкованому вигляді, а також безкоштовно в інтернеті і як додаток для смартфонів і планшетів.

Компактне видання Біблії для молодого покоління містить дві тисячі сторінок, у більш зручному для читання форматі - три тисячі сторінок. Отже, про короткий переказ аж ніяк йдеться.