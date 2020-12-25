 ″Марія і Йосип ще не спали разом″. У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 27.01.2021

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Культура й стиль життя

"Марія і Йосип ще не спали разом". У Німеччині переписали Біблію сучасною мовою

Теологи з пересторогою ставляться до модернізації Біблії. Попри це, німецький переклад Святого Письма з'явився і зрозумілою для покоління Z мовою.

Жінка із книжкою в руках лежить на траві

Біблія має бути цікавою і зрозумілою молодому поколінню, вважають ініціатори перекладу

"Коли учні побачили, як він іде по воді, вони закричали від страху: "Це - привид". Але Ісус одразу їм сказав: "Не бійтеся! Це - я". Проєкт BasisBibel, що можна перекласти як "Базова Біблія", вийшов на фінішну пряму. Ця титанічна праця тепер доступна читачам.

Біблія для молодої аудиторії: приклади

Біблія XXI століття - так називають цей переклад тексту Святого Письма ініціатори проєкту. 40 перекладачів працювали з текстами на івриті та грецькою. І перед очима у них був сучасний читач: покоління Z, яке виросло із сучасними технологіями в добу інтернету. Спілкування в чатах, месенджерах - звична справа, а ось інтенсивне читання і робота з текстом - скоріше рідкість. Тому автори проєкту вирішили створити Біблію для сучасного інтернет-користувача.

Як з'явився на світ Син Божий? "До народження Ісуса Христа дійшло так: його мати Марія була заручена з Йосипом. Вони ще не спали разом. І тут з'ясувалося, що Марія була вагітна - від Святого Духа. Її чоловік Йосип жив Волею Бога, але він не хотів її зганьбити. Тому він хотів розлучитися з нею, не привертаючи уваги..." - читач має справу із сучасною мовою.

Наведемо тут один приклад для тих, хто вивчає німецьку. У Біблії Мартіна Лютера ця знаменита фраза Ісуса звучить так: "Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?" У новому перекладі - так: "Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert?" В українському перекладі це звучить приблизно так: "Яка користь людині від того, що вона отримає весь світ, якщо своїй душі вона при цьому зашкодить?"

Є і ще одна істотна відмінність від "старих" перекладів. "Базова Біблія" супроводжується безліччю приміток. У них пояснюються як географічні назви (наприклад, Віфлеєм), так і, наприклад, значення дарів мудреців: золота, ладану і смирни. Приміток у тексті дуже багато: мабуть, автори проєкту виходять з того, що читачеві багато понять ще ніколи не зустрічалися.

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Стиль і мова нової Біблії

Речення у цьому виданні короткі - не більше 16 слів. "Дійсно, найскладнішим моментом у підготовці "Базової Біблії" було знайти стиль - з короткими реченнями, невеликою кількістю підрядних речень і з такими поняттями, які будуть зрозумілі сучасному читачеві", - пояснює Крістоф Резель (Christoph Rösel), генеральний секретар Німецького біблійного товариства (Deutsche Bibelgesellschaft). Уся команда, яка працювала над проєктом, налічує понад 1100 осіб. Текст Біблії не просто перекладали сучасною німецькою мовою, а й перевіряли його на "засвоюваність" аудиторією, проводячи спеціальні опитування.

Видавці враховували і сучасні тенденції: Біблію має бути зручно читати і на смартфоні, і на планшеті, словом - з екрану. Потреба адаптувати текст для сучасного користувача інтернету виникла ще на початку 2000-х. У 2010 році був оприлюднений Новий Заповіт. 200 тисяч примірників швидко знайшли свою аудиторію. І ось тепер завершилася робота над Старим Заповітом. Команда, яка працювала тепер над новим виданням, ще раз оцінила перший етап роботи: було ухвалено рішення спростити текст ще більше. Зрештою, текст Нового Заповіту "Базової Біблії" було скорочено ще на 15 відсотків.

Три томи нового видання Базової Біблії

Друкована версія нового видання "Базової Біблії"

Довгий шлях і камені спотикання

Міхаель Шмідель (Michael Schmiedel), релігієзнавець з Білефельдського університету, наголошує, що у модернізації релігійних текстів немає нічого нового: "Це - необхідність. Мета будь-якого перекладу Святого Письма у всіх релігіях - достукатися до сучасного читача".

Так і нове видання адресоване молодій аудиторії і рекомендоване для використання в роботі з молоддю Об'єднанням лютеранських і реформатських земельних церков Німеччини (EKD). Для проєкту це важливий знак. Адже ще зовсім недавно провідні протестантські теологи і германісти, готуючись до святкування 500-річного ювілею Реформації, висловлювалися проти чергової модернізації перекладу Біблії, зробленого в 1521-1545 роках Мартіном Лютером (Martin Luther). Однак до 500-річного ювілею Реформації у 2017 році на Франкфуртському книжковому ярмарку була все ж ​​оновлена ​​Біблія Лютера.

Над перекладом Біблії і його вдосконаленням Лютер працював практично до своєї смерті. Переклад Нового Заповіту, над яким він працював у Вартбурзькому замку, був виданий у вересні 1522 року, а повний переклад Святого Письма, складений Лютером і його найближчими сподвижниками-протестантами (Lutherbibel), був надрукований 1534 року.

"Базова Біблія" може слугувати доповненням. Вона призначена передовсім для дітей і молоді, а також для сімейного читання. Як відзначають у Німецькому біблійному товаристві, "Базова Біблія" доступна у друкованому вигляді, а також безкоштовно в інтернеті і як додаток для смартфонів і планшетів.

Компактне видання Біблії для молодого покоління містить дві тисячі сторінок, у більш зручному для читання форматі - три тисячі сторінок. Отже, про короткий переказ аж ніяк йдеться.

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  • Будинок, де народився Мартін Лютер

    500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

    Будинок, де народився Лютер

    Народився Мартін Лютер 10 листопада 1483 року в містечку Айслебен, що сьогодні розташоване в федеральній землі Саксонія-Ангальт. Уже в ХVІІ столітті будинок, де він народився, став музеєм Мартіна Лютера. Тож тепер це - один з найдавніших історичних музеїв Німеччини. Приміщення на першому поверсі - точна копія історичної оселі родини Лютерів.

  • Мартін Лютер

    500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

    Місце смерті

    Поблизу будинку, де народився Мартін Лютер, стоїть будинок, де він помер - саме навпроти церкви святого Андрія. Тут зберіглася оригінальна кафедра для проповідей з часу Мартіна Лютера. Нині цей будинок - так само музей. Найважливіший експонат - покривало, яким 1546 року накрили труну з тілом Лютера. З 1996 року будинки, де Лютер народився і помер занесені до Світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

  • Мартін Лютер

    500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

    Августинський монастир в Ерфурті

    Свою кар'єру реформатора він розпочав у Ерфурті. Саме тут 1505 року молодий Лютер вступив до Августинського монастиря. Сьогодні експонати в цій будівлі з пишно оздобленою колонною залою та церковними вікнами ХІV століття повідують про історію культової споруди. Одну з келій реконструювали та обставили саме так, щоб показати, як тоді жив Мартін Лютер.

  • Мартін Лютер

    500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

    Замкова церква у Віттенберзі

    Ця замкова церква вважається церквою-матір'ю Реформації. Саме тут 1517 року Мартін Лютер прибив до дверей церкви текст зі своїми 95 тезами. У своїх тезах він різко критикував продаж індульгенцій Римо-католицькою церквою та вимагали повернутися до слова Божого. Сьогодні туристів з усього світу сюди приваблюють двері, до яких було прикріплено текст тез Мартіна Лютера, та могила самого реформатора.

  • Мартін Лютер

    500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

    Дім-музей Лютера у Віттенберзі

    Дім-музей Лютера у Віттенберзі вважається найбільшим музеєм історії Реформації. У музеї міститься й відома кімната Мартіна Лютера. Тут реформатор провадив розмови за столом зі студентами, друзями та мандрівниками. Відвідувачі музею можуть побачити чимало портретів Лютера та його весільний портрет з Катаріною фон Бора. Саме ця колишня монашка порядкувала в будинку Лютера.

  • Мартін Лютер

    500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

    Пам'ятник Лютеру у Вормсі

    "На цьому стою і не можу інакше". Саме так Лютер відмовився 1521 року зректися своїх поглядів на засіданні рейхстагу у Вормсі у присутності імператора Священної Римської імперії та представника Папи Римського. Тоді ж вийшов едикт про арешт Лютера. Про прихильників Лютера свідчить пам'ятник у Вормсі, де його оточують прибічники та натхненники Реформації.

  • Мартін Лютер

    500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

    Замок Вартбург

    Один з покровителів Лютера, саксонський курфюрст Фрідріх Мудрий, розіграв викрадення реформатора одразу після виходу едикту про арешт. Під іменем Юнкера Йорґа Лютер провів майже рік у замку Вартбург. У невеличкій кімнатці він лише за десять тижнів переклав Новий Заповіт на німецьку. Перші прочани завітали до замку Вартбург ще в ХVI столітті. Тепер щороку тут буває близько 350 тисяч відвідувачів.

  • Мартін Лютер

    500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

    Фортеця Фесте Кобург

    Ця фортеця вважається однією з найбільших із усіх давніх фортифікаційних споруд Німеччини, що добре збереглися. 1530 року саксонський курфюрст Фрідріх Мудрий розмістив тут Мартіна Лютера. Шість місяців реформатор працював над перекладами Біблії, проповідями та трактатами. Капличка Лютера та кімнати, де він мешкав, упродовж століть приваблюють шанувальників Лютера.

  • Мартін Лютер

    500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

    Замкова церква в Торгау

    Цей культовий об'єкт, розташований у замку Ґартенфельс - перша збудована з нуля євангелічна церква. Лютер сам освятив її 1544 року. У Торгау також розташований і меморіал дружини реформатора Катаріни фон Бора. 1522 року вона померла в цьому місті, її надгробок міститься в міській церкві святої Марії.

  • Мартін Лютер

    500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

    Церква Богоматері в Халле

    Після смерті Лютера 18 лютого 1546 року тіло реформатора під час найбільшої на той час похоронної процесії перенесли до Віттенберга. На шляху процесії опинилася й церква Богоматері в Халле. Тут же зберігається й посмертна маска-відбиток обличчя Лютера та відбитки його рук. Так само тут збереглася й кафедра, з якої реформатор виголошував свої промови та поширював своє вчення, що змінило світ.

    Автор: Фредеріке Мюллер


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