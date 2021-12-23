 Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань

Чому в Україні святкують Різдво 7 січня? Чому неправильно казати "католицьке" Різдво, якщо це свято відзначають 25 грудня? DW відповідає на ці та інші запитання стосовно одного із найважливіших християнських свят.

Різдвяна ілюмінація в Києві, 18 грудня 2021 року

Ялинка на Софійській площі в Києві

Щороку напередодні свят в Україні постає питання щодо можливості святкування Різдва 25 грудня замість 7 січня. У церковному середовищі лунало чимало заяв з цього приводу, і всі вони зводяться до того, що ключовою буде думка вірян. Разом з тим серед громадськості побутує чимало суперечливих суджень про традиції Різдва. DW разом з експертами-релігієзнавцями дає відповіді на найпоширеніші запитання.

Одне чи два Різдва

Коли в суспільстві триває суперечка про так звані "два" Різдва, варто пам'ятати, що насправді дата його святкування єдина для всіх християн - це 25 грудня. Різняться лише календарі, за якими живе та чи інша церква. Так, українські православні віряни, Українська греко-католицька церква (УГКЦ) та деякі протестанти послуговуються юліанським календарем, який використовують у християнстві ще з часів Римської імперії. Римо-католики святкують відповідно до григоріанського календаря, який запровадили у 1582 році і який став світським для майже всіх країн світу. Різниця між ними становить 13 днів. Тож 25 грудня за юліанським календарем припадає на 7 січня за світським.

"Коли говорять, що православні святкують Різдво 7 січня, то це таке побутове сприйняття, бо насправді православні святкують 25 грудня", - сказав координатор співпраці з релігійними спільнотами Державної служби України з етнополітики та свободи совісті В'ячеслав Горшков у розмові з DW. Плутанина і роздвоєння в датах в Україні з'явилися після 1918 року, коли у світське життя ввели григоріанський календар, а церква залишилася на старому календарі.

Читайте також: Кожен п'ятий українець святкує Різдво двічі - опитування

"Найправильніша" дата святкування

День, місяць і рік народження Ісуса Христа - предмет дискусій релігієзнавців усього світу, адже в Євангеліє не вказується точна дата. У християнській традиції закріпилась як дата святкування Різдва саме 25 грудня.

"Перевагу їй надали, скоріш за все, через те, що в язичницькій традиції римлян саме 25 грудня, у день зимового сонцестояння, святкували День народження Непереможного Сонця. Цей день християни наповнили новим євангельським сенсом", - пояснює релігієзнавець Горшков. Таким чином всі католицькі, протестантські та православні церкви святкують Різдво 25 грудня, але за різними календарями. Окрім григоріанського та юліанського існує ще й третій - новоюліанський, який було розроблено на початку ХХ століття. Він майже збігається із григоріанським, і ним послуговуються більша частина православних церков світу.

Католицьке чи православне

Світську дату 7 січня в Україні помилково асоціюють саме із православним Різдвом, тоді як дата 25 грудня багатьма сприймається як католицька. Однак за старим календарем насправді живуть нині меншість церков, такі як Російська, Єрусалимська, Грузинська, Сербська, Українська (а також УГКЦ). Решта - Константинопольська, Кіпрська, Елладська, Румунська, Александрійська, Антіохійська, Албанська, Болгарська церкви та Православна церква Чеських земель і Словаччини використовують у богослужбовій практиці новоюліанський календар. Тобто у них Різдво співпадає зі світським 25 грудня.

Читайте також: Різдвяне меню як квадратура кола

Перехід на 25 грудня чи повна календарна реформа

Коли виникають дискусії про зміну дати святкування, то йдеться не лише про Різдво, а взагалі про перехід на новий точніший календар.

Якщо церква втілить таку зміну, то вірянам в Україні доведеться відзначати в інший день не лише Різдво, а й решту свят, таких як Миколая Чудотворця, Водохреща, Покрови тощо. "Нині суспільство і церква існують у паралельних вимірах, а юліанський календар стає все більш чужим для нашої культури й побуту", - вважає професор, провідний науковий співробітник інституту філософії НАН України Олександр Саган.

Різдво - до чи після Нового року

Одним із побутових "конфліктів" життя за двома календарями стало святкування Різдва в Україні після календарного нового року. Так, більшість українців спочатку гучно відзначають 1 січня, а потім формально ставлять на Святвечір 12 пісних страв. "Святкування Різдва до відзначення Нового року виглядає більш логічним хоча б із того боку, що саме на Новий рік припадає час найсуворішого посту (останній тиждень) до Різдва", - каже релігієзнавець Саган. Він звертає увагу на те, що свого часу УГКЦ ухвалила навіть спеціальну постанову Синоду щодо пом'якшення посту в час світського святкування Нового року.

Дівчинка на каруселі на тлі ялинки на Софійській площі в Києві, 18 грудня 2021 року

Святкові розваги у Києві

Традиції непохитні?

"Християнська віра (догми, канони) жодним чином не прив'язані до конкретних календарних чисел. Тому жодних заборон і застережень у справі зміни календаря насправді немає", - пояснює Олександр Саган. Тим паче, що більшість православних церков уже продемонстрували це, перейшовши на новий календар.

Експерт вказує також на те, що юліанський календар є неточним, тож прив'язуватися саме до нього і до 7 січня видається дивним. "У перспективі, вже через 80 років, Різдво припадатиме на 8 січня, а з часом - на 9 і так далі", - звертає він увагу на неточності юліанського календаря, за яким живуть українські церкви. Також дослідник вказує й на те, що навіть у Російській православній церкві була спроба ввести григоріанський календар у 1923 році патріархом Тихоном. "Проте указ не мав роз'яснення і на тлі несприйняття більшовицького терору проти церкви був сприйнятий вірянами як поступка більшовикам", - розповідає релігієзнавець. Цей указ скасували менш ніж за місяць, але це засвідчило, що жодних "календарних" застережень у церкви насправді немає.

(Не)різдвяні символи та атрибути

Іноді в Україні дискусії точаться не лише довкола дати, а й щодо символів святкування. Так, у 2020 році представники кількох церков обурилися, коли на головній ялинці навпроти Софійського собору в Києві організатори встановили казковий капелюх замість зірки. У Православній церкві України (ПЦУ) тоді стверджували, що зірку традиційно встановлювали на верхівках ялинок як символ Христа. Їм закидали, що прикрашання дерева взагалі вважається язичницьким святом і що церква не має вирішувати такі питання.

Новорічна ялинка у Києві напередодні 2022 року

Цього року верхівку головної ялинки країни у Києві прикрасили зіркою

"У часи боротьби більшовиків та радянської влади з релігією ялинка почала асоціюватися і з Новим роком, а святого Миколая у 1935 році замінили язичницьким Дідом Морозом. Тому, на мою думку, цілком зрозумілою і виправданою є реакція українського суспільства на намагання "удосконалити" різдвяну символіку", - пояснює Олександр Саган. "У Радянському Союзі ялинку спочатку взагалі заборонили, а потім повернули, і вона змінила свій зміст, перетворившись на новорічну. І вже стверджувалася нова традиція. Тому можуть виникати казуси, коли ялинку прикрашають як новорічну, але це не вплітається в канву святкування Різдва", - підсумовує В'ячеслав Горшков.

Дивитись відео 02:25

Ностальгія за ретроприкрасами для різдвяної ялинки

  • Гольстинські ворота - символ Любека

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Любек

    Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.

  • Юнгфернштіг - одна з центральних вулиць Гамбурга

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Гамбург

    Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.

  • Люнебург у Нижній Саксонії

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Люнебург

    Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.

  • Тауенцінтштраcсе в Берліні

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Берлін

    Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.

  • Центр Мюнстера

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Мюнстер

    Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.

  • Центр Бохума - міста на Заході Німеччини

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Бохум

    Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.

  • Агустусплац - найбільша площа Лейпцига

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Лейпциг

    Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.

  • Історичний центр Ерфурта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Ерфурт

    Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.

  • Центральна площа Франкфурта-на-Майні - Ремерберг

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Франкфурт

    Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.

  • Майнц - столиця федеральної землі Рейнланд-Пфальц

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Майнц

    У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.

  • Крісткіндлесмаркт (ринок Малюка-Ісуса) у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Нюнберг

    Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".

  • Центр Штутгарта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Штутгарт

    Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.

    Автор: Андреас Кірхгофф


Реклама

Відео

Що на різдвяному столі у Європі?

Різдво - час сімейних зустрічей та веселощів. DW зібрала найсмачніші різдвяні страви та їх рецепти від зіркових кухарів!  

Ретроприкраси для ялинки

У цій майстерні в Болгарії ялинкові кулі досі виготовляються вручну. Такі прикраси пробуджують спогади дитинства…  

Фотогалерея

Різдвяний ринок у Цюриху, Швейцарія

Різдвяні вогні у містах Європи

По всій Європі різдвяні вогники осяюють вулиці. У добірці DW - дев'ять міст у святковому настрої. І одна несподіванку.  