Понад половина українців святкуватимуть Різдво 7 січня

55 відсотків опитаних українців заявили, що святкуватимуть Різдво лише 7 січня. Водночас, за даними соціологічної групи "Рейтинг", за рік суттєво побільшало тих, хто волів би перенести святкування на 25 грудня.

Більше половини українців (55 відсотків) святкуватимуть Різдво 7 січня. Таким є результат опитування соціологічної групи "Рейтинг", презентація якого відбулась у вівторок, 20 грудня.

Українські соціологи звернули увагу, що минулого року кількість тих, хто святкував Різдво лише 7 січня, становила 71 відсоток. Кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня, за рік же дещо зросла (з чотирьох відсотків до 11), як і тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18 відсотків до 25).

Водночас, за даними соціологів, за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26 відсотків до 44. Проти такої ідеї виступив 31 відсоток опитаних, тоді як у 2021 році таких було 58 відсотків. Ще 23 відсотки зазначили, що їм байдуже це питання і два відсотки не змогли відповісти.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва - серед мешканців заходу і Києва. Також спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків, а серед прихожан Православної церкви України таких майже половина.

Опитування проводилося 20-21 листопада серед тисячі респондентів віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на час опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 3,1 відсотка.

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