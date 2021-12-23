Більшість українців проти перенесення Різдва на 25 грудня - опитування

49 відсотків опитаних соціологічною групою "Рейтинг" вважають найулюбленішим новорічним святом Різдво. Більшість святкує його 7 січня та не підтримує перенесення Різдва на 25 грудня. Про це свідчать результати дослідження, оприлюднені в четвер, 23 грудня.

Згідно з даними опитування, лише 4 відсотки респондентів святкують Різдво 25 грудня, тоді як більшість опитаних (71 відсоток) - 7 січня. При цьому 18 відсотків опитаних святкують Різдво двічі - 25 грудня і 7 січня. Частіше про подвійне святкування Різдва говорили мешканці Заходу, Києва та греко-католики. 6 відсотків не святкують Різдво взагалі. Найбільше таких серед молоді та мешканців Півдня і Сходу.

Ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня підтримують чверть опитаних підтримують, тоді як 58 відсотків респондентів проти, а 15 відсоткам байдуже. "За останні п'ять років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва (з 69 до 58 відсотків) і дещо зросла кількість прихильників (з 15 до 26 відсотків)", - йдеться у повідомленні. Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході і в Києві - близько 40 відсотків.

Водночас 37 відсотків респондентів найулюбленішим святом назвали Новий рік. День Святого Миколая обрали шість відсотків, Старий Новий рік - чотири відсотки, а жодне з цих свят не люблять два відсотки.

Читайте також: Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань

Святкувати Новий рік відносно більше люблять жителі Сходу і Півдня, молодь і чоловіки. Різдву значно частіше надають перевагу на Заході, люди середнього і старшого віку, жінки, а також віряни Православної церкви України (ПЦУ) та греко-католики. "Однаковою мірою улюблені ці два свята для мешканців Центру і Києва", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують соціологи, протягом останніх десяти років з кожним роком зменшується кількість прихильників Нового року, натомість Різдва - збільшується.

Опитування проводили 20-22 грудня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера серед 2000 повнолітніх людей в усіх регіонах України, крім непідконтрольних Києву територій Донбасу та анексованого Росією Криму. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2 відсотка.

Нагадаємо, глава ПЦУ Епіфаній вважає, що впродовж наступних 10 років більшість українців можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.