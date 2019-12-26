 Епіфаній: Різдво в Україні 25 грудня можливе, коли ″дозріють″ церква і віряни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2020

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Епіфаній: Різдво в Україні 25 грудня можливе, коли "дозріють" церква і віряни

Зараз понад 60 відсотків українців виступають проти святкування Різдва 25 грудня, повідомив митрополит ПЦУ Епіфаній. Тому при переході на новий календар відбудеться розкол.

Митрополит Православної церкви України Епіфаній

Митрополит Православної церкви України Епіфаній

Святкування православного Різдва в Україні 25 грудня стане можливим після того, як для такого рішення "дозріє" церква і віряни. Про це у суботу, 19 грудня, заявив митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній. "Коли церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", - розповів він в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

За його словами, зараз понад 60 відсотків українців виступають проти святкування Різдва 25 грудня. "Якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол... Ми не можемо говорити про два Різдва", - додав Епіфаній.

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Він зазначив, що рух до переходу має зародитися в середовищі вірян. "Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід", - пояснив він. За його словами, неможливо передбачити, коли саме може відбутися такий перехід, через 5, 10 або 20 років. "Потрібно займатися просвітницькою роботою. Бо ми бачимо, що в інших  помісних православних церквах, наприклад, Елладська церква, Румунська церква, які свого часу перейшли на новий календар, все ж таки у них є певне розділення - залишилися ті, яких називають "старостильниками", тобто вони святкують за старим стилем. Ми не маємо права допустити розділення", - зазначив глава ПЦУ.

Українські православні віряни, а також Українська греко-Католицька Церква святкують Різдво 7 січня, за юліанським календарем. Римо-Католицька Церква, більшість протестантських церков, а також багато православних Церков світу святкують 25 грудня відповідно до сучасного григоріанського календаря.

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