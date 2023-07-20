You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти до змісту
Перейти до головного меню
Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
Регіони
Україна
Німеччина
Європа
Теми
Права людини
Геополітика
Екологія
Рубрики
Політика й економіка
Культура й стиль життя
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській області
Дострокові вибори в Німеччині
Українські біженці в Німеччині
Останні відео
Реклама
Релігія
Релігія - вірування та віровчення, в основі яких лежить віра в існування надприродних сил.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
День святого Мартина в Німеччині. Історія та традиції
День святого Мартина в Німеччині. Історія та традиції
11 листопада відзначається День святого Мартина. Ким був цей національний святий французів і німців?
Релігія
07.11.2024
7 листопада 2024 р.
Йом-Кіпур, Рош га-Шана, Песах: все про юдейські свята
Йом-Кіпур, Рош га-Шана, Песах: все про юдейські свята
Назви цих свят часто "на слуху", однак не всі знають, що саме відзначають і як. Докладніше - у фотогалерії DW.
11.10.2024
11 жовтня 2024 р.
Від Йом-Кіпура до Рош га-Шана: усе про юдейські свята
Від Йом-Кіпура до Рош га-Шана: усе про юдейські свята
Назви єврейських свят часто "на слуху", але далеко не всі знають, що і як відзначають. Докладніше - у фотогалерії DW.
Релігія
11.10.2024
11 жовтня 2024 р.
11 фото
Заборона церкви РФ і членство України в ЄС: чи сумісні вони?
Заборона церкви РФ і членство України в ЄС: чи сумісні вони?
Чи може суперечливий закон про заборону російської церкви в Україні завадити її вступу до Європейського Союзу?
Політика
27.08.2024
27 серпня 2024 р.
Заборона російської церкви в Україні: що передбачає закон
Заборона російської церкви в Україні: що передбачає закон
Заборона церкви РФ в Україні не буде одномоментною - спершу їй на розрив зв'язків з Москвою дадуть 9 місяців.
Політика
20.08.2024
20 серпня 2024 р.
У Німеччині більшає православних. У чому причина?
У Німеччині більшає православних. У чому причина?
Церковна криза в Німеччині? Для католиків і протестантів можливо, але не для православних.
Релігія
22.07.2024
22 липня 2024 р.
Показати більше
Реклама
Пропустити розділ DW рекомендує
DW рекомендує
Різдво 25 грудня: як українці переходять на новий календар
Чи готові українці святкувати Різдво по-новому і що змінюється у традиціях з переходом на новий церковний календар?
Суспільство
23.12.2023
23 грудня 2023 р.
Різдво по-новому: коли святкуватимуть українці
25 грудня цього року вперше стало офіційною датою Різдва в Україні. Чи готові українці до святкування за новим стилем?
Суспільство
23.12.2023
23 грудня 2023 р.
10:48 хв.
25 грудня чи 7 січня: коли українці святкуватимуть Різдво?
DW запитала жителів Києва, чи готові вони до календарного переходу і коли цьогоріч святкуватимуть Різдво?
Суспільство
22.12.2023
22 грудня 2023 р.
02:53 хв.
Заборона носити хіджаб у школах: як реагують у Казахстані
У Казахстані спалахнули суперечки щодо запровадженої владою заборони носити хіджаб в школах. DW розповідає про реакцію.
Суспільство
23.10.2023
23 жовтня 2023 р.
Як насправді виглядає Рош га-Шана в Умані: ціни, сміття і...
Як паломники святкують? Скільки платять за житло в Умані? Та чому бояться українок? Репортаж DW.
Суспільство
17.09.2023
17 вересня 2023 р.
11:39 хв.
Як виселятимуть УПЦ (МП) з лаври? Інтерв'ю з Ткаченком
Коли УПЦ (МП) піде з лаври? Куди доцільно витрачати гроші з бюджету під час війни? Олександр Ткаченко - в інтерв'ю DW.
Релігія
20.07.2023
20 липня 2023 р.
31:08 хв.
Усі матеріали (480) на цю тему