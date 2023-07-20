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Релігія

Релігія - вірування та віровчення, в основі яких лежить віра в існування надприродних сил.

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Докладно

Зображення святого Мартина на готичному вівтарі в церкві Святого Вольфґанґа в баварському місті Ротенбург-об-дер-Таубер

День святого Мартина в Німеччині. Історія та традиції

День святого Мартина в Німеччині. Історія та традиції

11 листопада відзначається День святого Мартина. Ким був цей національний святий французів і німців?
Релігія7 листопада 2024 р.
У Єрусалимі святкують Йом-Кіпур (фото з архіву)

Йом-Кіпур, Рош га-Шана, Песах: все про юдейські свята

Йом-Кіпур, Рош га-Шана, Песах: все про юдейські свята

Назви цих свят часто "на слуху", однак не всі знають, що саме відзначають і як. Докладніше - у фотогалерії DW.
11 жовтня 2024 р.
Ортодоксальні юдеї читають священні книги на тлі моря (символічне фото)

Від Йом-Кіпура до Рош га-Шана: усе про юдейські свята

Від Йом-Кіпура до Рош га-Шана: усе про юдейські свята

Назви єврейських свят часто "на слуху", але далеко не всі знають, що і як відзначають. Докладніше - у фотогалерії DW.
Релігія11 жовтня 2024 р.11 фото
Прапори України і ЄС у Брюсселі

Заборона церкви РФ і членство України в ЄС: чи сумісні вони?

Заборона церкви РФ і членство України в ЄС: чи сумісні вони?

Чи може суперечливий закон про заборону російської церкви в Україні завадити її вступу до Європейського Союзу?
Політика27 серпня 2024 р.
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій (праворуч) та патріарх РПЦ Кирило (ліворуч). 1 лютого 2015 року

Заборона російської церкви в Україні: що передбачає закон

Заборона російської церкви в Україні: що передбачає закон

Заборона церкви РФ в Україні не буде одномоментною - спершу їй на розрив зв'язків з Москвою дадуть 9 місяців.
Політика20 серпня 2024 р.
Грецький православний клірик Еммануїл Сфіакос під час богослужіння в Німеччині

У Німеччині більшає православних. У чому причина?

У Німеччині більшає православних. У чому причина?

Церковна криза в Німеччині? Для католиків і протестантів можливо, але не для православних.
Релігія22 липня 2024 р.
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