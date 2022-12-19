Німці назбирали рекордні пожертви до Різдва в Україні

За традицією, передріздвяний час у Німеччині - час пожертв та благодійності. Однак цього року з огляду на енергетичну кризу, інфляцію та високі ціни на товари й послуги благочинні організації до останнього вагалися із прогнозами. Тим більше, що соціологічні опитування вказували на намір багатьох громадян заощадити цього року на святкових видатках і на подарунках. Однак похмурі побоювання не тільки не справдилися - рівень солідарності німців з народом України перед різдвяними святами перевищив усі очікування.

Так за даними католицької благодійної мережі Caritas, цього року благодійники можуть відзвітувати про рекордні суми пожертв, зібраних для цільової допомоги Україні - загалом 71 мільйон євро. Це навіть перевищило показники минулих великих акцій солідарності. Точної суми для порівняння не наведено, але у Caritas кажуть, що це більше, ніж було зібрано в 2004 році для постраждалих від наслідків руйнівного цунамі у Південній Азії.

У штаб-квартирі німецького філіалу Caritas у Фрайбурзі, що на півдні Німеччини, повідомили, що основні зусилля допомоги в Україні вони зосереджують на розподілі гуманітарної допомоги - продуктів харчування та питної води. "Звісно, наші жертводавці також відчувають на собі ефект економічної кризи та наслідки війни в Україні", - коментує директор Caritas International Олівер Мюллер (Oliver Müller), але, додає він, жителі Німеччини добре знають про ті неймовірні труднощі з якими стикаються зараз мільйони українців та жителі інших країн, де точаться воєнні конфлікти й вирують кризи. "Саме тому вони показують таку високу солідарність, адже знають наскільки це необхідно у наш час", - каже Мюллер.

Директор Caritas International Олівер Мюллер Фото: Philipp von Ditfurth/picture alliance/dpa

71 мільйон євро для України - це сума станом на 6 грудня, але ще не остаточна, адже в Caritas розраховують, що в останні дні, які ще лишаються до кінця року, вдасться зібрати навіть більше грошових пожертв. Торік Caritas було зібрано пожертв для допомоги різним країнам на загальну суму у 90 мільйонів євро. Жертвували як приватні донори, так і церкви, а також медіафонди. Враховуючи державну і церковну підтримку, підсумкова сума вийшла навіть ще поважнішою - 147 мільйонів євро.

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Ініціативи великі й малі

У Caritas сподіваються, що загальна сума зібраних ними пожертв цього року вийде не меншою, ніж торік, адже благодійники мають зважати й на коливання курсу валют. Як пояснив речник організації Ахім Райнке (Achim Reinke), через падіння курсу євро відносно долара США, а отже і купівельної спроможності євровалюти, в деяких регіонах світу обсяги допомоги будуть меншими, ніж торік.

За оцінками Німецького центрального інституту з соціальних питань та Німецького інституту економічних досліджень, на допомогу Україні за пів року війни німці пожертвували близько 862 мільйони євро. Ці цифри, однак, також доволі приблизні.

Варто зазначити, що пожертви для України збирають у ФРН не лише великі й відомі в усьому світі благодійні та церковні фонди й організації. Багато робиться і приватними зусиллями, що називається "на місцях". DW нещодавно повідомляла про такі приватні ініціативи , наприклад, як у громадах у передмістях західнонімецького Бонна. Там місцеві активісти зібрали майже чотири сотні посилок для відправлення в Україну. "Важливо показати українцям, що вони не самі, що ми про них думаємо", - сказала у розмові з DW одна з активісток Андреа Рудольф (Andrea Rudolf).

Найбільше волонтерів зворушує, коли люди приносять розмальовані дітьми посилки Фото: Eugen Theise/DW

Про подібні ініціативи розповідають також активісти та місцева преса зі Штутгарта, Гамбурга, Блумберга та багатьох інших великих і маленьких міст Німеччини. Також цього року багато німецьких родин планують запросити на Святвечір в гості біженців з України. Натомість українські біженці запрошують німців спробувати кутю та інші традиційні для українського різдвяного столу страви. Повідомляється і про низку святкових концертів та імпрез для біженців з України, які організовують німецькі міста та громади.

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Не забувати про дітей

Тим часом інша благодійна організація Save the Children напередодні Різдва звернулася із закликом особливо пам'ятати про потреби і страждання дітей в Україні, для багатьох з яких Різдво цього року буде особливо важким. "Кожен додатковий місяць тривання цієї війни приносить нові й раніше не бачені масштаби насильства проти дітей", - сказала на пресконференції у Берліні в понеділок, 19 грудня, директорка німецького філіалу організації Соня Хуш (Sonia Khush).

Дитячий центр соціально-психологічної реабілітації у Боярці, Київської області Фото: Vasilisa Stepanenko/AP Photo/picture alliance/dpa

Особливо вона наголосила на психологічних стражданнях дітлахів, які вже у такому юному віці бачили на свої очі всі жахи справжньої війни. "Це має стати останнім Різдвом, яке українські діти проводять на тлі обстрілів чи далеко від дому", - додала вона.

За даними ООН, на які посилається інформагенція KNA, з початку війни Росії проти України у лютому, загинуло понад 400 дітей, ще понад 700 дітлахів дістали поранення різної важкості. У країнах ЄС, за тими ж даними, зараз перебуває до восьми мільйонів біженців з України, близько 40 відсотків з них - діти.