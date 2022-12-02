"Важливо показати, що українці не самі"

"Важливо показати українцям, що вони не самі, що ми про них думаємо", - каже Андреа Рудольф (Andrea Rudolf) з містечка Нідербахем у передмісті Бонна, тримаючи у руках велику коробку. Після роботи вона купила у магазині харчі, дрібниці для побуту, а також смаколики до свят і привезла Адо будівлі у центрі громади Вахтберг, де місцеві активісти збирають посилки для відправлення в Україну. Загалом громадська організація Wachtberg4Help зібрала майже чотириста посилок, які наприкінці листопада відправилися в Україну, де партнерська організація розподілить їх серед переселенців, що втекли із зони бойових дій, а також інших нужденних. Це був вже шостий благодійний рейд волонтерів з Вахтберга в Україну.

Аби привернути увагу до передріздвяного збору посилок, активісти Wachtberg4Help залучили цього чарівного дракона Фото: Wachtberg4Help

Збирають навіть школярі

Ініціативна група спонтанно сформувалася ще на початку березня. Спершу збирали по лікарнях, аптеках і лікарських практиках ліки і перев'язочні матеріали. Потім, коли зареєстрували благодійну організацію, почали збирати і кошти на закупівлю гуманітарної допомоги та покриття транспортних витрат, розповідає голова Wachtberg4Help Мануела Шмідт (Manuela Schmidt). "Ті, хто не має часу самостійно скуповуватися, щоб наповнювати посилку, жертвує 35 євро і ми купуємо все і складаємо. Один чоловік від імені боннського клубу дозвілля "Леви" переказав 2,5 тисячі євро. Але найбільш приємно - навіть якщо це невеликі суми - отримувати пожертви від дітей, які збирають у себе в школах", - каже Шмідт. Жінка також була розчулена тим, що посилки для співвітчизників приносять і деякі українці, які мешкають у Вахтберзі як біженці.

Учні школи Вульфертшуле у містечку Гемер поблизу Дортмунда привезли на пошту свої подарунки для України. Німецька пошта безкоштовно пересилає допомогу, яку в Україні розподіляють партнерські організації Фото: Wulfertschule Hemer

Загалом по всій Німеччині діють сотні невеликих благодійних ініціатив. Чого лише не збирають - від одягу і продуктових наборів, до грошей і навіть батарейок, ліхтариків і генераторів. Німецька пошта DHL оголосила збір посилок з гуманітарною допомогою від всіх небайдужих, пообіцявши безкоштовно доставити їх до українського кордону, де за сприяння української пошти допомога передається на благодійні ініціативи.

Рекордні суми пожертв

Скільки гуманітарної допомоги передали з початку війни німці, ніхто не підраховував. Лише грошима за перші півроку війни, як приблизно підрахували експерти Німецького центрального інституту з соціальних питань та Німецького інституту економічних досліджень на допомогу Україні німці пожертвували близько 862 мільйона євро. Це абсолютний рекорд, зазначають фахівці. Дотепер найбільша сума становила 670 мільйонів євро - її німці переказали жертвам руйнівного цунамі 2004 року у Південно-Східній Азії.

Найбільше волонтерів зворушує, коли люди приносять розмальовані дітьми посилки Фото: Eugen Theise/DW

Читайте також: Верховний комісар ООН з питань біженців: Маємо подвоїти зусилля для допомоги українцям

Ще майже мільярд євро німці цього року зібрали на допомогу біженцям у Німеччині, зазначає Німецька рада з питань благодійних пожертв. Левова частка цих коштів була зібрана саме для українців, адже торік, до нападу Росії на Україну, на допомогу біженцям німці пожертвували вп'ятеро менше, уточнюють у цій організації. За її оцінками, суми пожертв до кінця року значно зростуть. Адже близько третини всіх пожертв за рік зазвичай надходить у передріздвяний час, констатують благодійники.

Мільйон за пісні на радіо

З яким завзяттям німці допомагають Україні, приголомшило Вернера Райнке (Werner Reinke). Ведучому суботньої музичної передачі на регіональному радіо hr1 вдалося зібрати на допомогу Україні більше мільйона євро. Ще на початку березня він пообіцяв своїм слухачам ставити їхню улюблену пісню в обмін на пожертву для українців. "За оптимістичними розрахунками, нам кожні три хвилини мав хтось надсилати замовлення, скажімо, за пожертву у 20 євро, і ми встигали би якраз поставити цій людині пісню. Так би і заповнили три години ефіру. Але у першій же передачі, щойно я оголосив збір, гроші почали надходити щосекунди", - пригадує Райнке.

Вернер Райнке зізнається, що благодійна акція перевершила всі найоптимістичніші сподівання Фото: Ben Knabe/hr

Лише за першу передачу ведучий зібрав замість очікуваної тисячі більше двохсот тисяч євро. Збір триває, у жовтні вдалося перетнути позначку у мільйон. "Коли я побачив під час ефіру, що ми подолали межу у мільйон, у мене були сльози на очах і сперло подих. У записі чутно, що мені важко говорити", - розповів Райнке у розмові з DW. Ведучому довелося ще на початку квітня сказати слухачам, що він припиняє приймати замовлення на пісні, бо їх забагато. Але люди продовжують жертвувати. "Замовленнями за перший місяць збору пожертв у мене будуть заповнені передачі до листопада наступного року", - підрахував Вернер Райнке.

Тим не менше, як свідчить сайт благодійної організації Aktion Deutschland Hilft, яка приймає кошти з оголошеного збору, щодня надходять близько десятка пожертв у середньому від 100 до 300, а нерідко і по 500 євро. Благодійна організація спрямовує зібрані кошти на проєкти допомоги внутрішнім переселенцям в Україні - тимчасове житло, харчі, питну воду і медикаменти. "Крім того, з початком зими скеровуватимуться зусилля на відновлення пошкодженого або зруйнованого житла, видаватимуться кошти на опалення і ремонт, надаватимуться обігрівачі", - повідомив DW речник Aktion Deutschland Hilft.

Одна з тисяч благодійних ініціатив у Німеччині: Пастор Майнольф Вакер (по центру зі свічкою) разом з однодумцями з Go4peace збирає батарейки, повербенки і ліхтарики для Херсона Фото: Go4peace

Читайте також: ФРН виділяє Україні понад 55 мільйонів євро додаткової допомоги на зиму

Продовжувати скільки треба

"Варварство, з яким без всякої провини зіштовхнулися українці, є нестерпним. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб плани Путіна зазнали краху, а люди в Україні протрималися цю зиму", - написало, зокрема, першого грудня у коментарях на сторінці збору пожертв "Райнке Україна" подружжя слухачів hr1 з містечка Ельтвіль, пожертвувавши тисячу євро. Найбільшу пожертву, розповідає ініціатор збору, зробило одне з промислових підприємств землі Гессен - 25 тисяч євро. Вернер Райнке обіцяє продовжувати збір стільки, скільки буде потрібно, щоби і надалі мобілізувати допомогу Україні. "Війна триває у нас, у Європі. Лише в якійсь тисячі кілометрів від нас. Ми не можемо лишатися осторонь", - каже ведучий.

Андреа Рудольф з Вахтберга також каже, що прийде з посилкою і наступного разу, коли волонтери збиратимуть. "Допомагатиму стільки, скільки треба. Якщо кожен робитиме потроху, ми зможемо зробити дуже багато", - переконана жінка.