Гранді: Маємо подвоїти зусилля для допомоги українцям

В інтерв'ю DW верховний комісар ООН з питань біженців розповів про здійснювані в Україні проєкти допомоги переміщеним особам та похвалив Європу за солідарність, продемонстровану в прийомі біженців з України.

Верховний комісар ООН з питань біженців Філіппо Гранді в ході інтерв'ю DW у четвер, 24 листопада, дав високу оцінку країнам Європи за єдність, продемонстровану в питанні прийому українських біженців від війни. Гранді цього тижня перебував із візитом у Німеччині, у ході якого він зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а також міністеркою закордонних справ Анналеною Бербок (Annalena Baerbock).

У розмові з DW він закликав "подвоїти зусилля" у допомозі людям в Україні та біженцям з України і нагадав, що більшість з тих, хто тікає від війни, - це жінки і діти. "Якщо надати більше допомоги (Україні. - Ред.), особливо зараз, коли настає надзвичайно сувора зима, у нас є шанс уникнути великого нового відтоку за рубіж. Але якщо це станеться, ми повинні бути готові. Це частина високої ціни, яку ми всі платимо за російське вторгнення та за війну", - сказав він і висловив упевненість, що у разі завершення воєнних дій більшість з українських біженців воліли б повернутися на батьківщину.

Філіппо Гранді під час інтерв'ю DW Фото: DW

Незважаючи на серйозні виклики з прийомом і розміщенням біженців, які постали зараз у багатьох містах і громадах, в тому числі у ФРН, а також інфляцію, високі ціни на енергоносії та інші економічні труднощі, Гранді вважає, що пересічні європейці теж мають зробити свій внесок у справі допомоги біженцям від війни. І ця готовність європейців, за його спостереженнями, залишається такою ж високою, як і на початку війни у лютому. "Я відвідую багато країн, багато центрів прийому, багато сімей, які приймають українців, і ця солідарність триває. Вірю, що Європа продовжуватиме її демонструвати, допоки це не буде необхідно", - каже Гранді.

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Допомога найбільш незахищеним в Україні

Як саме Верховний комісаріат ООН з питань біженців допомагає координувати зусилля, щоби допомогти переміщеним особам у самій Україні? За словами Гранді, на прохання українського уряду, його відомство працює там над розбудовою комунальних центрів, пунктів прийому громадян та навіть виділяє матеріально-фінансову допомогу. "Допомагаємо найбільш незахищеним", - каже Гранді, але додає, що не береться робити прогнозів щодо можливого розвитку ситуації.

Філіппо Гранді нагадав також, що, за даними його відомства, у світі зараз нараховується близько 103 мільйонів біженців і переміщених осіб. Значна частина з них - це громадяни Сирії, Афганістану та інших кризових точок на карті світу. Тому він закликав не забувати і про цих людей. "Ми повинні бути дуже обережними, щоб ті величезні зусилля, включно з гуманітарними, які докладають для реагування на війну в Україні, не позбавили інші країни необхідних (для допомоги. - Ред.) ресурсів", - наголосив чиновник ООН.

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Німеччина збільшить допомогу УВКБ ООН

Внесок Німеччини у справу допомоги біженцям став основною темою зустрічі Гранді з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Результатом цих переговорів, за словами Гранді, стала домовленість про виділення Берліном додаткового фінансового внеску для УВКБ ООН на майже 100 мільйонів євро.

Ці кошти будуть спрямовані насамеперед на фінансування потреб біженців, що перебувають в Азії, Африці, на Близькому сході та у Латинській Америці.

"Німеччина подає тут приклад. Сподіваюся, що ми збалансуємо ресурси, спрямовані на реагування на кризу в Україні", - додав він і висловив надію на те, що й інші країни-донори наслідуватимуть приклад Берліна в тому, що стосується виділення більших ресурсів для допомоги біженцям.