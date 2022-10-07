Понад мільйон біженців з України зареєструвались у Німеччині

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер зазначила: що довше триває війна в Україні, тим дедалі складніше Німеччині приймати нових біженців.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Німеччині зареєструвалися понад мільйон біженців, повідомляє у п'ятницю, 7 жовтня, інформагентство dpa з посиланням на міністерку внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Йдеться лише про офіційно зареєстрованих українців. Зараз таких 1 002 763. Це переважно жінки та діти.

Читайте також: Чи повернуться українські біженці додому після війни?

У Німеччині кажуть про брак місць для нових біженців

Фезер зазначила, що на відміну від попередніх хвиль напливу біженців до країни, поки що Німеччина досить добре справляється. Проте вона зауважила, що з часом розміщувати нових українців стає дедалі складніше. "Що довше триває війна, тим складніше розміщувати та піклуватися про таку кількість біженців", - сказала вона.

Низка федеральних земель Німеччини уже висловлювали побоювання, що найближчим часом досягнуть межі своїх можливостей щодо прийому та розміщення біженців. На цьому тлі 12 із 16 федеральних земель уже оголосили на початку вересняпро тимчасову зупинку прийому біженців з України через брак місць для розміщення та фінансових ресурсів.

Читайте також: Чи є у Німеччини можливість і надалі без обмежень приймати біженців з України?