12 з 16 земель ФРН не можуть приймати біженців з України

Через брак місць для розміщення та фінансових ресурсів дедалі більше міст, громад і навіть федеральних земель у Німеччині змушені припинити прийом біженців з України, повідомляють видання групи RND.

Низка федеральних земель Німеччини побоюються, що найближчим часом вони досягнуть межі своїх можливостей щодо прийому та розміщення біженців з України. На цьому тлі 12 із 16 федеральних земель уже оголосили про тимчасову зупинку прийому біженців за системою первинного розподілу. Про це повідомляють у суботу, 3 вересня, видання групи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) з посиланням на відповідь пресслужби МВС ФРН на запит редакції.

За даними МВС Німеччини, сьогодні в країні зареєстровано понад 980 тисяч українських біженців, які прибули до ФРН після початку війни. "Міністерство в курсі, що кілька федеральних земель висловили стурбованість з приводу того, що скоро вони досягнуть межі своїх можливостей (з прийому біженців. - Ред.), - у тому числі через збільшення кількості людей, які прибувають до Німеччини "Балканським маршрутом", – підтвердили у пресслужбі МВС ФРН.

Тим часом розподіл біженців федеральними землями, як і раніше, можливий, оскільки великі землі на даний момент продовжують їх прийом, додали в міністерстві.

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У двох землях вичерпано можливості щодо надання соцдопомоги

Раніше газета Süddeutsche Zeitung писала, що комуни в землях Бранденбург і Північний Рейн - Вестфалія припинили прийом біженців, оскільки кількість зареєстрованих там людей, які можуть претендувати на отримання соціальної допомоги, вичерпано.

У свою чергу, прем'єр-міністр федеральної землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Кречман (Winfried Kretschmann) наприкінці серпня попередив, що для розміщення біженців, можливо, знову доведеться використовувати спортивні зали. "Ми вже зараз прийняли більше біженців, ніж під час кризи 2015 року. Населенню (Німеччини. - Ред.) варто готуватися до того, що ми знову опинимося у скрутному становищі", - наголосив він.

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Труднощі з розподілом та інтеграцією біженців

Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер (Armin Schuster) надіслав листа главі МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser), у якому вказав на труднощі з розподілом та інтеграцією біженців. При цьому він нагадав про недавню спробу невідомих підпалити в Лейпцигу дитячий садок, до якого ходять, зокрема, діти українських біженців.

У той же час міністр внутрішніх справ Баварії, голова Конференції міністрів внутрішніх справ федеральних земель ФРН Йоахім Херман (Joachim Herrmann) повідомив RND, що на даний момент Баварія ще має можливості для прийому біженців, проте "дедалі більше місць їх розміщення виявляються заповнені". На його думку, причиною проблем з розміщенням є не лише велика кількість біженців з України, а й програми, що активно просуваються новим урядом з надання притулку в Німеччині.