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Прибуття українських біженців до Берліна
Прибуття українських біженців до БерлінаФото: Hannibal Hanschke/Getty Images
СуспільствоУкраїна

ООН: Майже третина українців стала біженцями

Аліна Коломієць
4 год. тому

Війна Росії проти України спричинила найбільший з моменту закінчення Другої світової війни рух біженців, констатують в УВКБ ООН.

https://www.dw.com/uk/oon-majze-tretina-ukrainciv-stala-bizencami/a-62895126

Після початку повномасштабного вторгнення Росії майже третина з близько 44-мільйонного населення України була вимушена покинути свої домівки. "Це - найбільший рух біженців з моменту закінчення Другої світової війни", - заявили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у понеділок, 22 серпня, пише Reuters. І наразі люди стикаються з "величезним викликом", оскільки незрозуміло, скільки ще триватиме війна, та що буде взимку.

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Згідно з даними німецького Товариства ООН з допомоги біженцям (UNO-Flüchtlingshilfe), близько 90 відсотків біженців, які були вимушені покинути Україну за останні шість місяців, - жінки та діти. Щоб захистити їх, було запущено інформаційну кампанію "stay safe" (у перекладі - "залишайтеся в безпеці"), спрямовану на підвищення обізнаності щодо небезпеки торгівлі людьми та сексуальної експлуатації. Водночас у транзитних регіонах було створено так звані "блакитні точки" - безпечні місця, де сім’ї, діти та особливо вразливі біженці отримають захист і допомогу на короткий час.

UNO-Flüchtlingshilfe - німецький партнер УВКБ ООН у справах біженців і сприяє наданню екстреної допомоги в Україні. Представництво УВКБ ООН працює в Україні з 1990-х років і надає гуманітарну допомогу на місцях. З початку російського вторгнення організація допомагає органам влади сусідніх з Україною країн з реєстрацією новоприбулих біженців. Це полегшує ідентифікацію найбільш уразливих груп і людей з особливими потребами, таких як діти без супроводу дорослих, люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями та особи, яким загрожує особливий ризик переміщення.

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