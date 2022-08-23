ООН: Майже третина українців стала біженцями

Після початку повномасштабного вторгнення Росії майже третина з близько 44-мільйонного населення України була вимушена покинути свої домівки. "Це - найбільший рух біженців з моменту закінчення Другої світової війни", - заявили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у понеділок, 22 серпня, пише Reuters. І наразі люди стикаються з "величезним викликом", оскільки незрозуміло, скільки ще триватиме війна, та що буде взимку.

Читайте також:День пам'яті жертв сталінізму та нацизму: фон дер Ляєн різко рокритикувала Путіна

Згідно з даними німецького Товариства ООН з допомоги біженцям (UNO-Flüchtlingshilfe), близько 90 відсотків біженців, які були вимушені покинути Україну за останні шість місяців, - жінки та діти. Щоб захистити їх, було запущено інформаційну кампанію "stay safe" (у перекладі - "залишайтеся в безпеці"), спрямовану на підвищення обізнаності щодо небезпеки торгівлі людьми та сексуальної експлуатації. Водночас у транзитних регіонах було створено так звані "блакитні точки" - безпечні місця, де сім’ї, діти та особливо вразливі біженці отримають захист і допомогу на короткий час.

UNO-Flüchtlingshilfe - німецький партнер УВКБ ООН у справах біженців і сприяє наданню екстреної допомоги в Україні. Представництво УВКБ ООН працює в Україні з 1990-х років і надає гуманітарну допомогу на місцях. З початку російського вторгнення організація допомагає органам влади сусідніх з Україною країн з реєстрацією новоприбулих біженців. Це полегшує ідентифікацію найбільш уразливих груп і людей з особливими потребами, таких як діти без супроводу дорослих, люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями та особи, яким загрожує особливий ризик переміщення.