День пам'яті жертв сталінізму та нацизму: фон дер Ляєн різко рокритикувала Путіна

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) з нагоди Європейського дня пам'яті жертв сталінізму та нацизму, що відзначається щорічно 23 серпня і є днем пам'яті жертв всіх тоталітарних і авторитарних режимів, виступила з різкою критикою президента Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні, у 83-тю річницю підписання пакту Молотова-Ріббентропа, ця дата набуває особливого значення. Цьогоріч Путін повернув жахи війни до Європи і нагадав, що мир не можна сприймати як належне", - заявила вона. Війна Росії проти України є незаконною і невиправданою, наголосила очільниця ЄК. Фон дер Ляєн зазначила, що сьогодні Європа, як ніколи, об'єднана проти пропаганди Кремля, яка спотворює історію, поширює змову та карає тих, хто їй протистоїть.

"Український народ віддає своє життя задля захисту цінностей, на яких побудовано наш союз… Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не заспокоїмося, поки вона не переможе", - підкреслила вона.

"День чорної стрічки"

Загальноєвропейський день пам’яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів або "День чорної стрічки" відзначається кожного 23 серпня з 2009 року. Ця дата також є річницею підписання Пакту Молотова-Ріббентропа, який підготував ґрунт для вторгнення нацистської Німеччини до Польщі у вересні 1939 року.

Останніми роками ЄС підкреслював важливість цієї дати для висвітлення злочинів і зловживань Радянського Союзу в Європі, виступаючи проти ревізіонізму під керівництвом Росії. У резолюції Європарламенту, ухваленій 2019 року, спроби Кремля "відбілити злочини радянського тоталітарного режиму" назвали "небезпечною складовою інформаційної війни, що ведеться проти демократичної Європи".

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