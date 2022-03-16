Українські біженці в Німеччині

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Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Багато хто, шукаючи прихистку, виїхав з країни. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.
Дедалі більше українців шукають у Німеччині прихисток від війни, розв'язаної Росією проти України. На що треба зважати у питаннях житла і соціального захисту для біженців - у статті DW.
Сотні тисяч українців прибувають до Німеччини у пошуках захисту від війни. Які шанси знайти житло, де отримати субсидію і як не потрапити у халепу - у статті DW.
Німеччина приймає біженців із України. Однак з'явилися й повідомлення про те, що торговці людьми та сутенери хочуть скористатися із ситуації, коли жінки та дівчата приїжджають без супроводу.
За оцінками, Україну через війну залишить до 10 мільйонів людей. У Німеччині закликають прискорити та покращити допомогу біженцям, що прибувають з України.
Збільшення поліцейських патрулів на вокзалах Німеччини викликане необхідністю захисту українок, які туди прибувають, від торговців людьми та злочинців на сексуальному ґрунті.