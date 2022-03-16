 Українські біженці в Німеччині | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.03.2022

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Європа

Українські біженці в Німеччині

Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Багато хто, шукаючи прихистку, виїхав з країни. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.

Біженці з України в Німеччині

  

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Біженці з України у Німеччині: як оформити документи, які соціальні гарантії

Дедалі більше українців шукають у Німеччині прихисток від війни, розв'язаної Росією проти України. На що треба зважати у питаннях житла і соціального захисту для біженців - у статті DW.  

Як українським біженцям знайти житло у Німеччині

Сотні тисяч українців прибувають до Німеччини у пошуках захисту від війни. Які шанси знайти житло, де отримати субсидію і як не потрапити у халепу - у статті DW.  

Яка загроза може чатувати на біженок з України в Німеччині

Німеччина приймає біженців із України. Однак з'явилися й повідомлення про те, що торговці людьми та сутенери хочуть скористатися із ситуації, коли жінки та дівчата приїжджають без супроводу.  

У Німеччині кількість біженців з України перевищила 218 тисяч

За оцінками, Україну через війну залишить до 10 мільйонів людей. У Німеччині закликають прискорити та покращити допомогу біженцям, що прибувають з України.  

ФРН посилила присутність поліцейських на вокзалах, куди прибувають українці

Збільшення поліцейських патрулів на вокзалах Німеччини викликане необхідністю захисту українок, які туди прибувають, від торговців людьми та злочинців на сексуальному ґрунті.  

Київський техноклуб К41 перебрався до Берліна і допомагає українцям

К41 належить до найпопулярніших клубів Києва. З початком війни багато його співробітників перебралися до Берліна. Тепер вони мають намір організувати спільноту допомоги біженцям і тим, хто вирішив залишитися в Україні.  

Аудіо й відео до теми

Біженці з України у Німеччині: що треба знати про реєстрацію, житло, виплати (17.03.2022)  

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Geflüchtete sind in der Nacht mit einem ICE am Hauptbahnhof angekommen und werden von Ehrenamtlichen mit Schildern in Empfang genommen. Aus der Ukraine sind seit Beginn des russischen Einmarschs sind laut UN mehr als zwei Millionen Menschen geflohen. Auch in Hamburg kommen immer mehr Menschen an, die versorgt werden müssen. +++ dpa-Bildfunk +++

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Докладно

Біженці з України в Німеччині

Досьє Українські біженці в Німеччині

Через війну в Україні мільйони людей були змушені полишити свої домівки. Як приймає українців Німеччина - у досьє DW.  

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