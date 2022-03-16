Українські біженці в Німеччині

Біженці з України у Німеччині: як оформити документи, які соціальні гарантії

Дедалі більше українців шукають у Німеччині прихисток від війни, розв'язаної Росією проти України. На що треба зважати у питаннях житла і соціального захисту для біженців - у статті DW.