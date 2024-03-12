Повернутися з ФРН в Україну прагне лише кожен 5-й біженець

Дедалі більше біженців з України в Німеччині з плином часу втрачають надії на повернення додому. Про це свідчить нове дослідження, яке зараз готується до публікації. Що ще з'ясувалося?

Лише кожен п'ятий біженець з України (21 відсоток) у Німеччині розраховує на можливість повернення на батьківщину, водночас абсолютна більшість - 77 відсотків - планує залишитися у ФРН принаймні ще на наступні два роки, а ще два відсотки воліли б переїхати до іншої країни.

Такі дані містяться у новому дослідженні Центру міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені, яке готується до публікації. Цифри й попередні висновки з цього документа наводить суспільно-правовий мовник MDR з Лейпцига.

Згадані 77 відсотків бажаючих залишитися біженців з України у ФРН - це поки що найвища цифра у порівнянні з усіма попередніми даними. Так, за даними низки інших досліджень і опитувань, які проводилися у Німеччині в 2022 і 2023 роках, намір залишитися в країні надовго чи навіть назавжди висловлювали від 29 до 44 відсотків, тобто менше половини українських біженців у цій країні.

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Часовий фактор і безпека - вирішальні

Соціологи пояснюють зростання цифр і очевидні зміни настроїв передусім часовим фактором: чим довше триває війна - тим менше бажаючих повертатися. "Наші опитування показують, що надії на повернення в Україну з часом зменшуються, - пояснила у розмові з MDR спеціалістка з міграційних досліджень мюнхенського інституту Ifo Тетяна Панченко. - Це пов'язано насамперед зі зміною очікувань щодо тривалості війни та її наслідків. Чим довше триватиме війна, тим більше людей обживуться в Німеччині, знайдуть тут роботу, пройдуть навчання, розширять соціальні контакти і не захочуть повертатися".

Дослідниця зауважує, однак, що багато біженців перспективу свого тривалого перебування у Німеччині або повернення додому узалежнюють напряму від подальшого розвитку подій в Україні. Загалом кожен третій (29 відсотків) біженець допускає повернення в Україну, "якщо почуватиметься там у безпеці".

Натомість 39 відсотків опитаних у межах нового дослідження мюнхенського інституту чітко визначилися з рішенням не повертатися на батьківщину і планують своє подальше життя за межами України. Майже третина (28 відсотків) сказала, що ще не може визначитися зі своїм рішенням.

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Що мотивує повертатися?

Основною мотивацією повернення, кажуть соціологи, є возз'єднання сімей. Але є й інші важливі фактори, серед яких житло, труднощі абсорбції на новому місці, навчання дітей тощо.

До слова, українців, які з початку воєнних дій у лютому 2022-го виїхали в Німеччину як біженці й згодом повернулися в Україну, теж немало, зазначає Тетяна Панченко. За даними телеканалу n-tv з посиланням на Центральний реєстр іноземців ФРН, станом на лютий поточного року, понад 321 тисяча українських біженців, які прибули до ФРН після 24 лютого 2022 року, вже залишили країну. Однак відсутні точні дані про те, скільки з них повернулися в Україну, а скільки перебралися в інші країни.

У ході дослідження Ifo було опитано біженців з України у Німеччині в період з травня 2022 року по січень 2024 року. Нові дані базуються на результатах останнього п'ятого етапу опитування, дані якого зараз готуються до публікації. Як повідомили DW у пресслужбі Ifo, офіційне оприлюднення дослідження очікується упродовж наступних місяців.

Основні тенденції дослідження Ifo щодо біженців з України у ФРН збігаються із тими, які подає і Управління верховного комісара ООН у справах біженців загалом по Європі. УВКБ ООН у січні-лютому цього року опитало 4000 сімей українських біженців по всій Європі. З'ясувалося, що частка біженців, які планують або сподіваються повернутися в Україну в майбутньому, зменшилася порівняно з попереднім роком з 77 до 65 відсотків.