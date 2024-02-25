Понад половина німців вважають інтеграцію українців невдалою

Ще майже половина опитаних німців вважають, що українські біженці у Німеччині отримують надто велику матеріальну підтримку. 35 відсотків респондентів зазначили, що розмір допомоги достатній.

На третій рік повномасштабної війни, яку Росія розв'язала в Україні і від якої мільйони людей втекли за кордон, понад половина (51 відсоток) німців вважає інтеграцію українських біженців повністю або значною мірою невдалою. Про це свідчать результати опитування проведеного соціологічним інститутом INSA для газети Bild am Sonntag, результати якого оприлюднені у неділю, 25 лютого.

28 відсотків респондентів вважають, що інтеграція пройшла тією чи іншою мірою успішно.

Майже половина респондентів (49 відсотків) вважає, що українські біженці у Німеччині отримують надто велику матеріальну підтримку. 35 відсотків опитаних зазначили, що розмір допомоги достатній.

Водночас більшість мешканців Німеччини бояться, що війна перекинеться на країни НАТО. 31 відсоток респондентів висловив думку, що цього не станеться чи радше не станеться, ще вісім відсотків не відповіли на запитання.

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