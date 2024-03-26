Українські авто в Німеччині: пільги ще на пів року?

Уряд Німеччини просить федеральні землі подовжити на пів року пільги, які дозволяють українським біженцям не отримувати німецькі номерні знаки на свої авто. Північний Рейн-Вестфалія і Бранденбург уже погодились.

Федеральне міністерство цифровізації і транспорту Німеччини звернулося до колег з профільних міністерств у федеральних землях з проханням на шість місяців подовжити пільги для українських водіїв. Йдеться про звільнення українських біженців від необхідності отримувати німецькі номерні знаки на їхні автомобілі, ввезені з України. Українцям, які отримали у Німеччині прихисток від війни, дозволили тимчасово не перереєстровувати свої авто. Однак дія відповідного перехідного положення спливає 1 квітня. В німецькому уряді пропонують подовжити його до кінця вересня.

"Міністерство запропонувало протягом цього періоду (шість місяців. - Ред.), остаточно з'ясувати із землями всі відкриті процедурні питання, пов'язані з реєстрацією українських транспортних засобів", - зазначила речниця федерального міністерства транспорту у відповідь на запит DW.

Не встигли вчасно знайти рішення

Облік транспортних засобів у Німеччині - сфера відповідальності федеральних земель. Однак земельні транспортні відомства раніше звернулися до профільного федерального міністерства з проханням до 1 квітня підготувати рекомендації, на які можна було б орієнтуватися в деяких особливих випадках, які створюють труднощі з реєстрацією українських автомобілів у Німеччині. Йдеться, зокрема, про випадки, коли українці приїхали до Німеччини на чужому автомобілі й не можуть довести право розпоряджатися ним. Або ж на дуже старому авто, яке не може пройти німецький техогляд.

Однак своєчасно підготувати відповідні рекомендації, очевидно, не вдалося і тепер федеральне міністерство попросило землі про відтермінування на пів року. Чи подовжувати пільги для українських авто на прохання федерального мінтрансу вирішуватиме кожна земля окремо.

Читайте також: Рекорд: в Німеччині на тисячу мешканців припадає 583 автівки

"Землі сигналізують готовність". Бранденбург підтверджує, Північний Рейн-Вестфалія - теж

Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, де проживає найбільше українських біженців, повідомила, що продовжить пільги для українських авто до 30 вересня цього року. Про це йдеться, зокрема, у відповіді земельного міністерства транспорту на запит DW.

Також земля Бранденбург виконає це прохання, повідомили DW у пресслужбі міністерства транспорту цієї федеральної землі, підтвердивши нещодавно оприлюднену в німецьких ЗМІ інформацію.

Офіційної інформації від інших земельних відомств поки що немає, однак у Берліні розраховують, що цьому прикладу слідуватимуть й інші федеральні землі. "З боку земель ми отримали сигнали про готовність виконати наше прохання", - повідомила DW речниця федерального міністерства транспорту.