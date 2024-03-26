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СуспільствоНімеччина

Українські авто в Німеччині: пільги ще на пів року?

Євген Тейзе
27 березня 2024 р.

Уряд Німеччини просить федеральні землі подовжити на пів року пільги, які дозволяють українським біженцям не отримувати німецькі номерні знаки на свої авто. Північний Рейн-Вестфалія і Бранденбург уже погодились.

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З першого квітня українцям, які не перереєструють автомобілі у Німеччині, загрожували штрафи. Однак в останній момент федеральний уряд звернувся до федеральних земель з проханням відкласти це на пів року
З першого квітня українцям, які не перереєструють автомобілі у Німеччині, загрожували штрафи. Однак в останній момент федеральний уряд звернувся до федеральних земель з проханням відкласти це на пів рокуФото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

Федеральне міністерство цифровізації і транспорту Німеччини звернулося до колег з профільних міністерств у федеральних землях з проханням на шість місяців подовжити пільги для українських водіїв. Йдеться про звільнення українських біженців від необхідності отримувати німецькі номерні знаки на їхні автомобілі, ввезені з України. Українцям, які отримали у Німеччині прихисток від війни, дозволили тимчасово не перереєстровувати свої авто. Однак дія відповідного перехідного положення спливає 1 квітня. В німецькому уряді пропонують подовжити його до кінця вересня.

"Міністерство запропонувало протягом цього періоду (шість місяців. - Ред.), остаточно з'ясувати із землями всі відкриті процедурні питання, пов'язані з реєстрацією українських транспортних засобів", - зазначила речниця федерального міністерства транспорту у відповідь на запит DW.

Не встигли вчасно знайти рішення

Облік транспортних засобів у Німеччині - сфера відповідальності федеральних земель. Однак земельні транспортні відомства раніше звернулися до профільного федерального міністерства з проханням до 1 квітня підготувати рекомендації, на які можна було б орієнтуватися в деяких особливих випадках, які створюють труднощі з реєстрацією українських автомобілів у Німеччині. Йдеться, зокрема, про випадки, коли українці приїхали до Німеччини на чужому автомобілі й не можуть довести право розпоряджатися ним.  Або ж на дуже старому авто, яке не може пройти німецький техогляд.

Однак своєчасно підготувати відповідні рекомендації, очевидно, не вдалося і тепер федеральне міністерство попросило землі про відтермінування на пів року. Чи подовжувати пільги для українських авто на прохання федерального мінтрансу вирішуватиме кожна земля окремо.

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"Землі сигналізують готовність". Бранденбург підтверджує, Північний Рейн-Вестфалія - теж

Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, де проживає найбільше українських біженців, повідомила, що продовжить пільги для українських авто до 30 вересня цього року. Про це йдеться, зокрема, у відповіді земельного міністерства транспорту на запит DW.

Також земля Бранденбург виконає це прохання, повідомили DW у пресслужбі міністерства транспорту цієї федеральної землі, підтвердивши нещодавно оприлюднену в німецьких ЗМІ інформацію.

Офіційної інформації від інших земельних відомств поки що немає, однак у Берліні розраховують, що цьому прикладу слідуватимуть й інші федеральні землі. "З боку земель ми отримали сигнали про готовність виконати наше прохання", - повідомила DW речниця федерального міністерства транспорту.

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