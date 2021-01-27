Бранденбург

Ілон Маск розвіює побоювання німців щодо шкоди від заводу Tesla

Ілон Маск запевняє, що завод Tesla під Берліном не використовуватиме так багато води, як було анонсовано. Він додав, що дерева, які мають вирубати, не є частиною природного лісу і були висаджені для виробництва картону.