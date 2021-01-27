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Бранденбург

Бранденбург - одна з федеральних земель Німеччини. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бранденбург".

Федеральна земля Бранденбург розташована на північному сході Німеччини. Столиця – місто Потсдам. У Бранденбурзі проживає близько 2,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Звичайний сільський будинок: скромна дача Анґели Меркель (фотогалерея)

Звичайний сільський будинок: скромна дача Анґели Меркель (фотогалерея) 27.01.2021

Дача канцлерки Німеччини Анґели Меркель - це звичайний сільський будинок, розташований у невеликому селі поблизу бранденбурзького Темпліна, у якому вона виросла.
Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями

Дача канцлерки. Де Меркель саджає картоплю та купається з гостями 27.01.2021

Дача канцлерки Німеччини Анґели Меркель - це звичайний сільський будинок, розташований у невеликому селі поблизу бранденбурзького Темпліна, в якому вона виросла.

Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (15.01.2021) 15.01.2021

Бум на сонячну енергетику нині спостерігається по цілому світу. Адже витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.

Початок кампанії з вакцинації у Німеччині: надія і скепсис

Початок кампанії з вакцинації у Німеччині: надія і скепсис 28.12.2020

Люди похилого віку належать до групи ризику щодо COVID-19, тож вакцинувати першими потрібно саме їх. Утім, досвід федеральної землі Бранденбург свідчить, що не все так просто.
У ФРН посилюють обмеження: у Баден-Вюртемберзі запровадили комендантську годину

У ФРН посилюють обмеження: у Баден-Вюртемберзі запровадили комендантську годину 11.12.2020

Неефективність "м'якого" локдауну й зростання кількість випадків інфікування коронавірусом змушують владу німецьких федеральних земель до запровадження більш жорстких обмежень.

Електромобільність: Німеччина заманює виробників батарей

Електромобільність: Німеччина заманює виробників батарей 01.12.2020

Tesla планує збудувати на сході Німеччини найбільший у світі завод з виробництва батарей для електромобілів, амбітні плани має і низка інших виробників. Інвесторів приваблюють щедрі субвенції німецького уряду.

Скандальний аеропорт BER нарешті відкрився у Берліні (01.11.2020) 01.11.2020

"Кладовище мільярдів". У Берліні нарешті відкрився скандальний аеропорт BER. Його будівництво тривало 14 років замість 5 і коштувало 7 мільярдів євро замість 2. Утім, раді новобудові не всі ...

У Потсдамі підірвали американську бомбу, знайдену на дні озера (фото)

У Потсдамі підірвали американську бомбу, знайдену на дні озера (фото) 16.07.2020

Озеро Арадозее в Потсдамі зараз готують до ренатурації. 250-кілограмову авіаційну бомбу знайшли на дні під триметровим шаром мулу.
Суд дозволив вирубку лісу на ділянці для заводу Tesla

Суд дозволив вирубку лісу на ділянці для заводу Tesla 21.02.2020

Екоактивісти виступили проти дозволу на розчистку ділянки під завод з випуску електромобілів у Бранденбурзі. Суд відхилив їхню скаргу. Завод Tesla поблизу Берліна має запрацювати влітку 2021 року.
Суд у Німеччині призупинив вирубування лісу на місці будівництва заводу Tesla

Суд у Німеччині призупинив вирубування лісу на місці будівництва заводу Tesla 16.02.2020

Вирубування лісу на ділянці поблизу Берліна, де планують побудувати завод Tesla, призупинено до розгляду скарги екоактивістів, вирішив німецький суд.
Ілон Маск розвіює побоювання німців щодо шкоди від заводу Tesla

Ілон Маск розвіює побоювання німців щодо шкоди від заводу Tesla 25.01.2020

Ілон Маск запевняє, що завод Tesla під Берліном не використовуватиме так багато води, як було анонсовано. Він додав, що дерева, які мають вирубати, не є частиною природного лісу і були висаджені для виробництва картону.
Попри протести: компанії Tesla продадуть 300 гектарів землі під Берліном

Попри протести: компанії Tesla продадуть 300 гектарів землі під Берліном 19.01.2020

Tesla купить 300 гектарів землі в федеральній землі Бранденбург, щоб збудувати завод, який щороку випускатиме 150 тисяч електромобілів. Місцеві жителі протестують, оскільки ділянка перебуває у водоохоронній зоні.
Tesla на заводі під Берліном планує випускати щорічно пів мільйона електрокарів

Tesla на заводі під Берліном планує випускати щорічно пів мільйона електрокарів 04.01.2020

Запустити виробництво на автозаводі Tesla поблизу німецької столиці планують у 2021 році. З його конвеєра мають сходити різні моделі електрокарів.
Екоактивісти блокують вугільні кар'єри на сході Німеччини

Екоактивісти блокують вугільні кар'єри на сході Німеччини 30.11.2019

Сотні активістів, що виступають за посилення захисту клімату, заблокували видобуток бурого вугілля в кількох кар'єрах у федеральних землях Саксонія та Бранденбург. Поліція повідомляє про сутички з учасниками акції.
Вибори на сході Німеччини стабілізували уряд Меркель

Вибори на сході Німеччини стабілізували уряд Меркель 02.09.2019

Результати виборів в Бранденбурзі та Саксонії, попри успіх правих популістів, знизили ризик розвалу правлячої у ФРН коаліції консерваторів і соціал-демократів.
Коментар: Німеччина бореться за свою ідентичність

Коментар: Німеччина бореться за свою ідентичність 02.09.2019

Перше вересня - це не лише історична дата. Цього дня правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" продемонструвала свій найкращий результат на виборах. Це означає, що ФРН бореться сама із собою, вважає Інес Поль.
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