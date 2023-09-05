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ЕкономікаНімеччина

Рекорд: в Німеччині на тисячу мешканців припадає 583 автівки

Роман Губа
5 вересня 2023 р.

Станом на початок 2023 року в Німеччині було зареєстровано 48,8 мільйона легкових автомобілів. Це пов'язано з тенденцією до придбання другого або третього автомобіля.

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Автозавод Volkswagen
Автозавод Volkswagen Фото: Sean Gallup/Getty Images

За даними Федерального статистичного відомства у Вісбадені, у Німеччині минулого року на 1000 жителів припадало 583 легкових автомобілі. Це новий рекорд. Таким чином, щільність автомобілів постійно зростала протягом останніх десяти років, зазначають у відомстві.

Також це пов'язано з тенденцією до придбання другого або третього автомобіля. В абсолютних цифрах станом на 1 січня 2023 року було зареєстровано близько 48,8 мільйона легкових автомобілів.

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В Україні стали продавати більше авто

Між тим в Україні у серпні 2023 року, порівняно з серпнем 2022-го, вдвічі зросла кількість проданих легкових авто. Про це повідомила асоціація "Укравтопром", передають "Українськi Новини".

Порівняно з липнем цього року, продаж нових легковиків зросла на 9 відсотків. Найбільшою популярністю користуються марки Toyota - 1 118 одиниць та Volkswagen - 611 авто.

З початку року в Україні було зареєстровано 38,1 тисячі нових легкових авто, що на 56 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

У 2022 році порівняно з 2021 роком продаж нових легкових автомобілів скоротився на 63 відсотки до 37,9 тисячі одиниць. 24 лютого 2022 року Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

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