Чоловіків з України не позбавлятимуть у ФРН статусу біженців

Українських чоловіків не позбавлятимуть у ФРН статусу біженців, запевнили у німецькому МВС. Відмова в наданні консульських послуг не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у Німеччині як біженці.

У міністерстві внутрішніх справ Німеччини запевнили, що рішення міністерства закордонних справ України тимчасово призупинити надання консульських послуг для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не вплине на статус біженців у ФРН.

"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків", - наголосив у середу, 24 квітня, офіційний представник МВС ФРН Максиміліан Калль (Maximilian Kall), відповідаючи на запитання кореспондента DW.

Рішення МЗС України в Берліні не коментують

Такий тимчасовий захист українські біженці мають у всіх країнах Європейського Союзу внаслідок того, що вони були змушені покинути батьківщину, рятуючись від російської агресії, додав Калль на урядовій пресконференції в Берліні.

Водночас ані він, ані прессекретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині. "Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН", - заявив представник цього відомства Крістіан Ваґнер (Christian Wagner).

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Кулеба: "Це буде чесно"

Напередодні, 23 квітня, міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Пояснюючи причини такого рішення, у МЗС, зокрема, наголосили, що робота української консульської служби "регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів", які тепер після ухвалення Верховною Радою України законопроєкту про мобілізацію "потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог".

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи це рішення, наголосив, що йдеться про заходи "щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном", бо "це буде чесно". "Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, - то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною", - написав міністр у соціальній мережі X (колишній Twitter).