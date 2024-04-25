Польща готова допомогти повернути українців призовного віку

За словами міністра оборони Косіняка-Камиша, "багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе". Але він не повідомив подробиць, як Польща допоможе у поверненні їх додому.

Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Як передає Reuters, про це у середу, 24 квітня, заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, Польща уже пропонувала допомогти Україні посприяти поверненню чоловіків до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов'язок, сказав міністр телеканалу Polsat News.

"Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні", - сказав він, але не повідомив подробиць щодо того, як Польща допоможе у поверненні українських чоловіків.

Він додав, що "будь-яка підтримка можлива", відповідаючи на питання, як Польща відреагує, якщо Київ попросить допомогти повернути додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії паспорта.

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За оцінками Євростату, станом на січень 2024 року, у країнах ЄС проживали близько 4,3 мільйона Українців, з них близько 860 тисяч дорослі чоловіки. Польща надала загалом статус тимчасового захисту 950 тисячам українців.

Українські чоловіки за кордоном не зможуть отримати паспорти

Нагадаємо, що 23 квітня міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що це "буде чесно" по відношенню до держави. "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною", - заявляв урядовець.

Такі дії українського дипломатичного відомства викликали критику правозахисників.

Вже 24 квітня Кабмін оприлюднив правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть оформлятися лише всередині України, а не в іноземних дипломатичних установах. У результаті чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити паспорти, термін дії яких закінчується, або отримати нові.