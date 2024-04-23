У МЗС пояснили, коли відновлять надання консульських послуг

Призупинення надання послуг чоловікам мобілізаційного віку в дипустановах є тимчасовим кроком і пов'язане з ухваленням ВР закону про мобілізацію, пояснили в МЗС України.

Міністерство закордонних справ України пояснило причини призупинення надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Пояснення причин своїх дій зовнішньополітичне відомство опублікувало в вівторок, 23 квітня, на офіційному сайті МЗС .

У МЗС, зокрема, наголосили, що робота української консульської служби "регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів", які тепер після ухвалення Верховною Радою України законопроєкту про мобілізацію "потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог". А ще є "необхідність внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем" відомства, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій.

Обмеження консульських послуг для українців-чоловіків - тимчасовий крок

"Наголошуємо, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг визначеній законом категорії українських громадян є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, та розв'язання у взаємодії з іншими причетними органами державної влади технічних питань, які виникли у ході імплементації норм та положень згаданого закону", - наголошують в МЗС.

Водночас у МЗС уточнили, що обмеження поширюється на звернення після 23 квітня, оскільки "строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності" законодавством про мобілізацію. На інші категорії українських громадян обмеження в наданні консульських послуг не поширюється, запевнили в відомстві.

Так само в пресслужбі МЗС пообіцяли, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій триватиме "з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

Нагадаємо, раніше цього дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення в ЗМІ про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які опинилися за кордоном. Такі дії українського дипломатичного відомства викликали критику правозахисників.