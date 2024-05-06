Українці про лікування у ФРН: повільність і брак інформації

Хоча загалом біженці з України позитивно оцінюють свій досвід отримання медичної допомоги у Німеччині, є і низка проблем. Серед них вони звертають увагу на довгий час очікування прийому лікаря та брак інформації.

Серед основних проблем при отриманні медичної допомоги, з якими стикаються українські біженці у Німеччині, вони виділяють незвично довгий період очікування порівняно з Україною, а також брак інформації щодо того, як працює система охорони здоров'я. Такими є результати дослідження приватного Університету Віттен/Гердеке, опубліковані у журналі BMC Health Services Research і поширені у понеділок, 6 травня.

Дослідження проводилося у лютому-травні 2023 року, в його рамках з десятьма учасниками, дібраними за методичними рекомендаціями COREQ, проводились тривалі інтерв'ю, під час яких респонденти могли порівняти досвід лікування в Україні і Німеччині, визначити основні відмінності і проблемні питання.

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Загальний досвід лікування - позитивний

Загалом учасники опитування описували свій досвід отримання медичної допомоги в Німеччині як позитивний - зокрема, в контексті якості лікування, а також наявності загального страхування.

Серед інших позитивних аспектів вони виділяли залучення пацієнтів до ухвалення рішень щодо лікування, а також нагадування про можливість проходження профілактичних оглядів у літньому віці.

Серед проблем - тривале очікування прийому лікаря

Втім, респонденти-українці, які мешкають нині у Німеччині, виділили і низку незвичних і проблемних моментів порівняно із своїм досвідом в Україні. Так, усі респонденти спочатку були здивовані довгим часом очікування в Німеччині, як під час запису на прийом, так і безпосередньо в лікарнях. В низки учасників це викликало напруження, так само, як і занепокоєння щодо недостатнього швидкого отримання допомоги в екстрених випадках.

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Крім того, вони стикалися із труднощами з пошуком лікаря загальної практики, який не був зайнятий і все ще приймав нових пацієнтів.

Незвичним для багатьох українців стало і більш суворі вимоги у ФРН щодо наявності рецептів для придбання ліків, зокрема антибіотиків. Також вони звернули увагу на те, що німецькі лікарі призначають менше ліків, ніж українські, і часто рекомендують альтернативні засоби для лікування окремих симптомів.

Ще одна проблема, із якою стикнулися більшість біженців, - брак інформації про німецьку систему охорони здоров'я, медичне обслуговування та страхування. Їм доводилося самостійно шукати інформацію в інтернеті, через друзів, родичів, перекладачів тощо.