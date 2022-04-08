Особливості забезпечення ліками в Україні в умовах війни

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україні перестали працювати 90 відсотків аптек. Там, де це можливо було зробити, українці розкупили найбільш затребувані препарати. Одними з найбільш дефіцитних стали препарати левотироксину для тиреоїдної терапії - лікування захворювань щитоподібної залози, які необхідні хворим на щоденній основі. Проте не лише вони. DW розповідає, чому виникли проблеми з ліками і чи виправилася ситуація наразі.

Яких ліків не вистачало

Ситуація з наявністю препаратів левотироксину в українських аптеках змінилася в кінці березня. Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) відзвітувало про те, що Україна отримала понад 213 тисяч упаковок препаратів левотироксину від компанії "Берлін-Хемі", препарати інших виробників також були доставлені до аптечних закладів. Наразі, згідно з даними сервісу Tabletki.ua, через який перевіряти наявність ліків у аптеках радить МОЗ, препарати можна безперешкодно купити в аптеках у різних українських населених пунктах. Більше того, вже навіть є опція забронювати їх онлайн, яка з початком війни на деякий час перестала працювати.

Проте, дефіцитними були не лише ліки для тиреоїдної терапії. За даними Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби), найбільшим попитом користувалися препарати для лікування артеріальної гіпертензії, протизапальні, протизастудні, анальгетики, антибіотики, препарати для лікування цукрового діабету, а також психолептичні препарати, антисептики і дезінфектанти.

Серед медичних виробів найбільшим попитом користувалися перев'язувальні матеріали, предмети для догляду за хворими та вироби і комплектуючі для введення ліків.

Чому виникли перебої: ажіотаж, логістика і бойові дії

Як пояснюють в Держлікслужбі, в перші дні війни в Україні могли працювати лише близько 10 відсотків аптек - а всього їх в країні майже 23 тисячі. "Основна причина того, що аптеки не можуть працювати - це відтік кадрів. 97 відсотків персоналу аптек - це жінки, які виїхали, рятуючи дітей. Також брак персоналу виник через переселення з небезпечних зон внаслідок бойових дій та злочинних дій РФ - обстрілів цивільної інфраструктури", - пояснюють у відомстві. Ще частина фахівців, задіяних у сфері дистрибуції ліків, зараз захищають Україну від російської армії.

До цих проблем додалися й складнощі з логістикою: бойові дії в певних регіонах ускладнили або зробили неможливим перевезення ліків, а склади з препаратами в зонах бойових дій були заблоковані. Відіграв свою роль і підвищений попит: українці викупили в аптеках запаси низки препаратів, особливо для лікування хронічних захворювань.

Проте, незважаючи на те, що ажіотажний попит досі є, логістика налагоджується, аптеки працюють, асортимент ліків збільшується, а черги за ними скорочуються, кажуть у відомстві.

Читайте також: Українські аграрії на передовій: як проходить посівна під час війни

Спрощення правил та гуманітарна допомога

З введенням в Україні воєнного стану МОЗ та Держлікслужба спростили процедури ліцензування, контролю якості та імпорту лікарських засобів - задля спрощення цих процесів. Зокрема відомства дозволили ввозити в Україну ліки без обов'язкового маркування українською мовою, а продавати - в первинному пакуванні, але з інструкціями.

Термін придатності препаратів, які нині ввозяться, може не відповідати загальним вимогам - тобто становити не менше половини терміну, визначеного виробником; єдина вимога - щоб термін придатності не був вичерпаним.

Окрім того, через дефіцит працівників у аптеках можуть працювати студенти та випускники фармацевтичних навчальних закладів, які ще не пройшли інтернатуру. Також МОЗ закликає фармацевтів, які змінили місце проживання, виходити на роботу в аптечні заклади, що працюють поблизу.

Зміни стосуються і пацієнтів, які купують ліки за рецептами: в аптеках дозволено користуватися як електронними, так і паперовими рецептами, оформленими на діючу речовину препарату. Зокрема, це стосується і препаратів з програми "Доступні ліки" та інсулінів.

Більше того, у МОЗ радять при купівлі ліків звертати увагу не на брендові назви, а на активні речовини препарату і його доступність.

Чи покращилася ситуація зараз

За даними МОЗ, станом на початок квітня в Україні працює понад 80 відсотків аптек. Найбільше - у західних регіонах країни.

Дефіциту ліків в Україні теж немає, кажуть у Держлікслужбі. У певних регіонах через збільшення попиту збільшилось і замовлення препаратів. Постачальники та виробники самостійно регулюють питання логістики і обслуговування замовлень, а більшість імпортерів лікарських засобів відновили свою роботу, кажуть у відомстві.

Ціни на медичні препарати також не зазнали кардинальних змін - на час воєнного стану в Україні Держлікслужба їх контролює.

Чи зачепив дефіцит лікарні

Що ж стосується українських лікарень, то велику роль у забезпеченні їх необхідними препаратами відіграє гуманітарна допомога. Як відзвітували в МОЗ, за місяць війни Україна отримала понад 2 372 тонни ліків, медичних виробів, медичного обладнання та інших товарів. Загальна вартість допомоги склала понад 2,5 мільярда гривень. В МОЗ зазначають, що ліки надсилають інші країни, міжнародні організації, українські та міжнародні компанії та іноземні медичні заклади.

Медичну "гуманітарку" МОЗ розподіляє у регіони. Зокрема, для цього враховують наявні у лікарні залишки, потребу у медикаментах, матеріалах і медичних виробах. Пріоритетом є регіони, які найбільше потерпають від війни.

У квітні МОЗ вже відзвітував про нові партії гуманітарної допомоги: два літаки з медикаментами для українських лікарень від благодійників з США та 76 тонн медичних виробів від гуманітарної організації Direct Relief.

Читайте також: Українські лікарні під ударом: чи будуть для Росії правові наслідки?