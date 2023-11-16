Лікування дітей - стійкість до антибіотиків зростає

Антибіотики часто застосовуються проти інфекцій у дітей, але вони стають дедалі менш ефективними через вищу стійкість бактерій до таких препаратів. У чому тут небезпека?

Отит середнього вуха, сепсис, менінгіт - якщо ці захворювання спричинені бактеріями, дітей часто лікують антибіотиками. Однак, як показало проведене під керівництвом Університету Сіднея дослідження австралійських фахівців, лише менше менше половини антибіотиків, як призначаються маленьким пацієнтам, взагалі ще діють.

Через зростання стійкості бактерій до антибіотиків та пов'язані з цим небезпеки медики вже давно б'ють на сполох. Адже виявилося, що нових ефективних антибіотичних засобів не так уже й багато. Це може становити особливу загрозу для немовлят і малолітніх дітей, оскільки їхня імунна система ще несформована й не має досить досвіду, тобто ще не спроможна адекватно захистити організм від навали хвороботворних бактерій.

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Ще одним проблемним моментом є те, що при призначенні курсу антибіотиків важливий не тільки точний вибір медпрепарату в кожному окремому випадку, але його дозування. Це часто може стати справжнім викликом, особливо коли йдеться про курс лікування з антибіотиками в вигляді сиропів та суспензій, який частіше призначають немовлятам і маленьким дітям, ніж у разі лікування антибіотиками у таблетках. Напевно, батькам не треба пояснювати, що малечі значно легше, а подеколи й безпечніше, дати випити ложечку солоденького сиропу з фруктовим присмаком, ніж мордувати вимогами проковтнути таблетку.

Коли потрібні антибіотичні засоби?

Якщо захворювання - серйозна бактеріальна інфекція, як-от стрептококова інфекція, інфекція сечовивідних шляхів або інфекція дихальних шляхів, лікарі приписують курс лікування антибіотиками. Ці препарати пригнічують ріст хвороботворних мікроорганізмів, їхнє розмноження або вбивають їх. Зазвичай антибіотики діють швидко, від однієї до двох діб.

Дедалі більше патогенів розвивають стійкість до антибіотиків Фото: Melissa Brower/Centers for Disease Control and Prevention/AP Photo/picture alliance

Особливо поширеною інфекцією серед немовлят і дітей є отит середнього вуха. Згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), це захворювання вважається поширеним або широко поширеним розладом здоров’я серед дітей у всьому світі, та зустрічається у всіх частинах світу.

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При цьому захворюванні слизові оболонки вуха набрякають, особливо в дуже тонкому і короткому сполучному проході - так званій євстахієвій трубі, - що веде до горла. Секрет більше не може витікати й тисне на барабанну перетинку. Це спричиняє нестерпний біль у дітей. Симптоми можна відносно швидко усунути антибіотиками.

Чи є альтернативи антибіотикам?

На думку експертів, надійних альтернатив антибіотичним засобам поки немає. Відомо, що при деяких інфекційних захворюваннях можуть дещо зарадити трави, які мають протимікробні властивості. У разі інфекцій дихальних шляхів дещо полегшити симптоми можуть сольові розчини, а в разі отиту середнього вуха класичним домашнім засобом є цибульний компрес.

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Однак антибіотики й досі часто залишаються найдієвішим і найнадійнішим рішенням. Тут за приклад можна взяти сепсис, який необхідно лікувати негайно й без зволікань. Якщо цього не станеться, в гіршому разі існує ризик септичного шоку з дисфункцією певних органів, що може призвести до летальних випадків.

Сепсис може виникнути, коли зовнішня рана інфікується. Якщо збудники інфекції потраплять звідти в кров або лімфатичну систему, то в гіршому разі інфекція може поширитися по всьому організму, що автоматично призведе до різкого погіршення стану здоров'я. Але такі випадки досить нечасті.

Все починається з правильного діагнозу

Утім, пацієнти часто забувають, що лікувати антибіотиками можна тільки бактеріальну інфекцію, а вірусну - ні. Тож украй важливо поставити точний діагноз. Саме правильний діагноз - основа й запорука успішного лікування.

Щодо цього ситуація особливо драматична в Південно-Східній Азії та Тихоокеанському регіоні. Приміром, щороку в Індонезії та на Філіппінах помирають тисячі дітей через те, що там доступні не всі антибіотики, які доступні в Європі, або тому, що наявні в тих регіонах антибіотики вже не діють як слід.

Тим більшого значення набуває правильна діагностика. Необхідно постійно точно ідентифікувати збудників хвороб, перевіряти чутливість до антибіотиків, а вже потім застосовувати антибіотик із найвужчим спектром дії.

До речі саме за останні 15 років резистентність до антибіотиків у всьому світі помітно зросла, а нові антибіотики з'являться ще нескоро.