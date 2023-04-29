Баварія дозволила імпорт несхвалених у ФРН ліків

Уряд землі Баварія тимчасово дозволяє імпорт "придатних ліків", які не схвалені у ФРН, через дефіцит фармзасобів.

Через дефіцит деяких ліків уряд німецької федеральної землі Баварія тимчасово дозволив імпорт "придатних ліків", які не схвалені в Німеччині. Про це повідомляє dpa у суботу, 29 квітня. Причиною цього, як пише агенція, є дефіцит сиропів з антибіотиками для дітей.

"Ми в Баварії робимо все можливе, щоб поліпшити ситуацію", - заявив міністр охорони здоров'я Клаус Голечек (Klaus Holetschek).

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25 квітня федеральний уряд офіційно визнав "дефіцит поставок" дитячих сиропів з антибіотиками. Ця заява дозволяє державним органам влади більш гнучко реагувати на дефіцит поставок. Так, за словами Голечека, тепер можна тимчасово відхилятися від специфікацій законодавства про лікарські засоби (AMG) в окремих випадках.

Антибіотики, зокрема, призначають дітям при потенційно небезпечних для життя захворюваннях, як-от пневмонії або інших серйозних бактеріальних інфекціях. За даними Професійної асоціації педіатрів та підліткових лікарів (BVKJ), ці препарати на даний час настільки дефіцитні, що антибіотиків не вистачає навіть для важкохворих дітей.

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"Ми негайно ініціюємо в Баварії два заходи, щоб зменшити дефіцит антибіотичних сиропів для дітей. По-перше, уряди повинні використовувати новий загальний декрет, щоб тимчасово дозволити імпорт ліків, які фактично не схвалені або не зареєстровані в нашій країні", - зауважив земельний міністр охорони здоров'я. Це дозволить фармацевтичним оптовикам, фармацевтичним компаніям та аптекам діяти без бюрократичних перешкод, зазначає видання.

Крім того, Голечек звернувся до медичних страхових компаній з метою полегшити фармацевтам виробництво антибіотиків.

"У цьому зверненні я прошу лікарняні каси поки що не відмовляти в доплатах і відшкодуваннях, а згодом не вимагати вже здійснених виплат, якщо аптекарі замінять прописаний, але недоступний антибіотичний сироп на препарат, виготовлений ними", - заявив політик. У разі відсутності готового препарату, відпуск сиропу антибіотика, виготовленого в аптеці, також має бути можливим без виписування нового рецепту.

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Дефіцит ліків у ФРН

Перебої з поставками дитячих ліків у аптеки Німеччини почали виникати ще влітку 2022 року. Під кінець року ситуація погіршилася. Полиці з ліками у рідкій формі в низці аптек практично порожні. Зокрема, це стосується сиропів, що містять активний інгредієнт - парацетамол або ібупрофен.

Причиною такої ситуації, зокрема, стало правило фіксованої суми (максимальної суми, що оплачується лікарняними касами на відшкодування цін на фармацевтичні препарати. - Ред.), котре діє з 1989 року. Наприклад, за пляшечку з рідким жарознижувальним парацетамолом лікарняні каси платять фармкомпаніям 1,36 євро. Ця сума не змінювалася протягом останніх десяти років, проте цього року ціна на активний інгредієнт - парацетамол - зросла на 70 відсотків.

Це змусило німецькі фармкомпанії перенести виробництво в країни з низькою заробітною платою на кшталт Індії та Китаю. Що, своєю чергою, призводить до виникнення проблем із постачанням лікарських препаратів на німецький ринок.

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