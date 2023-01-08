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Полиця з ліками у одній з німецьких аптек
Полиця з ліками у одній з німецьких аптекФото: Sabine Kinkartz/DW
Здоров'яНімеччина

Дефіцит ліків: у ФРН вимагають зустрічі з фармаконцернами

Олександр Куницький
2 год. тому

Через дефіцит дитячих ліків прем'єр-міністр землі Гессен та голова парламентської групи ХСС у Бундестазі закликають до проведення зустрічі політиків з фармаконцернами.

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Прем'єр-міністр землі Гессен Боріс Райн (Boris Rhein) та голова парламентської групи Християнсько-соціального союзу у Бундестазі Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) у неділю, 8 січня, закликали до проведення зустрічі на найвищому рівні представників федерального уряду, земель та фармацевтичної галузі через дефіцит дитячих ліків. 

Райн наголосив, що не може бути так, щоб "у Німеччині бракувало сиропу від кашлю та інших ліків для дітей". Тому, за його словами, федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) повинен скликати саміт, "щоб взяти ситуацію під контроль".

Через загрозливу ситуацію з поставками, зокрема, дитячіих ліків, Лаутербах минулого місяця представив ключові положення закону, який зробить постачання ліків до Німеччини більш економічно привабливим для постачальників. Задум планується реалізувати протягом 2023 року.

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Дефіцит ліків у аптеках Німеччини

Перебої з поставками дитячих ліків у аптеки Німеччини почали виникати ще влітку 2022 року. Під кінець року ситуація погіршилася. Полиці з ліками у рідкій формі в низці аптек практично порожні. Зокрема, це стосується сиропів, що містять активний інгредієнт - парацетамол або ібупрофен. Існують також проблеми з пеніциліном та сиропами з антибіотиками.

Причиною такої ситуації, зокрема, стало правило фіксованої суми (максимальної суми, що оплачується лікарняними касами на відшкодування цін на фармацевтичні препарати. - Ред.), котре діє з 1989 року. Наприклад, за пляшечку з рідким жарознижувальним парацетамолом лікарняні каси платять фармкомпаніям 1,36 євро. Ця сума не змінювалася протягом останніх десяти років, проте цього року ціна на активний інгредієнт - парацетамол - зросла на 70 відсотків.

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Це змусило німецькі фармкомпанії перенести виробництво в країни з низькою заробітною платою на кшталт Індії та Китаю. Що, своєю чергою, призводить до виникнення проблем із постачанням лікарських препаратів на німецький ринок.

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