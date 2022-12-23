Чому з аптек у Німеччині зникають деякі важливі ліки?

Через високі витрати на виробництво та зафіксовані багато років тому виплати страхових кас виробництво медпрепаратів у ФРН та Європі невигідно фармацевтичним компаніям. Це призводить до дефіциту.

Біла літера N на фіолетовому тлі - для фармацевта Фатіха Кайнака (Fatih Kaynak) цей символ на моніторі комп'ютера означає відсутність медикаменту. "Нам не вистачає антибіотиків, знеболювальних, а також антигіпертензивних, протиракових, шлункових та серцевих препаратів", - каже фармацевт, гортаючи довгий список, у якому праворуч постійно з'являється біла буква N.

На даний час у берлінській аптеці Kranich відсутні 274 найменування ліків. "Нам особливо важко забезпечувати дітей", - пригнічено каже Кайнак.

Ситуація погіршується

Немовлята та маленькі діти не можуть ковтати пігулки, тому для них існують ліки у рідкій формі. При лихоманці та болю це сиропи, що містять активний інгредієнт - парацетамол або ібупрофен. Щорічно у Німеччині продається понад 10 мільйонів упаковок таких препаратів. Але зараз полиці в аптеці Kranich практично порожні. Існують також проблеми з пеніциліном та сиропами з антибіотиками.

Влітку уже виникали складнощі, але перебої з поставками були епізодичними, розповідає фармацевт: "Іноді це тривало два тижні, а потім начебто налагоджувалося. Але зараз ситуація справді погана". Кілька разів протягом години Фатіх Кайнак переглядає пропозиції оптових постачальників в очікуванні появи необхідних препаратів. "Раніше ми збирали необхідні медикаменти спочатку в кошик замовлень на сайті. Тепер я відправляю замовлення відразу, щойно щось побачу", - пояснює він.

Чи є медикамент у наявності? Аптекар Кайнак разом із співробітницею перевіряє запаси ліків у себе в аптеці Фото: Sabine Kinkartz/DW

Нестача ліків навіть у лікарнях

Однак це не означає, що аптека Kranich отримає потрібне. "Якщо ми потребуємо 50 упаковок дефіцитних ліків, отримати можемо п'ять", - нарікає Кайнак, гортаючи сторінки на моніторі у пошуках назального спрею для дітей. У невеликому дружньому колі берлінських фармацевтів налагоджено обмін інформацією про доступність ліків. Також фармацевти допомагають одне одному необхідними препаратами.

Звичайно, це не вихід. Протягом кількох місяців зневірені батьки обмінювалися інформацією в соцмережах і на сусідських форумах. Поради щодо альтернативних домашніх засобів лікування мають великий попит. Утім, часто єдиним виходом, коли наявні лише холодні компреси не збивають температуру і, можливо, виникає лихоманка, залишається поїздка в лікарню.

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Однак дитячі відділення зараз настільки перевантажені через широке поширення респіраторно-синцитіального вірусу, що навіть маленькі пацієнти, життям яких загрожує небезпека, змушені годинами чекати у приймальних відділеннях. Оскільки клініки переповнені, дітей знову відправляють додому, а у лікарнях також відчувається нестача ліків. Лікарняні аптеки, опинившись у надзвичайній ситуації, знову перейшли на самостійне змішування мікстур від лихоманки.

Пошук альтернатив

Сьогодні аптеки щорічно самотужки виготовляють від 12 до 14 мільйонів рецептурних препаратів. Порівняно із приблизно 1,3 мільярда упаковок ліків, проданих у 2021 році, це цілком прийнятна цифра. Крім того, зусилля відбиваються у витратах.

Аптеки, які самі змішують призначені дітям сиропи від температури, кажуть, що якби вони брали плату за сировину, витрати на персонал та роботу, то відпускна ціна за пляшку сягала б 20 євро. Кайнак, фармацевт із Берліну, також подумує про те, щоб самому змішувати сиропи. "Яке значення має ціна, коли у дитини висока температура?" - ставить він риторичне запитання.

Справа у грошах

Однак саме питання ціни й сприяло тому, що у Німеччині склалося таке хитке становище з деякими медикаментами. Для фармацевтичної промисловості виробництво низки препаратів у ФРН та інших країнах Європи просто не має сенсу. Наприклад, за пляшечку з рідким жарознижувальним парацетамолом лікарняні каси платять фармкомпаніям 1,36 євро. Ця сума не змінювалася протягом десяти років, проте цього року ціна на активний інгредієнт - парацетамол - зросла на 70 відсотків.

"Швидке зростання цін на активні інгредієнти та виробничі витрати за заморожених цінах, які готові платити лікарняні каси, робить виробництво таких ліків, як сиропи з парацетамолом, збитковим бізнесом", - скаржиться Андреас Бурхардт, гендиректор фармацевтичної компанії Teva. "Жодна компанія не зможе витримати таке у довгостроковій перспективі", - упевнений він.

Біла літера N на фіолетовому тлі - сигнал тривоги для німецьких фармацевтів Фото: Sabine Kinkartz/DW

Замовлення уже скасовувалися влітку

Відома своїм брендом Ratiopharm компанія Tevа є останнім великим постачальником сиропів з парацетамолом у Німеччині. 12 років тому таких було ще одинадцять. Після того, як у травні цього року інший виробник припинив випуск цієї продукції, Ratiopharm змушений був покривати 90 відсотків попиту. Це було нездійсненно, заявив виробник, який влітку скасував усі замовлення від німецьких аптек, які зазвичай формують запаси на зиму.

У результаті "спостерігалося явне зростання закупівель з боку аптек", зазначають у Федеральному інституті ліків та медичних виробів. Все, що ще залишалося доступним, було закуплено. "Потім доступність продуктів помітно знизилася. Водночас різке збільшення закупівель призвело до нерівномірного регіонального розподілу і накопичення наявних запасів", - наголошується в аналітичному дослідженні інституту.

"Коли такі прості ліки, як сироп від температури, часто бувають недоступними - це означає визнання у власній неспроможності", - наголосив в одному з інтерв'ю голова Федерального об'єднання німецьких педіатрів (BVKJ) Томас Фішбах (Thomas Fischbach). За його словами, правило фіксованої суми (максимальної суми, що оплачується лікарняними касами на відшкодування цін на фармацевтичні препарати), котре діє з 1989 року, змусило німецькі фармкомпанії перенести виробництво в країни з низькою заробітною платою на кшталт Індії та Китаю. Що, своєю чергою, призводить до виникнення проблем із постачанням лікарських препаратів на німецький ринок.

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Під тиском витрат, що зростають

Прикладом того, що відбувається, коли важливі ліки перестають бути доступними, стала ситуація з тамоксифеном - препаратом проти раку молочної залози. Аналогів йому немає, і він терміново необхідний тяжкохворим пацієнтам. На початку 2022 року в Німеччині виникла гостра нестача пропозиції тамоксифену, оскільки виробники зняли препарат з виробництва, посилаючись на зростання витрат.

У лютому в ситуацію змушений був втрутитися Федеральний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення (BfArM), який ухвалив, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією ліки, що містять тамоксифен, можуть імпортуватися та використовуватися без отримання дозволу від контролюючих органів Німеччини. Це не вирішило проблему постачання, тамоксифен, як і раніше, залишається одним з дефіцитних препаратів.

Міністр: Ліки мають коштувати дорожче

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) відреагував на ситуацію, що склалася. "Ми маємо скасувати фіксовані виплати на ліки для дітей, щоб вони продавалися дорожче", - заявив він 20 грудня в ефірі першого каналу німецького телебачення ARD. Міністр хоче доручити лікарняним касам платити на 50 відсотків більше за встановлену суму. Тоді ці препарати продаватимуться і в Німеччині, переконаний Лаутербах.

Нині ФРН є непривабливим ринком для продажу ліків. За низьких цін на одиницю продукції виробникам найчастіше недоцільно випускати педіатричні препарати. "У цій галузі ми перестаралися з економікою", - визнав міністр.

Крім того, медичні страхові компанії мають закуповувати частину ліків за кордоном, а іншу частину - у Європі. Необхідно забезпечити, щоби виробництво медикаментів знову здійснювалося в Європі. "Ми - багата країна. Але якщо ми так погано платимо за ліки для дітей, які можна придбати в інших європейських країнах, це ненормальний стан речей", - констатував Лаутербах.

"Блошині ринки" ліків?

Він також відкинув незвичайну пропозицію президента Федеральної медичної асоціації (BÄK) Німеччини Клауса Райнгардта (Klaus Reinhardt), на думку якого, здорові люди могли б передавати наявні у них вдома запаси ліків тим, хто їх потребує. "Нам потрібно щось на кшталт місцевих блошиних ринків ліків", - пояснив Райнгардт берлінській газеті Tagesspiegel. Але на таких медичних "блошиних ринках" можуть опинитися й ліки, термін придатності яких минув кілька місяців тому.

Не дивно, що у професійних колах ця ідея не знайшла підтримки. "Лікам місце в аптеках, а не на барахолках, і вже точно не простроченим", - відреагував шокований пропозицією Райнгардта Томас Бенкерт (Thomas Benkert), глава Федеральної палати аптекарів (BAK).