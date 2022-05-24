Віспа, гепатит, ковід: німецькі лікарі про те, що чекає на наших дітей

Буркгард Родек (Burkhard Rodeck), генеральний секретар Німецького товариства дитячої та підліткової медицини (DGKJ), відповів на запитання, які зараз хвилюють багатьох батьків. Чи небезпечна мавпяча віспа для дітей? Чи варто очікувати нової пандемії? І чи треба записувати дитину на щеплення від віспи, адже сучасним дітям його давно не роблять?

DW: Ми ще не встигли відійти від пандемії коронавірусної інфекції, а на нас уже чекає мавпяча віспа. Скоро оголосять нову пандемію? Як треба реагувати на новини щодо поширення нового вірусу?

Буркгард Родек: Наразі нам однозначно не доведеться оголошувати про найвищий рівень загрози. Мавпяча віспа - це захворювання, вже тривалий час відоме у країнах Центральної та Західної Африки. Новий аспект, який ми зараз спостерігаємо, - у тому, що цей вірус було завезено до Америки та Європи не внаслідок міграції населення чи туристичного потоку. Його поширення зафіксовано від людини до людини усередині цих країн. Кількість випадків зараження поки що незначна. Тиждень тому було відомо про 250 підтверджених випадків зараження мавпячою віспою у світі - за винятком африканських країн. Варіант, який ми зараз переважно спостерігаємо у європейських країнах, - західноафриканський. Він викликає легший перебіг хвороби, ніж центральноафриканський варіант.

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Так, захворіти, звісно, ​​можна. Основними переносниками віспи є гризуни. Мавпяча віспа передається людині від тварин, насамперед - від гризунів та мавп. Але перебіг хвороби досить легкий, як правило. Особливість ситуації в Німеччині полягає в тому, що до 1976 тут діяли приписи з вакцинації від віспи. У землях, що належать до колишньої НДР, навіть до початку 1980-х. Тобто та частина населення, яка народилася до скасування вакцинації від віспи, і зараз, швидше за все, має високий ступінь захисту від мавпячої віспи. (За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), вакцинацію від віспи в Німеччині було припинено у 1983 році. - Ред.) Усі, хто народився пізніше, не мають імунітету від віспи. Відповідно, і в дітей такого захисту немає. І це одна з причин того, чому вірус мавпячої віспи зараз поширюється.

Що це означає для стурбованих батьків? Треба бігти й записувати дитину на щеплення?

Вакцина від віспи є. І федеральний уряд уже зробив відповідне замовлення на вакцину, яку було допущено в Європі у 2013 році. Вона краще переноситься, ніж вакцини, які застосовувалися раніше, але вона доступна населенню віком від 18 років. Постійна комісія з вакцинації (Stiko), звісно, розробляє питання про вакцинацію на випадок, якщо мавпяча віспа поширюватиметься. Швидше за все, буде дано рекомендацію щодо вакцинації людей, які мали контакт із хворими. Не думаю, що буде загальна рекомендація для всіх.

Чи є випадки зараження дітей у Європі?

Мені поки що не відомі випадки зараження серед дітей. Передавання вірусу від людини до людини, ймовірно, можливе і статевим шляхом, і контактним шляхом. Треба уникати виділення якоїсь певної групи людей. Заразитись можуть усі: як діти, так і дорослі. І якщо мавпячу віспу було виявлено ​​у батьків, то дитина може заразитися від них. Але я повторюся, що ймовірність зараження дуже низька. Тому підстав для занепокоєння немає. І побоюватися аналогічної пандемії, як при коронавірусній інфекції, коли зараження можливе повітряно-краплинним та аерозольним шляхом, точно не варто. Це зовсім інший вірус.

Як Ви як лікар оцінюєте реакцію суспільства та ЗМІ на віруси?

Звичайно, ми всі стривожені. Громадська увага та медійне висвітлення у ЗМІ цієї тематики зараз уважніші й частіші, ніж до пандемії. І, звичайно, сприйняття самим населенням більш чутливе. І так, ви маєте рацію, з цього починають робити більшу проблему, ніж вона є насправді.

Щеплення від віспи скасували після того, як цю хворобу практично вдалося викорінити. Аналогічна ситуація була і з туберкульозом у європейських країнах. Припустімо, що мавпяча віспа поширюватиметься далі. Чи обговорюватиметься тоді вакцинація дітей?

Треба зачекати. Ми повинні зібрати всі дані, оцінити картину захворювання, відстежити ланцюжки зараження. Поки це все не буде зроблено, на питання про вакцинацію дітей неможливо відповісти. І другий момент. Перед тим, як вакцина отримає доступ для відповідної групи населення, її ще потрібно протестувати на цій групі населення. Як ми вже спостерігали на прикладі вакцин проти коронавірусу. Щоб щепити дітей, потрібно отримати спеціальний дозвіл. Це дуже важливо, щоб гарантувати безпеку вакцинації. Не можна, керуючись страхом перед якоюсь хворобою, яка, можливо, і не така серйозна, як, наприклад, у випадку з віспою, вимагати вакцини для дітей. Адже й сама вакцина може нести у собі ризики, тому це питання потребує ретельного вивчення.

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Як протікає захворювання на мавпячу віспу?

Досить м'який перебіг хвороби. Ми знайомі з вітряною віспою (вітрянкою) - це вірусна інфекція, що належить до іншої групи вірусів, її збудниками є герпетичні віруси. Мавпячу віспу викликають поксвіруси, але саме захворювання протікає подібним чином або навіть легше, ніж вітрянка. У більшості дітей під час зараження вітряною віспою не спостерігається тяжкого перебігу хвороби, захворювання проходить саме по собі, і зараз є медикаменти, які можна застосовувати у випадку важкого перебігу.

Не можу не поставити питання ще про одне вірусне захворювання - гепатит. За інформацією ВООЗ, протягом останніх тижнів було зареєстровано низку випадків тяжкого гепатиту невідомого походження у дітей.

Увага громадськості до гепатиту - велика. Кількість заражень радше незначна, як і у випадку з мавпячою віспою: близько 600-650 випадків у всьому світі. У дітей молодше шести років було встановлено гепатит невідомого походження. Тут важливо сказати: так, нам знайоме це захворювання, ми мали з ним справу в минулому. Тут немає нічого нового для лікарів-епідеміологів. І той факт, що для більшості тяжких випадків протікання гепатиту не встановлено причини, у цьому теж немає нічого нового. Приблизно 50 відсотків дітей, яким потрібна пересадка печінки, мали зараження гострим гепатитом, причини якого не встановлені точно. Це означає, що лікарі підозрюють наявність вірусної інфекції, але не можуть її довести. В актуальних випадках у частини хворих було виявлено аденовіруси - приблизно у 70 відсотків хворих. Ці аденовіруси нам також відомі. Як правило, вони не призводять до важкого перебігу гепатиту, складнощі виникають лише у дітей з ослабленим імунітетом, але не у здорових дітей. Батькам важливо звертати увагу на первинні симптоми, як, наприклад, жовтий відтінок білків очей та інші.

Підозри того, що коронавірус може бути причиною виникнення гепатиту, поки що мають спекулятивний характер. Звичайно, не можна виключати це припущення зовсім, але ми вже два роки живемо в умовах пандемії, і тоді такі випадки були б відомі. Крім того, лише незначна частина дітей, які захворіли на гепатит, перенесла коронавірус. Ще одне поширене припущення ставить під сумнів щеплення від коронавірусної інфекції: мовляв, саме воно є причиною гострого гепатиту. Тут з упевненістю можна сказати: "Ні". Всі діти до шести років, у яких спостерігався важкий перебіг гепатиту, щеплення не мали. Для цієї вікової групи вакцину від коронавірусу ще не було допущено - ані в Німеччині, ані в інших країнах Європи.

Що стосується вакцинації дітей від коронавірусу, зараз уже багато хто починає говорити про те, що восени на нас може чекати нова хвиля COVID-19. Ви рекомендували б робити щеплення дітям?

У нас є актуальні рекомендації Stiko: вакцинацію рекомендовано для дітей віком від п'яти до 11 років. Це має сенс. Наразі вже зібрано достатньо даних, багато досліджень завершено. Ризики від цієї вакцини осяжні або практично відсутні. Тому я б керувався рекомендацією Stiko.

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Ми повинні навчитися дивитися на віруси як лікарі? Адже у професійній спільноті медиків уже давно кажуть, що вірусів на землі багато.

Тут треба сказати дві речі. Ми десятиліттями вважали, що перемогли інфекційні хвороби. Потрібно визнати, що це не так. У минулому столітті ми вже переконалися у цьому на прикладі HIV. Зараз - із короною. Світ влаштовано так, що в ньому є мікроорганізми. І нам треба буде мати справу з ними. А головне - вони змінюються. Тому ризик заразитися інфекційним захворюванням у майбутньому існує, і ми не зможемо звести його нанівець. Тож треба лишатися пильними та виявляти обережність. При цьому потрібно ставитися до пандемій реалістично. У Німеччині від коронавірусу більшість людей вже щеплені або вони перехворіли, тому ймовірність нової хвилі низька, виключити її повністю, звісно, ​​не можна. Навіть якщо восени на нас чекає чергова хвиля, для більшості вона не становитиме серйозної загрози.