Вакцинація від коронавірусу для дітей: як із цим у Німеччині

Крістіна з нетерпінням чекала, коли почнеться вакцинація підлітків. У її 15-річної доньки Марти - цукровий діабет 1-го типу. Коли Постійна комісія з вакцинації (Stiko) рекомендувала в Німеччині робити щеплення дітям з підвищеним ризиком важкого протікання COVID-19, мама підлітка зітхнула з полегшенням. Тепер в сім'ї щеплені не тільки батьки, але й обидві дитини. За Мартою щеплення зробив і її 13-річний брат Крістоф.

Однак далеко не всі німецькі батьки відреагували на вакцинацію дітей, старших за 12 років, так позитивно. Наприклад, батько Терези досі до кінця не впевнений. "Сумніви залишилися, а раптом я завдам шкоди своїй дитині?" - ділиться своїми переживаннями Роман.

23 відсотки дітей у віці від 12 років щеплено повністю

Скільки ж дітей в Німеччині щеплено на даний момент? На запит DW Stiko надала актуальну інформацію на 6 вересня 2021 року: понад 34 відсотків всіх дітей і підлітків в Німеччині віком від 12 до 17 років отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, і понад 23 відсотки щеплено повністю. Тобто - майже кожна четверта дитина в цій віковій категорії.

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Дитячий лікар-кардіолог і офіційний представник Союзу педіатрів Німеччини (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte) Германн Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), як і мама 15-річної дівчинки, чекав початку вакцинації дітей, побоюючись за здоров'я тих своїх маленьких пацієнтів, які мають хронічні захворювання, наприклад, вроджений порок серця. "Ми вже щепили багато підлітків у віці від 12 років, - з полегшенням сказав він в інтерв'ю DW. - І ми наполегливо рекомендуємо проводити вакцинацію дітей у віці від 12 років. Головне, звичайно, щоб на це була згода дитини і батьків".

Німецький лікар знає не з чуток, що і серед батьків є ті, хто противиться вакцинації дітей. "Вони прочитали багато різної інформації в соціальних мережах, після чого нам доводиться довго з ними розмовляти, щоб переконати їх у правильності вакцинації, - каже Германн Йозеф Каль. - За останній рік з'явилося багато міфів про вакцини. Ми намагаємося пояснити батькам, що ефективність вакцини доведено і що в інтернеті є багато фейків".

Частина населення Німеччини вірить фейкам про вакцини та коронавірус

Один з найбільш кричущих фейків для німецького кардіолога - це інформація про те, що дівчатка, які зробили щеплення від ковіду, не зможуть мати дітей. "Підло поширювати таку інформацію. Немає жодних наукових доказів. Це огидно", - вважає лікар.

Чи будуть вакцинувати дітей віком до 12 років?

Випадків важкого перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 у дітей дуже мало. Директор підрозділу дитячої та підліткової медицини Університетської клініки Кельна професор Йорґ Деч (Jörg Dötsch) в інтерв'ю DW під час найбільшого піку пандемії заявив, що в лікарню діти частіше потрапляють з батьками, які перебувають у важкому стані, адже за дітьми немає кому доглядати, а не тому що діти самі хворіють.

Зараз у дитячому відділенні спостерігається зростання випадків інфекційних захворювань. Дев'ять з десяти тестів на ковід - позитивні, але діти опинилися в лікарні через зовсім інші захворювання, так прокоментував актуальну ситуацію Йорґ Деч виданню Der Spiegel.

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"Справді більшість дітей легко переносять ковід, але ж всі діти хочуть нормально спілкуватися, зустрічатися з однолітками, мати звичний спосіб життя. Щеплення дає можливість робити це без страху", - упевнений його колега з Дюссельдорфа Германн Йозеф Каль. Він погоджується з тим, що Постійна комісія з вакцинації довго вагалася з дозволом вакцинації дітей, що призвело до зростання скептичних настроїв серед німецьких батьків, але Stiko спочатку важливо було отримати результати досліджень. Зараз проводяться вже нові, які повинні прояснити ситуацію з дітьми молодше 12 років. Німецький лікар робить свій прогноз: "Думаю, вакцинація дітей молодшого віку почнеться не раніше 2022 року".

Допуск вакцин не раніше 2022 року?

Такого плану дотримуються і виробники вакцин. Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) також заявив, що очікує допуску вакцин для цієї вікової групи не раніше початку 2022 року. Як повідомили фармацевтичні компанії BioNTech і Pfizer, які виробляють одну із найбільш застосовуваних вакцин у світі, актуальне дослідження показало, що діти добре переносять вакцинацію і щеплення викликає стабільну реакцію. У цьому дослідженні взяли участь близько 2270 дітей. Вони отримали ту ж вакцину, що і діти старше 12 років, тільки в меншому дозуванні. Вакцинація проводилася поетапно: між двома щепленнями перерва в прийомі тривала 21 день. Рівень утворення антитіл у дітей молодшого віку можна порівняти з групою старше 12 років. "Ми раді через те, що можемо надати результати досліджень для цієї вікової групи ще до настання зими", - заявив розробник препарату, керівник BioNTech Угур Шахін (Ugur Sahin) після оприлюднення перших результатів.

Результати клінічних досліджень буде представлено якомога швидше Європейському агентству лікарських засобів (EMA). У Німеччині "зелене світло" повинна ще дати і Постійна комісія з вакцинації. На даний момент проводяться ще два дослідження серед дітей у віці від двох до п'яти років і від шести місяців до двох років. У ньому беруть участь 90 клінік в США, Фінляндії, Польщі та Іспанії. Результати повинні бути доступні наприкінці 2021 року.

Чи може щеплення від ковіду стати в Німеччині обов'язковим - також як вакцинація від кору? Такий розвиток подій Германн Йозеф Каль виключає. Він не заперечує, що скептики є не тільки серед батьків, але і серед його колег: "Однак можу вас запевнити, таке буває завжди, коли з'являється нова вакцина. Більшість же лікарів у Німеччині раді, і всі лікарі хочуть, щоб діти залишалися здоровими. У нас великий досвід вакцинації дітей. Адже ми робимо щеплення вже в дитячому віці й розуміємо, що вакцини захищають дітей від хвороб".