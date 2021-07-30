МОЗ дозволило вакцинувати від COVID-19 дітей з 12 років

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики щодо вакцинації дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty виробництва BioNTech/Pfizer. Про це пресслужба міністерства повідомила в п'ятницю, 30 липня. Наказ МОЗ було підписано 17 липня.

Міністерство врахувало рекомендаціїї Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), наявні наукові дослідження та відповідні зміни до інструкції вакцини Comirnaty, дозволивши використовувати препарат для дітей за певних умов.

Серед них - високий ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 через супутні хвороби за відсутносі протипоказань. Інші причини - вакцинація з метою об'єднання сім'ї для виїзду до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, або міжнародне свідоцтво про вакцинацію, або ж для виїзду на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання потрібні аналогічні документи.

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Також дітей від 12 років можуть вакцинувати, якщо вони є учасниками міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідні вищевказані документи, або ж якщо дитина приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnatу та має документи на підтвердження цього.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі діти віком 16-17 років повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря дитини.

Дітям віком від 12 років вводять дві дози по 0,3 мілілітра вакцини Comirnaty з інтервалом у 21-28 днів. Також нобхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням препарату від COVID-19 та вакцин проти інших хвороб, за винятком екстреної вакцинації.

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