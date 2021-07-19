У ЄС дозволили вакцинувати підлітків від 12 років препаратом Moderna

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини компанії Moderna від коронавірусу для підлітків віком від 12 років. "Застосування вакцини Spikevax серед дітей із 12 до 17 років буде таким самим, як і для людей віком 18 і старше", - йдеться в заяві агентства. Щеплення вакциною компанії Moderna робиться двома дозами з інтервалом у чотири тижні.

Ефективність Spikevax була протестована в дослідженні, в якому взяли участь 3 732 підлітки віком від 12 до 17 років. Воно показало, що у них Spikevax давав таку ж відповідь антитіл, яку спостерігали у молодих людей у ​​віці від 18 до 25 років. Окрім того, у жодного підлітка, що отримали вакцину Spikevax, надалі не було виявлено коронавірусу у порівнянні з деякими з тих, хто отримав плацебо.

Найпоширеніші негативні побічні наслідки у підлітків у віці від 12 до 17 років після вакцинації схожі на ті, які мають люди у віці від 18 років. Зокрема, це біль та набряк у місці ін'єкції, втома, головний біль, біль у м'язах та суглобах, збільшення лімфатичних вузлів, озноб, нудота, блювота та лихоманка. Ці наслідки, як правило, помірні та слабшають протягом декількох днів після вакцинації.

Раніше для підлітків у Європі схвалили застосування вакцини Pfizer/BioNTech. У ЄС напередодні заявили, що майже 200 мільйонів європейців, які проживають у 27 країнах, на сьогодні повністю вакциновані, це 55 відсотків дорослого населення.