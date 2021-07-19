 У ЄС дозволили вакцинувати підлітків від 12 років препаратом Moderna | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ЄС дозволили вакцинувати підлітків від 12 років препаратом Moderna

Ефективність та негативні наслідки вакцини від коронавірусу Spikevax від компанії Moderna для підлітків від 12 років такі самі, як і серед людей старше 18 років, повідомило Європейське агентство з лікарських засобів.

Вакцина від компанії Moderna

Вакцину від компанії Moderna у ЄС дозволили використовувати для вакцинації підлітків

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило застосування вакцини компанії Moderna від коронавірусу для підлітків віком від 12 років. "Застосування вакцини Spikevax серед дітей із 12 до 17 років буде таким самим, як і для людей віком 18 і старше", - йдеться в заяві агентства. Щеплення вакциною компанії Moderna робиться двома дозами з інтервалом у чотири тижні.

Ефективність Spikevax була протестована в дослідженні, в якому взяли участь 3 732 підлітки віком від 12 до 17 років. Воно показало, що у них Spikevax давав таку ж відповідь антитіл, яку спостерігали у молодих людей у ​​віці від 18 до 25 років. Окрім того, у жодного підлітка, що отримали вакцину Spikevax, надалі не було виявлено коронавірусу у порівнянні з деякими з тих, хто отримав плацебо.

Найпоширеніші негативні побічні наслідки у підлітків у віці від 12 до 17 років після вакцинації схожі на ті, які мають люди у віці від 18 років. Зокрема, це біль та набряк у місці ін'єкції, втома, головний біль, біль у м'язах та суглобах, збільшення лімфатичних вузлів, озноб, нудота, блювота та лихоманка. Ці наслідки, як правило, помірні та слабшають протягом декількох днів після вакцинації.

Раніше для підлітків у Європі схвалили застосування вакцини Pfizer/BioNTech. У ЄС напередодні заявили, що майже 200 мільйонів європейців, які проживають у 27 країнах, на сьогодні повністю вакциновані, це 55 відсотків дорослого населення.

Дивитись відео 04:11

Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (19.03.2021)

DW.COM

У Німеччині з 7 червня хочуть вакцинувати від коронавірусу і підлітків

В уряді Німеччини планують, що до кінця літа всі жителі країни віком від 12 років за бажання матимуть можливість вакцинуватися від коронавірусу.  

Також за темою

Ukraine bereitet sich zur Impfkampagne gegen COVID-19 vor. via Olena Perepadya

В Україні розробили план вакцинації дітей проти COVID-19 19.07.2021

В Україні планують щеплювати дітей від 12 років проти COVID-19. Відповідні рекомендації розробила Національна технічна група експертів з імунопрофілактики при МОЗ.

Human heart, artwork Human heart, computer artwork. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SEBASTIANxKAULITZKI/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F009/6552 Human Heart Artwork Human Heart Computer Artwork PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SEBASTIANxKAULITZKI SCIENCExPHOTOxLIBRARY F009

Щеплення від коронавірусу. Чи є побічний ефект після мРНК-вакцин 28.06.2021

Чи справді щеплення мРНК-вакцинами, до яких належать препарати BioNTech/Pfizer і Moderna, може викликати побічний ефект у вигляді захворювань серця? Про що свідчать останні наукові дані?

Einige Tausend Radfahrer sind bei der traditionellen Sternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) auf der Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor unterwegs. Unter dem Motto „Die Zukunft beginnt heute – Verkehrswende jetzt!“ demonstrieren die Fahrradfahrer, die auf 16 Routen als sternförmiges Zeichen aus Berlin und Brandenburg zur Siegessäule fahren.

Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України 25.06.2021

В'їхати в Німеччину з туристичною метою з третіх країн, зокрема, з України, можуть ті, хто отримав повне щеплення вакцинами від компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Реклама

Докладно

Після дощів у Києві

Від спеки до потопу

Україна дедалі частіше потерпає від зміни клімату. Та наскільки готова інфраструктура?  

Чи можна було запобігти катастрофі століття у Німеччині?

Повені у Німеччині: чому так багато жертв стихії? (відео)

Повені у Німеччині забрали понад 170 життів та спричинили збитки на мільярди євро. Як таке могло статися у заможній ФРН?  