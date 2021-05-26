Єврокомісія дозволила вакцинувати дітей від 12 років препаратом BioNTech/Pfizer

Єврокомісія в понеділок, 31 травня, схвалила використання в Євросоюзі вакцини проти коронавірусу BioNTech/Pfizer для імунізації дітей від 12 років. "Держави-члени тепер можуть розширити свою програму вакцинації для молодих людей. Щоб покласти край кризі, кожна доза має значення", - заявила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

Раніше застосування вакцини BioNTech/Pfizer для дітей від 12 до 16 років також схвалило Європейське агентство з лікарських засобів. За словами його директора з питань стратегії вакцинації Марко Каваллері, наявні дані "вказують на те, що застосування (вакцини. - Ред.) у дітей безпечне". Також цю вакцину для дітей схвалили в США та Канаді.

Водночас глава Всесвітньої організації з охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вже закликав багаті країни поділитися вакцинами із бідними замість того, щоб розпочинати вакцинацію дітей та підлітків, яким, за його словами, коронавірус загрожує набагато менше.