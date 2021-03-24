У Німеччині з 7 червня хочуть вакцинувати від коронавірусу і підлітків

У Німеччині планують надати можливість з 7 червня робити щеплення від коронавірусу і підліткам віком від 12 років. Відповідної домовленості досягнуто під час проведених у четвер, 27 травня, у форматі відеоконференції консультацій канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) та глав урядів федеральних земель.

Як зазначила Меркель за підсумками консультацій, для того, щоб молоді люди могли саме з цієї дати звертатися за призначенням їм вакцинації від коронавірусу, необхідно, щоб Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) дозволило застосовувати COVID-вакцину спільної розробки BioNTech/Pfizer для молодшої вікової групи. Поки що цим препаратом в ЄС дозволено щеплювати лише осіб старше 16 років, нагадує інформагенція dpa. Нараду щодо дозволу з використання цієї вакцини для підлітків віком від 12 років експерти ЄАЛЗ проведуть 28 травня.

Нагадаємо, з 7 червня у Німеччині скасовують пріоритетність при вакцинації від коронавірусу. З цього дня, у разі допуску вакцини для осіб від 12 років, підлітки разом з іншими охочими вакцинуватися можуть записуватися на щеплення.

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Німецькі урядовці розраховують, що до кінця літа поточного року пропозицію щодо вакцинації від коронавірусу зможуть отримати всі жителі країни віком від 12 років. Утім, пропозиція не означає обов'язковість - вакцинація залишається добровільною.

Фахівці ще не визначилися щодо рекомендації вакцинації

Тим часом у Постійній комісії з вакцинації (STIKO) поки що не визначилися щодо рекомендацій проведення масштабної кампанії вакцинації від коронавірусу серед дітей та підлітків старше 12 років. За півтора тижні має надійти остаточний звіт щодо цього.

У комісії не виключають, що одним з варіантів могла б стати рекомендація щеплювати тільки хронічно хворих дітей. Водночас експерти STIKO наголошують, що натепер вони не володіють достатньою кількості даних щодо необхідності проведення загальної вакцинації в цій віковій групі та можливих ризиків щодо цього.