Щеплення від COVID-19. Коли з'явиться вакцина від коронавірусу для дітей?

З появою нових варіантів коронавірусу на COVID-19 дедалі частіше хворіють діти - іноді в тяжкій формі і з довгостроковими наслідками. Особливо швидко серед дітей і підлітків поширюється британський варіант мутованого коронавірусу B.1.1.7. За даними німецького Інституту імені Роберта Коха (RKI), останнім часом захворюваність серед німецької молоді збільшилася вдвічі - це стало помітно після того, як в дитячих садках і школах стали робити регулярні тести.

Інфіковані коронавірусом діти, звичайно ж, можуть заразити своїх однолітків і батьків, але донедавна важкий перебіг хвороби серед дітей зустрічався рідко. За останні кілька місяців число важких випадків збільшується і дедалі більше дітей і підлітків потрапляють до відділень інтенсивної терапії.

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У категоріях "черговиків" на вакцинацію в більшості країн діти і підлітки навіть не згадуються. Їх, судячи зі всього, вакцинують останніми. А поки що це питання навіть не стоїть - адже наявними вакцинами від коронавірусу дітей досі вакцинувати не дозволено.

Наслідки COVID-19 у дітей і підлітків

Починаючи від весни минулого року, дітям і підліткам стали діагностувати нове захворювання: синдром мультисистемного запалення - запальний процес, що вражає відразу кілька систем організму.

Ця хвороба зустрічається досить рідко, приблизно у однієї з 1000 дітей за чотири-шість тижнів після перенесеного (в тому числі, безсимптомного) ковіду. Починається вона раптово й супроводжується високою температурою, висипом, набряками, запаленням, що вражає шкіру, очі, судини й серце, а також інфекційно-токсичним шоком.

Дезінфекція і маски - єдині методи захисту дітей від коронавірусу

Більш ніж у 90 відсотків дітей, госпіталізованих з синдромом мультисистемного запалення, були порушені, як мінімум, чотири системи органів, а 58 відсоткам знадобилося лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Нове захворювання після ковіду - хто має ризик?

Синдром мультисистемного запалення частіше проявляється у хлопчиків - дівчатка схильні до нього рідше. У дітей до чотирьох років перебіг хвороби, як правило, не важкий, але і в цій віковій групі є випадки, коли маленьких пацієнтів доводилося відправляти у відділення інтенсивної терапії. Ризик ускладнень з віком збільшується, найбільший ризик у дітей від семи до десяти років.

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Загальний рівень летальності від захворювання становить близько 1,4 відсотка, хоча з віком частка смертельних випадків збільшується: в групі 15-17-річних підлітків вона досягає 2,6 відсотка, а серед 18-20-річних - 10,9 відсотка.

Хвороба як наслідок зараження коронавірусом

Під час першої хвилі пандемії діагностованих випадків синдрому мультисистемного запалення майже не було. Повідомлення про нього вперше з'явилися в травні 2020 року. На сьогодні Німецьким товариством педіатричних інфекційних захворювань зареєстровані 245 випадків цього захворювання у дітей і підлітків, у семи з них - з ускладненнями, в основному, на серце.

Деякі клінічні прояви синдрому мультисистемного запалення схожі з симптомами синдрому Кавасакі - ще одного рідкісного захворювання, яке також може виникати після перенесених раніше нешкідливих інфекцій. Але синдром Кавасакі діагностують, в основному, у немовлят і дітей до п'яти років. Є й інші відмінності, що дозволяють лікарям вважати синдром мультисистемного запалення окремим захворюванням.

У США, які постраждали від пандемії коронавірусу чи не найбільше в світі, синдром мультисистемного запалення впродовж 10 місяців був зареєстрований у більш ніж двох тисяч дітей і підлітків. Але реальне число може бути і вище, оскільки нерідко симптоми цього захворювання можна сплутати з клінічними проявами інших хвороб.

Завдяки тестуванням вдається виявити захворювання дітей на ковід

У Бразилії, де число тих, що заразилися коронавірусом, також надзвичайно велике, кількість дітей з синдромом мультисистемного запалення донині залишається невідомим: за даними міністерства охорони здоров'я, з лютого 2020 по 15 березня 2021 року від наслідків ковіду в Бразилії померли мінімум 852 дитини у віці до дев'яти років, в тому числі 518 немовлят. Реальні цифри, за даними експертів, можуть бути вдвічі вищими.

Чим викликаний синдром мультисистемного запалення і як його лікувати

Той факт, що синдром мультисистемного запалення - це наслідок зараження SARS-CoV-2, на сьогодні не викликає сумнівів. При цьому захворювання викликає не сам коронавірус. Оскільки воно виникає в середньому за 27 днів після появи перших симптомів COVID (у тих випадках, коли вони є), науковці припускають, що синдром виникає в результаті відстроченої надмірної імунної реакції на зараження коронавірусом.

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Примітно також, що початок захворювання часто збігається з часом вироблення імунною системою максимальної кількості антитіл, і що у дітей і підлітків рівень нейтралізаційних антитіл до рецептор-зв'язувального домену (RBD) коронавірусу особливо високий.

На сьогодні лікарі навчилися розпізнавати й лікувати це захворювання. Терапія спрямована ​​на уповільнення гіперреакції імунної системи. Під час лікування, як правило, застосовуються ін'єкції кортизону й імуноглобуліну.

Додатково пацієнтам, як і при синдромі Кавасакі, призначають таблетки аспірину, мета яких - запобігти ускладненням на серце. Варто відзначити, що прийом аспірину проводиться в рамках клінічних випробувань, офіційно його ефективність в даних випадках поки що не доведено. У разі своєчасного лікування мультисистемний запальний синдром у більшості випадків минає за тиждень.

Дітей і підлітків теж потрібно вакцинувати від COVID

З огляду на швидкі темпи поширення коронавірусу серед дітей і підлітків, цілком імовірно припустити, що у деяких з них згодом розвинеться синдром мультисистемного запалення. Однак поки що вакцинами від коронавірусу не можна щепити дітей. Але навіть якщо допустити, що вакцинацію серед дітей і підлітків дозволили б, черга до них, відповідно до наявної в багатьох країнах ієрархії, дійшла б лише за багато місяців.

Вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer та BioNTech

На даний момент застосування вакцин від коронавірусу умовно схвалено для вікової групи старше за 16 років. Розробники вакцин BioNTech/Pfizer і Moderna вже перевіряють ефективність і безпеку своїх препаратів в групах від шести місяців до 11 років і від 12 до 17 років. Аналогічні випробування мають намір провести також AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Нещодавно компанія BioNTech заявила, що якщо випробування вакцини серед дітей і підлітків завершаться успішно, препарат для найменших може з'явитися на початку 2022 року. Moderna має намір повідомити про перші результати випробувань до початку літа.

А поки що єдиним засобом захисту дітей і підлітків від коронавірусу, крім вже традиційних захисних масок і дотримання соціального дистанціювання, залишаються регулярні експрестести або закриття, за необхідності, дитячих садків і шкіл.