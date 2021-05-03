 Щеплення від COVID-19. Коли з′явиться вакцина від коронавірусу для дітей? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 05.05.2021

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Світ

Щеплення від COVID-19. Коли з'явиться вакцина від коронавірусу для дітей?

Діти хворіють на ковід легко або безсимптомно. Але коронавірус може спричинити в них важкі наслідки. Тому лікарі кажуть про необхідність вакцинації. Але вакцини для дітей поки що немає.

Діти рідше хворіють на ковід рідше за дорослих

Діти рідше хворіють на ковід рідше за дорослих

З появою нових варіантів коронавірусу на COVID-19 дедалі частіше хворіють діти - іноді в тяжкій формі і з довгостроковими наслідками. Особливо швидко серед дітей і підлітків поширюється британський варіант мутованого коронавірусу B.1.1.7. За даними німецького Інституту імені Роберта Коха (RKI), останнім часом захворюваність серед німецької молоді збільшилася вдвічі - це стало помітно після того, як в дитячих садках і школах стали робити регулярні тести.

Інфіковані коронавірусом діти, звичайно ж, можуть заразити своїх однолітків і батьків, але донедавна важкий перебіг хвороби серед дітей зустрічався рідко. За останні кілька місяців число важких випадків збільшується і дедалі більше дітей і підлітків потрапляють до відділень інтенсивної терапії.

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У категоріях "черговиків" на вакцинацію в більшості країн діти і підлітки навіть не згадуються. Їх, судячи зі всього, вакцинують останніми. А поки що це питання навіть не стоїть - адже наявними вакцинами від коронавірусу дітей досі вакцинувати не дозволено.

Наслідки COVID-19 у дітей і підлітків

Починаючи від весни минулого року, дітям і підліткам стали діагностувати нове захворювання: синдром мультисистемного запалення - запальний процес, що вражає відразу кілька систем організму.

Ця хвороба зустрічається досить рідко, приблизно у однієї з 1000 дітей за чотири-шість тижнів після перенесеного (в тому числі, безсимптомного) ковіду. Починається вона раптово й супроводжується високою температурою, висипом, набряками, запаленням, що вражає шкіру, очі, судини й серце, а також інфекційно-токсичним шоком.

Дезінфекція і маски - єдині методи захисту дітей від коронавірусу

Дезінфекція і маски - єдині методи захисту дітей від коронавірусу

Більш ніж у 90 відсотків дітей, госпіталізованих з синдромом мультисистемного запалення, були порушені, як мінімум, чотири системи органів, а 58 відсоткам знадобилося лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Нове захворювання після ковіду - хто має ризик?

Синдром мультисистемного запалення частіше проявляється у хлопчиків - дівчатка схильні до нього рідше. У дітей до чотирьох років перебіг хвороби, як правило, не важкий, але і в цій віковій групі є випадки, коли маленьких пацієнтів доводилося відправляти у відділення інтенсивної терапії. Ризик ускладнень з віком збільшується, найбільший ризик у дітей від семи до десяти років.

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Загальний рівень летальності від захворювання становить близько 1,4 відсотка, хоча з віком частка смертельних випадків збільшується: в групі 15-17-річних підлітків вона досягає 2,6 відсотка, а серед 18-20-річних - 10,9 відсотка.

Хвороба як наслідок зараження коронавірусом

Під час першої хвилі пандемії діагностованих випадків синдрому мультисистемного запалення майже не було. Повідомлення про нього вперше з'явилися в травні 2020 року. На сьогодні Німецьким товариством педіатричних інфекційних захворювань зареєстровані 245 випадків цього захворювання у дітей і підлітків, у семи з них - з ускладненнями, в основному, на серце.

Деякі клінічні прояви синдрому мультисистемного запалення схожі з симптомами синдрому Кавасакі - ще одного рідкісного захворювання, яке також може виникати після перенесених раніше нешкідливих інфекцій. Але синдром Кавасакі діагностують, в основному, у немовлят і дітей до п'яти років. Є й інші відмінності, що дозволяють лікарям вважати синдром мультисистемного запалення окремим захворюванням.

У США, які постраждали від пандемії коронавірусу чи не найбільше в світі, синдром мультисистемного запалення впродовж 10 місяців був зареєстрований у більш ніж двох тисяч дітей і підлітків. Але реальне число може бути і вище, оскільки нерідко симптоми цього захворювання можна сплутати з клінічними проявами інших хвороб.

Дитину тестують на коронавірус

Завдяки тестуванням вдається виявити захворювання дітей на ковід

У Бразилії, де число тих, що заразилися коронавірусом, також надзвичайно велике, кількість дітей з синдромом мультисистемного запалення донині залишається невідомим: за даними міністерства охорони здоров'я, з лютого 2020 по 15 березня 2021 року від наслідків ковіду в Бразилії померли мінімум 852 дитини у віці до дев'яти років, в тому числі 518 немовлят. Реальні цифри, за даними експертів, можуть бути вдвічі вищими.

Чим викликаний синдром мультисистемного запалення і як його лікувати

Той факт, що синдром мультисистемного запалення - це наслідок зараження SARS-CoV-2, на сьогодні не викликає сумнівів. При цьому захворювання викликає не сам коронавірус. Оскільки воно виникає в середньому за 27 днів після появи перших симптомів COVID (у тих випадках, коли вони є), науковці припускають, що синдром виникає в результаті відстроченої надмірної імунної реакції на зараження коронавірусом.

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Примітно також, що початок захворювання часто збігається з часом вироблення імунною системою максимальної кількості антитіл, і що у дітей і підлітків рівень нейтралізаційних антитіл до рецептор-зв'язувального домену (RBD) коронавірусу особливо високий.

На сьогодні лікарі навчилися розпізнавати й лікувати це захворювання. Терапія спрямована ​​на уповільнення гіперреакції імунної системи. Під час лікування, як правило, застосовуються ін'єкції кортизону й імуноглобуліну.

Додатково пацієнтам, як і при синдромі Кавасакі, призначають таблетки аспірину, мета яких - запобігти ускладненням на серце. Варто відзначити, що прийом аспірину проводиться в рамках клінічних випробувань, офіційно його ефективність в даних випадках поки що не доведено. У разі своєчасного лікування мультисистемний запальний синдром у більшості випадків минає за тиждень.

Дітей і підлітків теж потрібно вакцинувати від COVID

З огляду на швидкі темпи поширення коронавірусу серед дітей і підлітків, цілком імовірно припустити, що у деяких з них згодом розвинеться синдром мультисистемного запалення. Однак поки що вакцинами від коронавірусу не можна щепити дітей. Але навіть якщо допустити, що вакцинацію серед дітей і підлітків дозволили б, черга до них, відповідно до наявної в багатьох країнах ієрархії, дійшла б лише за багато місяців.

Вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer та BioNTech

Вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer та BioNTech

На даний момент застосування вакцин від коронавірусу умовно схвалено для вікової групи старше за 16 років. Розробники вакцин BioNTech/Pfizer і Moderna вже перевіряють ефективність і безпеку своїх препаратів в групах від шести місяців до 11 років і від 12 до 17 років. Аналогічні випробування мають намір провести також AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Нещодавно компанія BioNTech заявила, що якщо випробування вакцини серед дітей і підлітків завершаться успішно, препарат для найменших може з'явитися на початку 2022 року. Moderna має намір повідомити про перші результати випробувань до початку літа.

А поки що єдиним засобом захисту дітей і підлітків від коронавірусу, крім вже традиційних захисних масок і дотримання соціального дистанціювання, залишаються регулярні експрестести або закриття, за необхідності, дитячих садків і шкіл.

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    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

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    Автор: Андрій Гурков


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