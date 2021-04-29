Pfizer та BioNTech просять у ЄС дозвіл на щеплення їхньою вакциною підлітків

Фармацевтичні компанії Pfizer та BioNTech повідомили в п'ятницю, 30 квітня, що подали заявку на допуск у ЄС їхньої вакцини від COVID-19 для щеплення підлітків віком від 12 до 15 років. Поки що цим препаратом дозволено вакцинувати лише осіб віком 16 років і старших.

У спільній заяві Pfizer та BioNTech зазначили, що подали відповідний запит до Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Раніше в квітні ці компанії вже подали аналогічний запит до американського Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

Компанії повідомили, що третя фаза клінічних досліджень продемонструвала стовідсоткову ефективність у захисті від хвороби 12-15-річних.

Читайте також: Чи справді вакцина BioNTech/Pfizer призводить до запалення серцевого м'яза?

Як заявив напередодні співзасновник BioNTech Угур Шахін, в разі отримання дозволу від європейського регулятора вакцина для цієї вікової групи буде в наявності з червня. На його думку, EMA оброблятиме дані приблизно 4-6 тижнів.

Компанія також проводить клінічні дослідження щодо щеплення вакциною дітей віком від шести місяців. "У липні можуть бути доступні перші результати щодо 5-12 річних, а в вересні - щодо молодших дітей", заявив Шахін.