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Pfizer

Pfizer - фармацевтичний концерн із штаб-квартирою в Нью-Йорку . На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Pfizer".

Американська корпорація Pfizer є однією з найбільших фармацевтичних компаній світу. Штаб-квартира Pfizer розташована в Нью-Йорку. Pfizer є розробником та виробником медичного препарату Віагра, який використовується для лікування імпотенції. Під час пандемії COVID-19 у 2020 році Pfizer разом з німецькою біотехнологічною фірмою BioNTech одними з перших створили вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому у Німеччині не можна купити віагру без рецепта?

Чому у Німеччині не можна купити віагру без рецепта? 05.02.2022

Рада німецьких експертів вирішила, що активний інгредієнт віагри силденафіл і надалі буде доступний лише за рецептом лікарів.
Коронавірус: у США розглядають можливість вакцинувати дітей до п'яти років

Коронавірус: у США розглядають можливість вакцинувати дітей до п'яти років 02.02.2022

BioNTech та Pfizer звернулись до регулятора США за дозволом щепити їхньою вакциною від коронавірусу дітей віком до п'яти років. FDA винесе рішення не раніше ніж за два тижні.

Регулятор ЄС схвалив пігулки проти COVID-19 від Pfizer

Регулятор ЄС схвалив пігулки проти COVID-19 від Pfizer 27.01.2022

Paxlovid - перший противірусний препарат для перорального застосування, рекомендований ЄС для лікування COVID-19.
BioNTech та Pfizer починають випробування вакцини від омікрона

BioNTech та Pfizer починають випробування вакцини від омікрона 25.01.2022

BioNTech працює над створенням вакцини, яка захищає від варіантів коронавірусу та зберігає ефективність на тривалий час, розповів співзасновник підприємства Угур Шахін.
BioNTech і Pfizer почали випуск вакцини від омікрона

BioNTech і Pfizer почали випуск вакцини від "омікрона" 12.01.2022

За словами співзасновника компанії BioNTech, постачання на ринок вакцини від омікрон-варіанта коронавірусу можуть початися до березня. Європейський регулятор ще не визначив, чи доречним є виготовлення такої вакцини.
Вакцина від омікрона - хто її розробляє і коли на неї чекати

Вакцина від "омікрона" - хто її розробляє і коли на неї чекати 05.01.2022

П'ять вакцин від COVID-19 нині дозволено використовувати в ЄС. Хто з виробників уже почав розробляти препарати, пристосовані до омікрон-варіанта, і коли ними можна буде щепитися?

США подвоїли замовлення препарату Pfizer для лікування COVID-19

США подвоїли замовлення препарату Pfizer для лікування COVID-19 05.01.2022

За словами президента США Джозефа Байдена, Вашингтон загалом закупить у Pfizer 20 мільйонів упаковок таблеток Paxlovid.

Фактчек: Чому так багато випадків інфікування у вакцинованих від COVID-19? (21.12.2021) 21.12.2021

Заражень на коронавірус навіть у щеплених людей дедалі більше - і цей тренд продовжуватиметься з новим варіантом "ковіду" - омікроном. Антивакцинатори вважають це свідченням того, що вакцини не працюють. Фактчек DW.
ЄС замовив випуск понад 180 мільйонів доз BioNtech/Pfizer проти нових варіантів коронавірусу

ЄС замовив випуск понад 180 мільйонів доз BioNtech/Pfizer проти нових варіантів коронавірусу 17.12.2021

Євросоюз замовив у німецько-американського виробника BioNtech/Pfizer понад 180 мільйонів доз вакцини, адаптованої до нових варіанів коронавірусу.

Місто-чемпіон світу за кількістю вакцинованих від ковіду (14.12.2021) 14.12.2021

Палати для хворих на COVID-19 ще кілька місяців тому у бразильському Толеду були переповнені, а нині ліжка порожні. Місто стало майданчиком для наукових досліджень, що буде, якщо всіх мешканців вакцинувати від COVID-19. Дивіться, що з цього вийшло.
Фактчек: чи треба вакцинувати від COVID-19 малих дітей?

Фактчек: чи треба вакцинувати від COVID-19 малих дітей? 01.12.2021

На тлі стрімкого погіршення епідеміологічної ситуації у багатьох країнах дискутують про обов'язкові щеплення. Водночас багатьох турбує й інше питання: чи треба вакцинувати дітей? DW зібрала ключові факти.
На що йдуть мільярди, зароблені розробником вакцини BioNTech/Pfizer

На що йдуть мільярди, зароблені розробником вакцини BioNTech/Pfizer 29.11.2021

Завдяки комерційному успіху професора Угура Шахіна німецьке місто Майнц перетворюється на світовий центр у галузі онкології, а місцева та регіональна влада отримала можливість нарешті позбутися боргів.
EMA рекомендує вакцинувати від COVID-19 дітей від п'яти років

EMA рекомендує вакцинувати від COVID-19 дітей від п'яти років 25.11.2021

В EMA заявляють, що щеплення дітей у віці від п'яти до 11 років утричі меншою дозою вакцини BioNTech/Pfizer формує таку ж імунну відповідь, як і щеплення більшою дозою підлітків та дорослих.
Україна отримає ще 50 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer

Україна отримає ще 50 мільйонів доз вакцини BioNTech/Pfizer 23.11.2021

У 2022 та 2023 роках Україна отримуватиме по 25 мільйонів доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
В Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу дітей від п'яти років

В Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу дітей від п'яти років 23.11.2021

В Ізраїлі розпочали масове щеплення дітей 5-11 років третиною дорослої дози препарату BioNTech/Pfizer. В уряді закликали батьків не зволікати та захистити дітей від коронавірусу.

Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від п'яти років

Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від п'яти років 15.11.2021

Ізраїль дозволив застосування вакцини проти коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer для дітей від п'яти років. Раніше в країні вакцинували дітей від 12 років.
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