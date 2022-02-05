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Pfizer - фармацевтичний концерн із штаб-квартирою в Нью-Йорку . На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Pfizer".
Американська корпорація Pfizer є однією з найбільших фармацевтичних компаній світу. Штаб-квартира Pfizer розташована в Нью-Йорку. Pfizer є розробником та виробником медичного препарату Віагра, який використовується для лікування імпотенції. Під час пандемії COVID-19 у 2020 році Pfizer разом з німецькою біотехнологічною фірмою BioNTech одними з перших створили вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Заражень на коронавірус навіть у щеплених людей дедалі більше - і цей тренд продовжуватиметься з новим варіантом "ковіду" - омікроном. Антивакцинатори вважають це свідченням того, що вакцини не працюють. Фактчек DW.
Палати для хворих на COVID-19 ще кілька місяців тому у бразильському Толеду були переповнені, а нині ліжка порожні. Місто стало майданчиком для наукових досліджень, що буде, якщо всіх мешканців вакцинувати від COVID-19. Дивіться, що з цього вийшло.