Pfizer - фармацевтичний концерн із штаб-квартирою в Нью-Йорку . На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Pfizer".

Американська корпорація Pfizer є однією з найбільших фармацевтичних компаній світу. Штаб-квартира Pfizer розташована в Нью-Йорку. Pfizer є розробником та виробником медичного препарату Віагра, який використовується для лікування імпотенції. Під час пандемії COVID-19 у 2020 році Pfizer разом з німецькою біотехнологічною фірмою BioNTech одними з перших створили вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.