На що йдуть мільярди, зароблені розробником вакцини BioNTech/Pfizer

Пандемія COVID-19 завдала серйозних економічних збитків багатьом містам світу. Німецький Майнц, навпаки, через коронавірус, точніше - завдяки боротьбі з ним, позбудеться багаторічних боргів і отримає потужний фінансовий імпульс для свого розвитку. У нього тепер є всі шанси стати одним із світових наукових та медичних центрів у галузі онкології, вірусології та геронтології.

Колись, наприкінці Середньовіччя, процвітанню цього стародавнього міста на Рейні дуже сприяв Йоганн Ґутенберґ, який винайшов тут друкарство рухомими літерами.

BioNTech: багатомільярдний прибуток за лічені місяці

Тепер, на порозі глобальної економіки знань, Угур Шахін (Ugur Şahin) та Езлем Тюречі (Özlem Türeci), подружня пара вчених-імунологів та викладачів медичного факультету Університету імені Ґутенберґа, створила в Майнці у своїй біотехнологічній фірмі BioNTech вакцину проти нового смертоносного вірусу. Ту саму вакцину за принципово новою мРНК-технологією, якою цього року прищепилися від COVID-19 більшість жителів Європи, Північної Америки, Японії та Бразилії, а наступного року масово вакцинуватиметься населення Азії, Африки та Південної Америки.

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За межами Німеччини цю вакцину практично завжди називають "пфайзерівською", оскільки через лічені тижні після створення препарату на початку 2020 року компанія BioNTech уклала стратегічний альянс із фармацевтичним гігантом із США Pfizer. Спираючись на свій багатий досвід, американська корпорація організувала широкомасштабну третю фазу клінічних випробувань вакцини, допомогла підготувати документацію для її реєстрації в США та Євросоюзі наприкінці 2020 року та надала виробничі потужності, що було особливо важливим на початковому етапі її поширення.

17 листопада Угур Шахін та Езлем Тюречі отримали Німецьку премію майбутнього-2021 від президента ФРН

У результаті вакцина BioNTech і Pfizer з офіційною назвою Comirnaty практично у всіх демократичних індустріально розвинених країнах відіграла вирішальну роль у щеплювальних кампаніях: вона виявилася не тільки дуже ефективною, а й фізично доступною, оскільки обидві фірми-партнери зуміли в найкоротші терміни різко збільшити її випуск. Це менше ніж за рік забезпечило цим компаніям багатомільярдний прибуток, але водночас - потік податкових надходжень трьом містам та двом федеральним землям Німеччини.

Завдяки податкам BioNTech Майнц розплатиться з усіма боргами

Чистий прибуток компанії BioNTech склав за перші дев'ять місяців цього року 7,1 мільярда євро. Поряд із її акціонерами у найбільшому виграші виявився Майнц. По-перше, тому що завдяки такому комерційному успіху одне з найбільш закредитованих міст ФРН розраховує завершити нинішній рік із профіцитом місцевого бюджету в 1,1 мільярда євро, повідомив бургомістр Міхаель Еблінґ (Michael Ebling). Наступного року плюс у міській скарбниці завдяки податковим платежам компанії очікується у розмірі 490 мільйона євро.

Тому в мерії виходять з того, що до кінця 2022 року зможуть нарешті не лише повністю розплатитися з боргами, що накопичувалися з середини 1980-х років, а й навіть знизити податок на місцевий бізнес і залучити в місто нові фірми. Адже майбутнє BioNTech як платника податків виглядає перспективним.

Середньовічна вулиця в центрі Майнца з видом на кафедральний собор XI ст.

І справа тут не лише у величезному попиті на Comirnaty через початок вакцинації населення в країнах Азії, Африки і Південної Америки, ревакцинації в індустріально розвинених країнах і дозволі тепер у США і Євросоюзі застосовувати варіант вакцини для дітей у віці від 5 до 11 років.

Першочергово компанія BioNTech створювалася у 2008 році для розробки індивідуалізованих методів лікування раку на основі технології мРНК. У боротьбі з COVID-19 ця технологія довела свою ефективність та забезпечила необхідний для подальшого розвитку прибуток. Тому тепер від компанії чекають прориву в її основній галузі – онкології, що віщує подальше зростання доходів, можливо, вельми значне. Водночас її вчені працюють над вакциною від малярії.

Будівельний бум у Майнці: лабораторії замість казарм Бундесверу

Виграш Майнца полягає, по-друге, у тому, що це місто з населенням приблизно в 220 тисяч осіб переживає тепер будівельний та інвестиційний бум. Глава та співвласник компанії BioNTech Угур Шахін оголосив, що має намір вкласти понад 1 мільярд євро у спорудження десяти нових будівель по всьому місту. Серед них – виробничий майданчик, де випускатимуть препарати для лікування ракових захворювань.

Вже на початку 2022 року компанії відійде частина території колишніх казарм Бундесверу, що межує з її штаб-квартирою. "Там ми збудуємо нові лабораторії та офісні приміщення", - повідомив професор Шахін. Решту бундесверівської території BioNTech отримає на початку 2023 року - тоді у компанії буде вдвічі більше площі, ніж зараз.

Штаб-квартира компанії BioNTech у Майнці. Поряд з нею незабаром розгорнеться масштабне будівництво

Тож якщо в даний момент у штаб-квартирі компанії працює близько 1800 осіб (в усьому світі їх близько 2800), то в найближчі п'ять-вісім років кількість робочих місць у Майнці становитиме від 3000 до 4000. Йдеться насамперед про наукові кадри.

Загалом у Майнці впродовж наступного десятиліття можуть з'явитися до 5000 нових високооплачуваних робочих місць для фахівців у медичній та фармацевтичній сферах, вважають у мерії. Тут уже вирішили виділити додаткові площі поряд із університетським кампусом під технопарк для біотехнологічних компаній та стартапів. Разом із переданою BioNTech колишньою бундесверівською територією під забудову віддаються загалом 30 гектарів.

"Під час пандемії BioNTech перетворила Майнц на всесвітню аптеку", - радіє бургомістр Міхаель Еблінґ. Тепер він хоче зробити місто "глобальним технологічним центром у галузі онкології та геронтології". "Завдяки всесвітньому успіху BioNTech наша земельна столиця отримала шанс, який буває раз на сторіччя", - наголошує Петер Генер (Peter Hähner), президент Торгово-промислової палати регіону Рейнгессен.

Земля Рейнланд-Пфальц перестане бути дотаційним регіоном

Виробництво вакцини BioNTech/Pfizer на заводі у Марбурзі

Цей регіон розташовано в федеральній землі Рейнланд-Пфальц, Майнц - її столиця, і частина податкових виплат BioNTech йде також у земельний бюджет. У цьому випадку розміри надходжень теж виявилися настільки значними, що Рейнланд-Пфальц, мабуть, перестане бути однією з 11 дотаційних земель ФРН і, можливо, навіть приєднається до нинішніх 5 земель-донорів. Отже, надані компанії BioNTech минулого року урядом ФРН 375 мільйонів євро виявилися вдалим вкладанням коштів німецьких платників податків.

Тим більше, що Угур Шахін інвестував і продовжує інвестувати гроші, що заробляються компанією, не тільки в Майнці. Так, її науково-виробничий майданчик у містечку Ідар-Оберштайн у тій самій землі Рейнланд-Пфальц отримав цієї осені нові лабораторні приміщення.

А головний завод BioNTech у Марбурзі в сусідній землі Гессен, куплений рік тому і за лічені місяці перетворений минулої зими на одного з найбільших у світі виробників мРНК-вакцин, продовжує нарощувати випуск, щоб вийти на 1 мільярд доз на рік. "Але ми цілком можемо уявити собі подальше збільшення потужностей", - каже професор Шахін.