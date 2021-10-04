 Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини BioNTech/Pfizer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2021

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Новини

Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини BioNTech/Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів погодило рекомендацію щеплювати осіб, старших 18 років, третью дозою вакцини Comirnaty через пів року після отримання другої дози. Остаточне рішення - за країнами ЄС.

Вакцина BioNTech/Pfizer

Вакцина BioNTech/Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у понеділок, 4 жовтня, погодило рекомендацію здійснювати бустерні щеплення від коронавірусу вакциною виробництва BioNTech/Pfizer для усіх осіб старших 18 років. Окрім того, регулятор погодив також рекомендацію робити додаткові щеплення для осіб з ослабленою імунною системою - вакцинами як BioNTech/Pfizer, так і Moderna.

"Бустерні дози Comirnaty (офіційна назва вакцини виробництва BioNTech/Pfizer. - Ред.) може бути розглянуто для людей віком 18 років і старше, щонайменше через шість місяців після другої дози", - йдеться у заяві EMA, цитує агенція новин AFP. Остаточні рішення щодо рекомендацій вакцинуватися бустерною дозою вакцини від коронавірусу має бути ухвалено на національних рівнях країнами-членами Євросоюзу, додали в агентстві.

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Бустерна доза підвищує рівень антитіл

Рішення рекомендувати бустерну дозу CОVID-вакцини було ухвалено на основі даних про підвищення у такому випадку рівня антитіл у людей в віці 18-55 років, пише АР. Додаткові дози BioNTech/Pfizer та Moderna людям з ослабленою імунною системою рекомендовано щонайменше через 28 днів після другої дози. Дослідження показали збільшення здатності виробляти антитіла у пацієнтів зі слабкою імунною системою, які потребують трансплантації органів, після отримання бустерної дози. "Хоча немає прямого підтвердження, що здатність виробляти антитіла у цих пацієнтів захищала від COVID-19, очікується, що така екстрадоза збільшить захист принаймні у декого з пацієнтів", - зауважили в EMA.

Ці рекомендації видані для усіх 27 країн-членів ЄС. Тим часом у низці країн спільноти, зокрема у ФРН та Франції, вже почали здійснювати щеплення бустерними дозами вакцини від коронавірусу певних категорій населення.

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Як повідомлялося, у вересні США допустили першу вакцину для бустерних щеплень від коронавірусу. Нею також стала вакцина BioNTech/Pfizer.

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