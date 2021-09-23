США допустили першу вакцину для "бустерних" щеплень від коронавірусу

У Сполучених Штатах дозволили використання вакцини BioNTech/Pfizer для так званих бустерних щеплень від коронавірусу певним категоріям населення. Відповідне рішення у середу, 22 вересня, оголосила виконувачка обов'язків голови Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) Джанет Вудкок. Ідеться про третє щеплення тим, хто вже отримав до цього дві дози вакцини від COVID-19.

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Експерти проти "бустерної" вакцини для всіх

На третю дозу зможуть претендувати особи від 65 років, дорослі, які перебувають у зоні ризику через хронічні захворювання, та працівники сфер з високою ймовірністю заразитися коронавірусом. Ці категорії населення отримають змогу зробити третє щеплення за умови, що після введення другої дози вакцини минуло щонайменше шість місяців.

Про своє рішення FDA оголосило після заслуховування минулого тижня панелі незалежних експертів, які проголосували за рекомендацію дозволити щеплення третьою дозою. Водночас експерти відхилили план Білого дому повністю допустити так зване "бустерне" щеплення вакциною BioNTech/Pfizer для усього населення країни віком від 16 років.

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Байден заявив, що зробить собі третє щеплення

Ще у серпні, коли Білий дім оголосив про свій план запропонувати американцям третю дозу вакцини від коронавірусу, президент США Джо Байден запевнив, що він та його дружина зроблять собі "бустерне" щеплення від коронавірусу. Першу дозу вакцини Байден отримав ще у грудні минулого року, коли в Сполучених Штатах тільки розпочалася програма з вакцинації населення від COVID-19.