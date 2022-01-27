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European Medicines Agency (EMA)

EMA - Європейське агентство лікарських засобів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "EMA".

European Medicines Agency (EMA) - Європейське агентство лікарських засобів. EMA відповідає за оцінку ліків, що використовуються в країнах ЄС, відстежує ситуацію на ринку медикаментів, видає дозволи на використання в ЄС нових медичних препаратів. Штаб-квартира Європейського агентства лікарських засобів розташована в Амстердамі (Нідерланди). До 2019 року EMA розташовувалась у Лондоні (Великобританія). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Регулятор ЄС схвалив пігулки проти COVID-19 від Pfizer

Регулятор ЄС схвалив пігулки проти COVID-19 від Pfizer 27.01.2022

Paxlovid - перший противірусний препарат для перорального застосування, рекомендований ЄС для лікування COVID-19.
Чи захистить бустерне щеплення від омікрона? Фактчек від DW

Чи захистить бустерне щеплення від "омікрона"? Фактчек від DW 23.12.2021

Третє, бустерне щеплення від коронавірусу в Німеччині зробили вже 17,7 мільйона людей. Але чи допомагає воно від омікрон-варіанта? І чи потрібно регулярно проходити ревакцинацію, щоб не ослаб імунний захист?
ЄС дозволив використовувати вакцину проти COVID від Novavax

ЄС дозволив використовувати вакцину проти COVID від Novavax 20.12.2021

Єврокомісія рекомендувала до екстреного застосування вакцину проти коронавірусу виробництва американської компанії Novavax та Інституту сироватки Індії. Таким чином, у Євросоюзі тепер п'ять допущених вакцин проти COVID.
EMA рекомендує вакцинувати від COVID-19 дітей від п'яти років

EMA рекомендує вакцинувати від COVID-19 дітей від п'яти років 25.11.2021

В EMA заявляють, що щеплення дітей у віці від п'яти до 11 років утричі меншою дозою вакцини BioNTech/Pfizer формує таку ж імунну відповідь, як і щеплення більшою дозою підлітків та дорослих.
Pfizer/BioNTech просять у ЄС допустити вакцину від коронавірусу для малих дітей

Pfizer/BioNTech просять у ЄС допустити вакцину від коронавірусу для малих дітей 15.10.2021

Виробники вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer подали до регулятора ЄС заявку на допуск препарату для щеплень дітям від п'яти до 11 років. Вони кажуть, що дослідження демонструють безпечність і ефективність вакцини.
Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини BioNTech/Pfizer

Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини BioNTech/Pfizer 04.10.2021

Європейське агентство з лікарських засобів погодило рекомендацію щеплювати осіб, старших 18 років, третью дозою вакцини Comirnaty через пів року після отримання другої дози. Остаточне рішення - за країнами ЄС.
Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео)

Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео) 07.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

Сертифікат замість безвізу: усе, що потрібно знати українцям (06.07.2021) 06.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

В ЄС рекомендували до використання вакцину Johnson&Johnson: переваги перевищують ризики

В ЄС рекомендували до використання вакцину Johnson&Johnson: переваги перевищують ризики 20.04.2021

Агентство ЄС з лікарських засобів визнало "можливий зв'язок" між вакциною та дуже рідкісними випадками утворення тромбів. Утім, переваги препарату перевищують ризики, заявили у відомстві.

Регулятор ЄС перегляне дані вакцинації препаратом AstraZeneca

Регулятор ЄС перегляне дані вакцинації препаратом AstraZeneca 14.04.2021

За запитом Єврокомісії Європейське агентство з лікарських засобів перегляне дані щодо вакцинації препаратом AstraZeneca.

Як експерти з Євросоюзу інспектуватимуть Спутник V у Росії

Як експерти з Євросоюзу інспектуватимуть "Спутник V" у Росії 12.04.2021

Експерти з ЄС їдуть до Росії оцінити стандарти виробництва вакцини "Спутник V" і її клінічних випробувань. Інспекція відбувається на тлі дискусій про те, чи можна довіряти російській вакцині та чи потрібна вона ЄС.

Грузія розпочала щеплення вакциною AstraZeneca (16.03.2021) 16.03.2021

У Німеччині, Франції, Нідерландах та низці інших країн Європи тимчасово призупинили використання вакцини AstraZeneca. Натомість Грузія саме розпочала кампанію вакцинації проти COVID-19 цією вакциною. На коронавірус тут захворіли 275 685 осіб, 3658 з них - померли.
У Євросоюзі дозволили до застосування вакцину Johnson & Johnson

У Євросоюзі дозволили до застосування вакцину Johnson & Johnson 11.03.2021

Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало надати умовний дозвіл на використання вакцини проти COVID-19, розробленої компанією Johnson & Johnson. Після цього Єврокомісія ухвалила відповідне рішення.

У ЄС очікують схвалення вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca 29 січня*

У ЄС очікують схвалення вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca 29 січня* 28.01.2021

Європейське агентство лікарських засобів має схвалити вакцину від коронавірусу від AstraZeneca 29 січня. У Німеччині комісія з вакцинації рекомендує цю вакцину тільки для людей до 64 років.
Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти

Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти 07.01.2021

Чи розроблені у короткі строки вакцини справді є безпечними? Якими можуть бути побічні ефекти щеплення? Яка різниця між вакцинами від різних виробників? Відповіді на ці запитання - в огляді DW.
У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу компанії Moderna

У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу компанії Moderna 06.01.2021

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило розроблену компанією Moderna вакцину від коронавірусу. Використання схваленої вакцини ще має дозволити Єврокомісія.
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