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EMA - Європейське агентство лікарських засобів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "EMA".
European Medicines Agency (EMA) - Європейське агентство лікарських засобів. EMA відповідає за оцінку ліків, що використовуються в країнах ЄС, відстежує ситуацію на ринку медикаментів, видає дозволи на використання в ЄС нових медичних препаратів. Штаб-квартира Європейського агентства лікарських засобів розташована в Амстердамі (Нідерланди). До 2019 року EMA розташовувалась у Лондоні (Великобританія). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Виробники вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer подали до регулятора ЄС заявку на допуск препарату для щеплень дітям від п'яти до 11 років. Вони кажуть, що дослідження демонструють безпечність і ефективність вакцини.
У Німеччині, Франції, Нідерландах та низці інших країн Європи тимчасово призупинили використання вакцини AstraZeneca. Натомість Грузія саме розпочала кампанію вакцинації проти COVID-19 цією вакциною. На коронавірус тут захворіли 275 685 осіб, 3658 з них - померли.