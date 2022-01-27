EMA - Європейське агентство лікарських засобів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "EMA".

European Medicines Agency (EMA) - Європейське агентство лікарських засобів. EMA відповідає за оцінку ліків, що використовуються в країнах ЄС, відстежує ситуацію на ринку медикаментів, видає дозволи на використання в ЄС нових медичних препаратів. Штаб-квартира Європейського агентства лікарських засобів розташована в Амстердамі (Нідерланди). До 2019 року EMA розташовувалась у Лондоні (Великобританія). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.