 Чи захистить бустерне щеплення від ″омікрона″? Фактчек від DW | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 23.12.2021

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Світ

Чи захистить бустерне щеплення від "омікрона"? Фактчек від DW

Третє, бустерне щеплення від коронавірусу в Німеччині зробили вже 17,7 мільйона людей. Але чи допомагає воно від омікрон-варіанта? І чи потрібно регулярно проходити ревакцинацію, щоб не ослаб імунний захист?

Чи захистить бустерне щеплення від омікрону? Фактчекінг DW

На тлі стрімкого поширення світом нового варіанта коронавірусу - "омікрона" - багато країн, зокрема Німеччина, роблять ставку на бустерні щеплення. Деякі користувачі соцмереж, однак, сумніваються у користі третього уколу. DW перевірила найпоширеніші твердження.

Твердження: "Від "омікрона" бустерне щеплення не захистить"

Фактчекінг DW: бездоказно

У соцмережах поширена думка, що сама поява варіанта "омікрон" говорить про марність щеплень від коронавірусу, в тому числі бустерних. Однак на сьогодні є лише попередні наукові дані щодо ефективності наявних вакцин проти цієї мутації SARS-CoV-2. Багато вірусологів вважають бустерні щеплення важливим інструментом у справі захисту від "омікрона".

На початку грудня новий міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) написав у своєму мікроблозі Twitter: "Даних про небезпеку, що виходить від омікрон-варіанта, стає дедалі більше, і вони стають дедалі чіткішими. Судячи з того, що нам відомо на даний момент, бустерне щеплення забезпечує хороший захист - принаймні від ускладнень".

Очільник МОЗ ФРН Карл Лаутербах закликає німців робити третє щеплення від COVID-19

Очільник МОЗ ФРН Карл Лаутербах закликає німців робити третє щеплення від COVID-19

Зі свого боку, виробники вакцини BioNTech/Pfizer стверджують: для повноцінного захисту від "омікрона" необхідні мінімум три дози препарату.

Професор Райнгольд Ферстер (Rheinhold Förster) - заступник голови Німецького товариства імунології (DGfI) - також вважає бустерні щеплення важливим методом захисту від "омікрона". "Поки ми не знаємо, чи ослабне дія бустерних щеплень, - пояснює він в інтерв'ю DW. - Я припускаю, що після бустерного щеплення людина набагато краще захищена від зараження, ніж після другого щеплення, і довше захищена від того, щоб стати пасивним носієм інфекції або одержати ускладнення від COVID-19".

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Твердження: "Бустерні щеплення - доказ марності вакцинації"

Фактчекінг DW: неправда

Один із користувачів Twitter написав, що Ізраїль є яскравим прикладом неефективності бустерних щеплень. У його повідомленні від 6 грудня йдеться: "Ізраїль починає робити щеплення мРНК-вакциною по четвертому колу за рік. Той, хто в таких умовах говорить про "успішну вакцинацію", втратив розум, або йому потрібно ознайомитися з нейтральними, заснованими на фактах джерелами інформації".

Учасник кампанії з ревакцинації населення від коронавірусу в Ізраїлі

Учасник кампанії з ревакцинації населення від коронавірусу в Ізраїлі

У дослідженні, результати якого опублікувало медичне видання New England Journal of Medicine, наводяться докази протилежного: за підсумками кампанії ревакцинації в Ізраїлі кількість заражень значно скоротилась. У дослідженні взяли участь 1,3 мільйона жителів країни віком від 60 років серед тих, хто вже щепився двічі. Деякі учасники дослідження зробили й бустерне щеплення. В них рівень заражень скоротився порівняно з другою групою в 11,3 рази.

За даними на 10 грудня 2021 року, в Ізраїлі 44 відсотка населення вже зробили бустерне щеплення. У Німеччині цей показник на даний момент становив 21,3 відсотка. Україна ж поки що лише планує початок бустерної вакцинації - експертна рада у міністерстві охорони здоров'я обговорить це питання у четвер, 23 грудня.

Однак Інститут імені Роберта Коха (RKI) також фіксує зниження ефекту від щеплень з часом. Відповідно до звіту RKI, опублікованому в середині грудня, рівень захисту від COVID-19 з наявністю симптомів у двічі щеплених пацієнтів, знизився за період з 23 серпня по 5 грудня 2021 року з 80 до 68 відсотків. При чому йдеться як про літніх людей, так і про вікову групу від 18 до 59 років.

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Твердження: "Бустерні щеплення означають постійну ревакцинацію"

Фактчекінг DW: неправда

В одному з твітів, опублікованих 4 грудня, голова фракції партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Бундестазі Аліс Вайдель (Alice Weidel) попередила про загрозу примусових щеплень: "Потираючи руки, засновник компанії BioNTech Угур Шахін (Ugur Sahin) заявляє, що вже вакциновані люди тепер мають зробити щеплення і від омікрон-варіанта”. "Нам потрібно нарешті вирватися з цієї нескінченної черги щеплень!" - закликає політик.

Насправді в Німеччині немає обов'язкової вакцинації саме від варіанта "омікрон". Але 10 грудня Бундестаг та Бундесрат ухвалили поправки до закону про захист від інфекції, які передбачають, крім іншого, обов'язкову вакцинацію від коронавіруса для представників низки професійних груп, а саме: персоналу лікарень та будинків для людей похилого віку. Правило почне діяти у ФРН у березні 2022 року. Україна ж уже тричі за останній квартал розширювала перелік професій із обов'язковим щепленням проти коронавірусу

Що стосується бустерних щеплень, багато вірусологів рекомендують робити їх для підтримки на високому рівні імунітету до COVID-19. Висновок про те, що третє щеплення від коронавірусу посилює імунну відповідь організму на зараження, підтверджує і дослідження під назвою "Безпека та здатність викликати імунну відповідь семи вакцин від COVID-19, використаних для третьої дози". Це дослідження фінансував уряд Великобританії.

2878 людей віком від 30 до 78 років, які двічі вакцинувались препаратами BioNTech/Pfizer або AstraZeneca, зробили третє, бустерне щеплення однією з семи вакцин. У результаті зафіксовано: рівень імунітету в людей підвищувався, незалежно від їхнього віку та вакцини, використаної для третього уколу. Лише зроблений на основі інактивованого коронавірусу французький препарат Valneva не показав задовільних результатів під час клінічних випробувань.

Препарат Evusheld для лікування COVID-19 у алергіків

Препарат Evusheld для лікування COVID-19 у алергіків

Ліки від коронавірусу

Багато хто сьогодні сподівається не лише на ревакцинацію, а й на ліки від COVID-19. Європейський регулятор EMA та американський FDA вже зареєстрували кілька таких препаратів.

Зокрема, йдеться про медикаменти на основі антитіл Ronapreve швейцарської фармацевтичної компанії Roche та американської Regeneron, а також препарат Regkirona (Regdanvimab) південно-корейського виробника Celltrion. Крім того, 8 грудня в США були зареєстровані ліки Evusheld компанії AstraZeneca, призначені для алергіків, яким протипоказані щеплення.

З точки зору імунолога Ферстера, поява медикаментів, які перешкоджають розмноженню вірусу, може означати "вихід із пандемії". Однак може статися, що одного або двох ліків для цього виявиться замало, зазначає експерт. "Ймовірно, нам будуть потрібні різні ліки, дія яких буде спрямована на різні фактори, які перешкоджають розмноженню вірусу", - вважає він.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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