 Глава МОЗ Німеччини попередив про п′яту хвилю пандемії через омікрон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2021

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Новини

Глава МОЗ Німеччини попередив про п'яту хвилю пандемії через омікрон

За словами міністра Карла Лаутербаха, хоча рівень смертності з COVID-19 може залишатися низьким протягом двох-трьох тижнів, зростання кількості інфікованих омікрон-варіантом знищить цю перевагу.

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах

Міністр охорони здоров'я ФРН, колишній епідеміолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) попередив про майбутню "масштабну п'яту хвилю" коронавірусу в країні у зв'язку з поширенням омікрон-варіанту. Про це він заявив на пресконференції у п'ятницю, 17 грудня.

"Ми маємо підготуватися до виклику, якого в подібній формі у нас ще не було", - сказав Лаутербах.

Він звернув увагу, що ця мутація вірусу за своїм впливом - м'якша, ніж інші варіанти. У зв'язку з цим рівень смертності з COVID-19 може залишатися порівняно низьким протягом двох-трьох тижнів, припустив глава МОЗ. Проте з часом зростання кількості інфікованих "знищить цю перевагу", наголосив він, додавши, що труднощі - "неминучі".

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ФРН замовила вакцини від омікрон-варіанту

Через високу кількість інфікованих у ФРН діють правила, які забороняють невакцинованим відвідувати ресторани та торгові центри. Уряд оформив замовлення на 80 мільйонів доз вакцин, у тому числі, і від омікрон-варіанту, що розробляються компаніями BioNTech і Pfizer. 

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У зв'язку з різдвяними та новорічними святами, що наближаються, Лаутербах закликав подорожувальників у цей святковий сезон частіше здавати тести.

Поширення коронавірусу у Німеччині

Наразі середній показник зараження коронавірусом у Німеччині тримається нижче 400 випадків за тиждень із розрахунку на 100 тисяч населення. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), станом на 18 грудня, він становив у середньому 321,8 випадки. Днем раніше цей показник дорівнював 331,8. Свого пікового значення коефіцієнт досягав 29 листопада, склавши 452,4 випадки.

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Органи охорони здоров'я Німеччини протягом одного дня зареєстрували 42 813 нових випадків зараження коронавірусом (понад 6,7 мільйона від початку пандемії).

Всього від захворювання COVID-19 та його наслідків у Німеччині з початку пандемії померли 111 653 пацієнти. За останні 24 години RKI отримав інформацію про 414 смертей.

Дивитись відео 05:34

Омікрон - найзаразніший варіант коронавірусу? (30.11.2021)

 

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