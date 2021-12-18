Глава МОЗ Німеччини попередив про п'яту хвилю пандемії через омікрон

Міністр охорони здоров'я ФРН, колишній епідеміолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) попередив про майбутню "масштабну п'яту хвилю" коронавірусу в країні у зв'язку з поширенням омікрон-варіанту. Про це він заявив на пресконференції у п'ятницю, 17 грудня.

"Ми маємо підготуватися до виклику, якого в подібній формі у нас ще не було", - сказав Лаутербах.

Він звернув увагу, що ця мутація вірусу за своїм впливом - м'якша, ніж інші варіанти. У зв'язку з цим рівень смертності з COVID-19 може залишатися порівняно низьким протягом двох-трьох тижнів, припустив глава МОЗ. Проте з часом зростання кількості інфікованих "знищить цю перевагу", наголосив він, додавши, що труднощі - "неминучі".

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ФРН замовила вакцини від омікрон-варіанту

Через високу кількість інфікованих у ФРН діють правила, які забороняють невакцинованим відвідувати ресторани та торгові центри. Уряд оформив замовлення на 80 мільйонів доз вакцин, у тому числі, і від омікрон-варіанту, що розробляються компаніями BioNTech і Pfizer.

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У зв'язку з різдвяними та новорічними святами, що наближаються, Лаутербах закликав подорожувальників у цей святковий сезон частіше здавати тести.

Поширення коронавірусу у Німеччині

Наразі середній показник зараження коронавірусом у Німеччині тримається нижче 400 випадків за тиждень із розрахунку на 100 тисяч населення. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), станом на 18 грудня, він становив у середньому 321,8 випадки. Днем раніше цей показник дорівнював 331,8. Свого пікового значення коефіцієнт досягав 29 листопада, склавши 452,4 випадки.

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Органи охорони здоров'я Німеччини протягом одного дня зареєстрували 42 813 нових випадків зараження коронавірусом (понад 6,7 мільйона від початку пандемії).

Всього від захворювання COVID-19 та його наслідків у Німеччині з початку пандемії померли 111 653 пацієнти. За останні 24 години RKI отримав інформацію про 414 смертей.