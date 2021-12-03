 Чому Німеччину накрила рекордна хвиля коронавірусу? (відео) | Німеччина | DW | 07.12.2021

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Німеччина

Чому Німеччину накрила рекордна хвиля коронавірусу? (відео)

У Німеччині рекордні цифри інфікованих коронавірусом. Як так сталося, що минулого року ФРН була взірцем у боротьбі з ковідом, а нині не може приборкати пандемію? Ось головні причини.

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У Німеччині відділення інтенсивної терапії дуже швидко заповнюються

Пам'ятаєте, як добре Німеччина справлялася з пандемією на самому її початку? Що ж, це вже історія! З настанням другої ковідної зими ситуація в Німеччині стрімко погіршилася. Виникає запитання: чому Німеччина ніяк не може впоратися з четвертою хвилею коронавірусу?

 
 

 

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