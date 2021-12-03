Чому Німеччину накрила рекордна хвиля коронавірусу? (відео)

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У Німеччині рекордні цифри інфікованих коронавірусом. Як так сталося, що минулого року ФРН була взірцем у боротьбі з ковідом, а нині не може приборкати пандемію? Ось головні причини.
Пам'ятаєте, як добре Німеччина справлялася з пандемією на самому її початку? Що ж, це вже історія! З настанням другої ковідної зими ситуація в Німеччині стрімко погіршилася. Виникає запитання: чому Німеччина ніяк не може впоратися з четвертою хвилею коронавірусу?
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Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. Насправді у багатьох європейських країнах правила ще суворіші. Які саме - дивіться у добірці DW.