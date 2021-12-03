Чому Німеччину накрила рекордна хвиля коронавірусу? (відео)

Пам'ятаєте, як добре Німеччина справлялася з пандемією на самому її початку? Що ж, це вже історія! З настанням другої ковідної зими ситуація в Німеччині стрімко погіршилася. Виникає запитання: чому Німеччина ніяк не може впоратися з четвертою хвилею коронавірусу?



