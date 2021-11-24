 Батогом чи пряником? Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.11.2021

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Політика й суспільство

Батогом чи пряником? Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)

Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. Насправді у багатьох європейських країнах правила ще суворіші. Які саме - дивіться у добірці DW.

Австрія, судячи з усього, стане першою країною у Європі, в якій вакцинація від ковіду стане обов'язковою

Австрія, судячи з усього, стане першою країною у Європі, в якій вакцинація від ковіду стане обов'язковою

Відсторонення від роботи й обмеження поїздок "Укрзалізницею" для невакцинованих, ввічливі прохання показати сертифікат у кав'ярнях викликає спротив українців. Відсоток вакцинованих в Україні хоч і зростає, але доволі повільно. У Європі багато обмежень діють ще з літа, тож там, де найперше на них наважилися, зараз найвищі показники з вакцинації. Які саме?

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Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (відео)

Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто ще досі боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Ось 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто.   

Страшніше ніж "ковід": чому українці не вакцинуються від коронавірусу (відео)

В Україні тримаються рекордні показники інфікування й смертності від коронавірусу. Попри це українці, схоже, більше бояться вакцини, ніж самого "ковіду". Рівень вакцинації в Україні - найнижчий у Європі. Чому?  

Примусове щеплення: без вакцинації не буде зарплати? (відео)

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Demonstrators hold anti-vax posters, one in the center reading the epidemic is a lie, the world conspiracy against the god during a protest against COVID-19 restrictions and vaccine mandates in Kyiv, Ukraine, Wednesday, Nov. 3, 2021. In a bid to stem contagion, Ukrainian authorities have required teachers, government employees and other workers to get fully vaccinated by Nov. 8 or face having their salary payments suspended. In addition, proof of vaccination or a negative test is now required to board planes, trains and long-distance buses. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

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Австрія, судячи з усього, стане першою країною у Європі, в якій вакцинація від ковіду стане обов'язковою

Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)

Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. А як це роблять у Європі? Дивіться у добірці DW.  