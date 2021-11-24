Батогом чи пряником? Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)

Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. Насправді у багатьох європейських країнах правила ще суворіші. Які саме - дивіться у добірці DW.
Австрія, судячи з усього, стане першою країною у Європі, в якій вакцинація від ковіду стане обов'язковою
Відсторонення від роботи й обмеження поїздок "Укрзалізницею" для невакцинованих, ввічливі прохання показати сертифікат у кав'ярнях викликає спротив українців. Відсоток вакцинованих в Україні хоч і зростає, але доволі повільно. У Європі багато обмежень діють ще з літа, тож там, де найперше на них наважилися, зараз найвищі показники з вакцинації. Які саме?
Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто ще досі боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Ось 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто.
В Україні тримаються рекордні показники інфікування й смертності від коронавірусу. Попри це українці, схоже, більше бояться вакцини, ніж самого "ковіду". Рівень вакцинації в Україні - найнижчий у Європі. Чому?
Обов'язкова вакцинація від коронавірусу може бути і в Україні. Рішення - за головним державним санлікарем. Тим часом у Франції та Греції вже запровадили обов’язкову вакцинацію. Чи порушує це права людини?