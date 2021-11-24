Батогом чи пряником? Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)

Відсторонення від роботи й обмеження поїздок "Укрзалізницею" для невакцинованих, ввічливі прохання показати сертифікат у кав'ярнях викликає спротив українців. Відсоток вакцинованих в Україні хоч і зростає, але доволі повільно. У Європі багато обмежень діють ще з літа, тож там, де найперше на них наважилися, зараз найвищі показники з вакцинації. Які саме?