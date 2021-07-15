Примусове щеплення: без вакцинації не буде зарплати? (відео)

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу може бути і в Україні. Рішення - за головним державним санлікарем. Тим часом у Франції та Греції вже запровадили обов’язкову вакцинацію. Чи порушує це права людини?
Лише менше третини населення Франції отримали обидві дози вакцини, а на перше щеплення записується дедалі менше людей
Дві дози вакцини, необхідні для повноцінного захисту від ковіду, в Україні наразі отримали лише близько 3 відсотків населення. І причина не лише в тому, що для більшості пересічних українців вакцинація стала доступною тільки наприкінці травня. За даними соцдосліджень, понад 40 відсотків громадян не хочуть вакцинуватися взагалі.
Тим часом у Франції щеплення від коронавірусу стало обов’язковим для медиків та працівників будинків для літніх людей. З 15 вересня ті, хто відмовиться від вакцинації, не зможуть працювати у сфері охорони здоров'я і не будуть отримувати зарплату. Дивіться докладніше про приписи щодо вакцинування у Європі:
Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?
Багато хто пов'язує найефективніший захист від коронавірусу з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca. DW проаналізувала, яка вакцина справді найкраща.