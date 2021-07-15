Примусове щеплення: без вакцинації не буде зарплати? (відео)

Дві дози вакцини, необхідні для повноцінного захисту від ковіду, в Україні наразі отримали лише близько 3 відсотків населення. І причина не лише в тому, що для більшості пересічних українців вакцинація стала доступною тільки наприкінці травня. За даними соцдосліджень, понад 40 відсотків громадян не хочуть вакцинуватися взагалі.

Тим часом у Франції щеплення від коронавірусу стало обов’язковим для медиків та працівників будинків для літніх людей. З 15 вересня ті, хто відмовиться від вакцинації, не зможуть працювати у сфері охорони здоров'я і не будуть отримувати зарплату. Дивіться докладніше про приписи щодо вакцинування у Європі: