 Примусове щеплення: без вакцинації не буде зарплати? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.07.2021

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Політика й суспільство

Примусове щеплення: без вакцинації не буде зарплати? (відео)

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу може бути і в Україні. Рішення - за головним державним санлікарем. Тим часом у Франції та Греції вже запровадили обов’язкову вакцинацію. Чи порушує це права людини?

Лише менше третини населення Франції отримали обидві дози вакцини, а на перше щеплення записується дедалі менше людей

Лише менше третини населення Франції отримали обидві дози вакцини, а на перше щеплення записується дедалі менше людей

Дві дози вакцини, необхідні для повноцінного захисту від ковіду, в Україні наразі отримали лише близько 3 відсотків населення. І причина не лише в тому, що для більшості пересічних українців вакцинація стала доступною тільки наприкінці травня. За даними соцдосліджень, понад 40 відсотків громадян не хочуть вакцинуватися взагалі.

Тим часом у Франції щеплення від коронавірусу стало обов’язковим для медиків та працівників будинків для літніх людей. З 15 вересня ті, хто відмовиться від вакцинації, не зможуть працювати у сфері охорони здоров'я і не будуть отримувати зарплату. Дивіться докладніше про приписи щодо вакцинування у Європі:

 

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