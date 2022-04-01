Іноземні медики їдуть в Україну лікувати хворих і поранених (01.04.2022)

У МОЗ України запрошують до роботи іноземних лікарів. Адже в умовах війни є гостра потреба в медичних руках для допомоги і на фронті, і в тилу. Кілька десятків іноземних медиків уже працюють в Україні. Що їх мотивує і які враження від українців - в репортажі DW.