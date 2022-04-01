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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "лікарі".
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У МОЗ України запрошують до роботи іноземних лікарів. Адже в умовах війни є гостра потреба в медичних руках для допомоги і на фронті, і в тилу. Кілька десятків іноземних медиків уже працюють в Україні. Що їх мотивує і які враження від українців - в репортажі DW.
"Кожна смерть відображається у когось сивим волоссям, у когось просто розхитаною нервовою системою. Ми ж не залізні, ми не роботи…" Українські лікарі працюють іноді по 42 години поспіль, аби врятувати ковідних хворих.
"Цифру в тисячу померлих від коронавірусу на день Україна однозначно перейде. Треба скликати РНБО і обговорювати "дельту". Не вакцинуватися має бути соромно, дорого і небезпечно." Відомий дитячий лікар Євген Комаровський розповів DW, чому лікарі вимушені обирати, кого рятувати в реанімаціях, та як вакцинація та вентиляція може врятувати тисячі життів.