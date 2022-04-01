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Лікарі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "лікарі".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іноземні медики їдуть в Україну лікувати хворих і поранених (01.04.2022) 01.04.2022

У МОЗ України запрошують до роботи іноземних лікарів. Адже в умовах війни є гостра потреба в медичних руках для допомоги і на фронті, і в тилу. Кілька десятків іноземних медиків уже працюють в Україні. Що їх мотивує і які враження від українців - в репортажі DW.

Путін психічно хворий? Що про це думають західні експерти (20.03.2022) 20.03.2022

Путін втратив відчуття реальності чи навіть психічно хворий, вважають деякі європейські політики, коментуючи війну Росії проти України. Президент РФ надміру ізолювався, що призвело до проблем, переконані експерти.
Війна РФ проти України: як у Києві рятують життя своїх поранених захисників

Війна РФ проти України: як у Києві рятують життя своїх поранених захисників 12.03.2022

Оборона Києва залишається однією з ключових у війні, яку розв’язала Росія проти України. Про те, як лікують поранених в боях з російською армією під Києвом українських військових - репортаж DW.

У Маріуполі намагаються здійснити ще одну спробу евакуації

У Маріуполі намагаються здійснити ще одну спробу евакуації 06.03.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 6 березня.

Чи отримують лікарі в Україні обіцяні підвищені зарплати?

Чи отримують лікарі в Україні обіцяні підвищені зарплати? 18.02.2022

З 1 січня 2022 року медики та медсестри мають отримувати вже збільшену зарплату. Натомість у деяких закладах - брак коштів та примусові переведення на меншу ставку в цілях економії. DW розбиралася в ситуації.
Закон про аборти в Польщі: прокуратура розслідує смерть вагітної жінки

Закон про аборти в Польщі: прокуратура розслідує смерть вагітної жінки 27.01.2022

Після смерті одного з плодів польські лікарі не стали переривати вагітність жінки. Після смерті другого плода у неї розпочався сепсис. Родичі вважають, що лікарів стримували суворі закон про аборти в Польщі.
Лікарям в Україні підвищили зарплату до 20 тисяч гривень

Лікарям в Україні підвищили зарплату до 20 тисяч гривень 12.01.2022

З січня 2022 року лікарі в Україні зароблятимуть не менше 20 тисяч гривень, а медсестри - 13,5 тисяч гривень.

"Ми не залізні": українські лікарі про боротьбу з "ковідом" (23.11.2021) 23.11.2021

"Кожна смерть відображається у когось сивим волоссям, у когось просто розхитаною нервовою системою. Ми ж не залізні, ми не роботи…" Українські лікарі працюють іноді по 42 години поспіль, аби врятувати ковідних хворих.

Саакашвілі знепритомнів і потрапив до тюремної реанімації

Саакашвілі знепритомнів і потрапив до тюремної реанімації 18.11.2021

Стан Міхеіла Саакашвілі стабільний, запевнили лікарі. Експрезидент Грузії, який з жовтня голодує, знепритомнів після зустрічі з адвокатами.
Доктор Комаровський розвінчує міфи про коронавірус і вакцини (відео)

Доктор Комаровський розвінчує міфи про коронавірус і вакцини (відео) 28.10.2021

Чому лікарі вимушені обирати, кого рятувати в реанімаціях, та як вакцинація і провітрювання можуть врятувати тисячі життів? Про це та інше відомий дитячий лікар Євген Комаровський розповів DW.

Доктор Комаровський розвінчує міфи про коронавірус і вакцини (28.10.2021) 28.10.2021

"Цифру в тисячу померлих від коронавірусу на день Україна однозначно перейде. Треба скликати РНБО і обговорювати "дельту". Не вакцинуватися має бути соромно, дорого і небезпечно." Відомий дитячий лікар Євген Комаровський розповів DW, чому лікарі вимушені обирати, кого рятувати в реанімаціях, та як вакцинація та вентиляція може врятувати тисячі життів.

Чи варто вагітним вакцинуватися від коронавірусу (20.10.2021) 20.10.2021

Чи варто вагітним вакцинуватися? Лікарі та акушерки закликають майбутніх мам таки робити щеплення і ось чому…
Лікарі рекомендують госпіталізувати Саакашвілі

Лікарі рекомендують госпіталізувати Саакашвілі 20.10.2021

Міхеіл Саакашвілі продовжує голодувати у в'язниці в грузинському місті Руставі. Медики закликають перемістити політика до лікарні, щоб уникнути ускладнень у разі погіршення стану його здоров'я.
У Сенаті Чехії заявили про недієздатність президента Земана

У Сенаті Чехії заявили про недієздатність президента Земана 19.10.2021

Мілош Земан не зможе виконувати президентські обов'язки за станом здоров'я, констатують лікарі. Президенту Чехії загрожує імпічмент або тимчасове відсторонення.

Вакцинація від коронавірусу для дітей: як із цим у Німеччині

Вакцинація від коронавірусу для дітей: як із цим у Німеччині 23.09.2021

Щодо того, чи робити щеплення проти коронавірусу дитині, вагаються почасти не лише батьки, але й деякі лікарі-педіатри. Якою є ситуація з вакцинацією дітей в Німеччині?
У Львові зробили першу в Україні трансплантацію серця дитині

У Львові зробили першу в Україні трансплантацію серця дитині 22.09.2021

У львівській лікарні 13-річному хлопцю пересадили серце. Того ж дня лікарі провели ще одну унікальну операцію з трансплантації легенів 56-річному чоловіку.
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