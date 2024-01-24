Лікарі з України: як знайти роботу в Німеччині

На ринку праці ФРН не вистачає медперсоналу. Нестачу могли б компенсувати, зокрема, українські біженці, серед яких є й лікарі. Утім, для цього вони мають вивчити мову й підтвердити кваліфікацію. Чи багатьом це вдалося?

Серед понад мільйона українських біженців, яких прийняла Німеччина після повномасштабного вторгнення Росії, багато лікарів. Німці були б раді заповнити ними прогалини на ринку праці ФРН, адже лікарів Німеччині бракує. Однак для цього українцям слід підтвердити свою медичну кваліфікацію - у ФРН це процес, що може розтягнутися на роки. Як це зробити, читайте в матеріалі DW.

Які рівень мови потрібен для роботи лікарем у Німеччині?

Одна із серйозних перепон для підтвердження кваліфікації лікаря - це знання німецької мови. Більшість українських лікарів, які опинилися в Німеччині як біженці, почали вивчати її з нуля. Для працевлаштування за професією їм потрібно отримати мовний сертифікат рівня C1 на підтвердження володіння фаховою мовою. "Колеги з України повинні продемонструвати, що вони можуть спілкуватися німецькою з пацієнтами, а також із колегами-медиками та іншими спеціалістами. Вони мають володіти фаховою мовою - тобто вміти спілкуватися німецькою у повсякденному робочому житті", - каже президент Берлінської медичної асоціації Петер Бобберт (Peter Bobbert).

За його словами, у 2022-му такий тест на володіння фаховою мовою у сфері медицини в Берлінській медичній асоціації склали 16 українців, у 2023 році - 17.

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"Медицину вивчила, німецьку теж вивчу"

Скласти тест на знання фахової мови в Берліні планує радіологиня з Києва Наталія Негря. Її чоловіка мобілізували ще на початку вторгнення. Тоді жінка разом із 15-річною донькою виїхала до друзів у Берлін. Наталія одразу почала вивчати німецьку з нуля. "Ми вирішили, що треба їхати. Ну, і друзі кажуть, ти вивчиш німецьку, підтвердиш диплом, це не є проблемою. І ми такі: окей, медицину вивчила - значить, німецьку теж вивчу", - згадує радіологиня.

Наталія вивчала німецьку на мовних курсах. За майже два роки вона досягла рівня С1. Після складання іспиту на B2 вона мала можливість пройти 12-тижневу практику в Інституті радіології в Берліні. За словами лікарки, це дозволило їй добре попрактикуватися в німецькій мові. Наразі жінка готується до іспиту з фахової мови і після його складання далі чекатиме відповіді на отримання дозволу на роботу або професійної ліцензії.

Радіологиня з Києва Наталія Негря хоче працювати в Німеччині за фахом Фото: DW

Як у Німеччині визнають кваліфікацію лікарів?

Щоб підтвердити кваліфікацію, українці мають відправити офіційні переклади необхідних документів до земельного відомства охорони здоров'я та соціальної політики відповідної федеральної землі.

Впоратися зі складнощами під час підтвердження дипломів українським колегам часто допомагають лікарі, які вже тривалий час живуть і працюють у Німеччині. Оксана Улан - українська лікарка, яка переїхала до Німеччини близько 30 років тому. Нині вона головує в Об'єднання українських лікарів у Німеччині (Ukrainischen Ärztevereinigung in Deutschland e. V.), яке утворилося ще після Другої світової війни і об'єднало в Німеччині тих українських лікарів, які під час війни опинилися в німецьких таборах.

За її словами, під час підтвердження дипломів лікарів перевіряють насамперед відповідність українських дипломів стандартам німецької системи. За словами Улан, є два варіанти визнання документів. Один - через оцінку, тобто професіонал у сфері медицини оцінює, чи відповідає рівень цього диплома німецькому. А другий варіант - іспит. "Іспити досить складні. Якщо людина вже 30 років була психіатром, то для неї дуже складно складати такий іспит, тому що вона просто фізично вже не пам'ятає, що там колись вивчалось в університеті, або як називається та чи інша операція. А саме це запитують під час цього іспиту", - наголошує Оксана Улан.

Підтвердження кваліфікації триває роками

Якщо час очікування на фаховий мовний іспит відносно короткий - кілька тижнів, то очікування на визнання професійної кваліфікації може тривати місяцями чи навіть роками. "Спілкуючись із колегами, які цей шлях вже проходили, це може тривати до восьми місяців… За вісім місяців можна мову з С1 на А2 загубити. Дуже важко, коли ти лікар, працювати не в медицині. Через це очікування дійсно лякає", - зізнається Наталія Негря.

Довгостроково планувати щось нині складно, адже свої корективи вносить війна, говорить лікарка. Вона зізнається, що ще два роки тому й подумати не могла, що опиниться в Німеччині і починатиме тут кар'єру. "Для людей, які через війну виїхали з України, питання "чи плануєш ти лишитися" - найбільш неприємне. Звісно, маючи серйозну професію, я хочу зі своєю професією далі тут жити і працювати. Але я тільки фізично тут. І коли було вдома все добре, ти і не планував нікуди виїжджати…Це трошечки підбиває", - додає радіологиня. Попри це вона чекає на підтвердження кваліфікації і хоче працювати.

Підтвердження кваліфікації отримали лише двоє

За даними відомства охорони здоров'я та соціальної політики Берліна, у період від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до кінця 2023 року на визнання медичної кваліфікації в німецькій столиці подалися 76 лікарів, які здобули медичну освіту в Україні. З них 42 особи мають українське громадянство. За цей період п'ять заяв було відкликано.

Підтвердження кваліфікації (Approbation) за цей час отримали лише двоє людей. Ще у восьми випадках було надано професійну ліцензію - дозвіл на тимчасове заняття медичною професією за певних умов. У двох випадках лікарі отримали повідомлення про необхідність взяти участь у додатковій перевірці знань. І ще у восьми випадках триває завершальна перевірка.

Не всі лікарі, що опинилися в Німеччини, у змозі надати дипломи та необхідні документи через руйнування осель під час ракетного обстрілу чи окупацію їхнього міста. Утім, як повідомили DW у відомстві охорони здоров'я та соціальної політики Берліна, з такими випадками українці до них поки не зверталися.

Лікувати українців без підтвердження кваліфікації

Попри складний процес підтвердження дипломів у Німеччині нині є попит на українських лікарів, адже у країні з'явилися понад мільйон українських пацієнтів без знань німецької, зазначає Оксана Улан. Аби розвантажити німецьких лікарів, а також допомогти українським лікарям займатися своєю справою, Улан разом з колегами організовувала так званий Аrztmobil. Автобус із німецькими фельдшерами, які зазвичай працюють на швидкій, разом з українським лікарем декілька місяців курсував між місцями проживання українських біженців у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн.

Таким чином українці могли отримувати медичні консультації від українських лікарів рідною мовою. Але, за словами Оксани Улан, спроби організації постійних кабінетів, де українські лікарі надавали б медичні послуги біженцям, результатів не принесли - для цього лікарям усе одно треба повністю завершити процес підтвердження їхньої кваліфікації в Німеччини.

Аrztmobil з німецькими фельдшерами й українським лікарем, які надавали послуги українським біженцям Фото: DW

Поки підтверджуєш кваліфікацію, можна працювати

У містечку Келлінггузен, що на півночі Німеччини, є лікарський кабінет Світлани Штеффенс. Українка переїхала до Німеччини багато років тому і працює сімейною лікаркою. Наразі у неї на облік стало близько 90 біженців з України. Впоратися з такою кількістю нових пацієнтів їй допомогла Анастасія Гончарова, яка сама приїхала до Німеччини як біженка.

Анастасія мусила двічі мусила покидати домівку: спершу у 2015 році вона виїхала з окупованої Ясинуватої Донецької області, а навесні 2022-го - із Броварів. В Україні Анастасія Гончарова три роки працювала сімейною лікаркою. Після приїзду до Німеччини вона одразу відгукнулася на пропозицію попрацювати у лікарському кабінеті в українки. "Вона допомогла мені. Приймала українських пацієнтів, розказувала їм, заспокоювала. У багатьох людей були психосоматичні хвороби. Люди були дуже перелякані і не могли спати, тому вона зі мною радилася, що їм прописати для заспокоєння", - згадує Світлана Штеффенс.

Сімейна лікарка Світлана Штеффенс на своєму робочому місці Фото: DW

Анастасія три місяці проходила практику у цьому лікарському кабінеті, а потім отримала офіційну роботу і нині працює там як перекладачка. Їй ще треба скласти загальний мовний іспит B2 та затвердити документи з України. Після цього вона змогла б отримати посаду асистентки лікаря. "Зараз я просто допомагаю українським пацієнтам. Я їх приймаю, запрошую. Я записую їхні медичні дані - з української мови перекладаю на німецьку. Це все вводжу. Тому що наші німецькі колеги, звісно, не розуміють української. Наприклад, навіть виписки з паспорта вакцинації", - каже Анастасія.

Сімейна лікарка з України Анастасія Гончарова чекає на підтвердження кваліфікації в Німеччині й поки працює перекладачкою в лікарському кабінеті Фото: DW

Світлана Штеффенс задоволена їхньою співпрацею: "Я дуже вдячна Анастасії. Вона привезла стільки свіжих українських знань, які медики в Україні останніми роками вчили". Сімейна лікарка хоче, аби Анастасія з часом перейняла її лікарський кабінет. Думає про це і сама Анастасія: "З часом я або перейму цей лікарський кабінет, або, можливо, відкрию свій. Мені приємно, що пацієнти теж чекають на мене як на лікаря тут. Вони кажуть: ми були б раді, якби ви тут залишилися. Це мій план".