Цукор наш організм засвоює удвічі швидше, а іноді й уп'ятеро швидше, ніж крохмаль, перетворюючи його на жири. Це означає, що солодощами ми буквально підгодовуємо наші жирові клітини. Люди, які їдять багато солодкого, нерідко страждають від надмірної ваги. Крім того, на жири наша печінка переробляє і фруктозу, що може призвести до цукрового діабету.