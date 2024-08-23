Гіркі факти про цукор
Солодощів у світі сьогодні їдять дедалі більше, а з ними додаються і вага, і проблеми зі здоров'ям.
Цукор - "біла смерть"
Один із найнебезпечніших наслідків зловживання цукром і продуктами, що його містять - цукерки, шоколад і тістечка, - діабет другого типу. Це ендокринне захворювання лікарі зазвичай так і називають: цукровий діабет. Сьогодні у світі майже 420 мільйонів людей, які страждають на діабет, порахували в ВООЗ. Хворі з важкою формою потребують постійних ін'єкцій інсуліну.
Цукор - наркотик для мозку, що викликає залежність
Нерідко наш мозок реагує на цукор приблизно так само, як на алкоголь та інші речовини, що можуть викликати залежність. Якщо не вірите, то спробуйте кілька днів повністю утриматися від солодкого! Це, напевно, буде непросто.
Стереотипи щодо цукру
Одна з найпоширеніших хибних думок, пов'язаних із цукром, - це те, що коричневий цукор "здоровіший" за білий рафінад та корисніший для організму. На жаль, це не так. У 100 грамах і того, і іншого виду цукру - 400 кілокалорій. Для зубів однаково шкідливі як білий, так і коричневий цукор. Словом, "обидва гірші".
Вплив цукру на наш організм
Цукор наш організм засвоює удвічі швидше, а іноді й уп'ятеро швидше, ніж крохмаль, перетворюючи його на жири. Це означає, що солодощами ми буквально підгодовуємо наші жирові клітини. Люди, які їдять багато солодкого, нерідко страждають від надмірної ваги. Крім того, на жири наша печінка переробляє і фруктозу, що може призвести до цукрового діабету.
Любов до солодощів позначиться й на шкірі
У любителів солодкого шкіра старіє швидше. Надмірне вживання цукру викликає реакцію організму, яку називають глікуванням. Це "зацукровування" шкірних тканин. Молекули цукру приклеюються до колагенових волокон, які втрачають при цьому природну еластичність і здатність виводити шлаки та отрути з організму, що веде до прискорення процесу старіння клітин.
Цукор - ворог ментального здоров'я
Численні дослідження німецьких учених підтверджують, що зайве вживання цукру підвищує й ризик захворювання на хворобу Альцгеймера. Високі показники вмісту цукру у крові у пацієнтів із цукровим діабетом можуть стати винуватцями й нейродегенеративних захворювань.
Солодощі спонукають до агресії
Любителі солодкого схильні швидше впадати в агресію. Відомо, що симптоми синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) у дітей і підлітків посилюються від вживання цукру. Вони стають неспокійними, менш концентрованими та на будь-які дрібниці реагують агресивніше.
Цукор і шкода для кишківника
Здорова мікрофлора кишківника захищає шлунково-кишковий тракт від впливу шкідливих бактерій і надає всіляку підтримку травному процесу. Що більше цукру потрапляє до кишківника, то легше непрохані "гості" можуть у ньому розмножуватися. Грибки й паразити обожнюють цукор! Особливо сandida albicans має звичай докучати нам, провокуючи горезвісний "розлад шлунку".
Солодощі підривають імунітет
Зайвий цукор обтяжує роботу імунної системи, що відповідає за боротьбу зі збудниками різних захворювань. Після зайвої порції солодкого наш імунітет функціонує на 40 відсотків слабкіше, і ми ризикуємо "підхопити" якесь запалення. Адже цукор поглинає й такий необхідний нам вітамін С.